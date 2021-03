El examen más difícil de los laboratorios ante la alta demanda de los PCR

Hablemos de

Si en la semana peak de 2020 se hicieron 131 mil exámenes en todo el país, en estos últimos 7 días se testearon a más 440 mil personas.

Las 9 de la mañana del miércoles fue el horario anunciado para iniciar el testeo del Cesfam Pajaritos en la comuna de Maipú. Alrededor de 20 personas se miraban y preguntaban si es que la intersección de las calles Tres Poniente con Silva Carvallo era el lugar correcto, ya que no había indicios del personal de salud.

Cerca de las 9:15 apareció un vehículo particular con dos enfermeras en su interior, las que comenzaron a descargar los implementos clínicos y armar un improvisado lugar de pruebas. 20 minutos después iniciaron las pruebas PCR.

A las 10:20 llegó mi turno. Una de las enfermeras se dedicaba a la recolección de los datos personales: motivo del test, número de teléfono, previsión y dirección; la otra era la encargada de realizar el examen, explicar en qué consistía y cuáles podían ser las molestias al introducir el hisopo en la nariz. Está claro, la sensación del pequeño tubo con algodón en la profundidad de las fosas nasales, no es agradable.

Las enfermeras recalcan que la notificación será por vía telefónica. El plazo para recibir el llamado es de cuatro a seis días, lo que puede ser un tiempo excesivo para la tranquilidad de quienes sospechan ser positivos.

Es el caso de Eduardo Acuña (28), cheerleader en un gimnasio del centro de Santiago. La semana del 12 de marzo le avisaron a él y a su grupo de entrenamiento que podían ser contacto estrecho de un contagiado, por lo que no podrían volver a reunirse a practicar la disciplina hasta contar con un PCR negativo.

Eduardo buscó distintas opciones para realizarse -por primera vez- el examen. En las dos clínicas que consultó tenían hora para el jueves siguiente, lo que era tarde, considerando su deseo de volver a las prácticas. Logró someterse al test el 15 de marzo y recién cuatro días después obtuvo el resultado luego de una fuerte insistencia por teléfono. Para su alivio, el resultado fue negativo para Covid-19.

Alta demanda

Actualmente en el país se están realizando cerca de 40 mil exámenes de PCR diarios, una cifra superior a la de otros países de la región respecto a la cantidad de test por millón de habitantes, con cerca de 350 mil exámenes por millón de habitantes, más que Brasil y Colombia, según la información entregada por el ministro de Salud, Enrique Paris.

Hace dos semanas, cuando Chile superó los 10 millones de exámenes, se generó una cifra histórica con más de 69 mil muestras diarias. Por este motivo es que los 171 laboratorios, registrados a nivel nacional por el Instituto de Salud Pública (ISP) para diagnosticar el SARS-CoV-2, viven momentos de mucha exigencia.

Uno de ellos es el de la Clínica Universidad de los Andes. En ese lugar reportan un 25% de alza en los exámenes realizados en el último mes. "Este aumento también se debe a los pacientes que llegan a la urgencia, a maternidad y a la UCI. Sumado a los que tienen que realizarse cirugías y a los hospitalizados", explica María Jesús Vial, jefa del laboratorio de esa clínica.

Desde RedSalud, en tanto, indican que durante la pandemia han realizado 336 mil pruebas. Y que en las últimas semanas han superado la cantidad de muestras en comparación con la primera ola: si la semana peak de 2020 (1 al 7 de junio) registraron 8 mil PCR a nivel nacional, en la semana del 15 al 21 de marzo se realizaron 9.242.

El doctor Jorge Aldunate, director técnico de laboratorios RedSalud, explica que Chile está mejor preparado que el año pasado para el diagnóstico de contagios de Covid-19: "Es cosa de ver los números. En la semana del 14 de junio del año pasado, en el país se realizaron cerca de 131 mil exámenes en todo el país. Este año, en la última semana se hicieron más de 440 mil, es decir, la capacidad diagnóstica se ha incrementado por lo menos tres veces".

La directora del laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Universidad de Santiago, Ana María Sandino, comparte la visión de Aldunate: "Creo que ha sido muy eficiente el testeo a nivel país para el control. Eso nos ha obligado a aumentar nuestra capacidad como laboratorio. Partimos realizando 150 muestras diarias, avanzamos a 400, después 800 y hoy analizamos casi 2 mil muestras al día".

Uno de esos test analizados es el que me realicé en Maipú el miércoles en la mañana. Ese laboratorio recibe todas las muestras del Servicio Metropolitano Central, lo que equivale a cerca de 20 Cesfam. "Hemos ido trabajando para acelerar la respuesta en la entrega de resultados. Los que recibimos en una mañana se pueden entregar en la noche, pero las que recibimos en la mañana vienen del día anterior, por eso siempre son 24 horas como mínimo. Sin contar imprevistos que surgen", agrega Sandino.

La espera

El tiempo de espera en los resultados es algo que sigue generando debate entre los pacientes. "Si mi PCR salía positivo significaba estar encerrado dos semanas. Cuando pasó el tercer día, que era en el que me tenían que notificar, estuve todo el día esperando, pendiente del teléfono. Sentí síntomas de que estaba enfermo, me dolía el cuerpo y por eso me resguardé en mi casa", cuenta Eduardo Acuña.

Pero también hay casos donde la respuesta ha sido óptima. Como le aconteció a José Opazo (48), de Antofagasta, quien se sometió a un examen de PCR preventivo luego de que un compañero de trabajo presentara indicios de un posible contagio.

El 16 de marzo acudió a uno de los laboratorios móviles que instaló el municipio en la búsqueda activa y en menos de 24 horas, dice, fue notificado de que no estaba contagiado. "Me comentaron que debía revisar en las próximas 48 horas el resultado por el sitio web y que la espera se podía extender hasta por cuatro días, pero fue muy rápido", relata el antofagastino.

El doctor Aldunate, de RedSalud, explica que "hay que considerar que un PCR tiene un análisis de cuatro a cinco horas. A eso hay que agregarle el tiempo a la toma de la muestra y el posterior traslado al laboratorio, que puede tardar uno o dos días".

Para los directores de los laboratorios el tiempo de demora en la entrega de los resultados está dentro de lo normal en estos momentos, pese a las críticas que surgen. Una de ellas fue hace una semana, cuando Cecilia Piñera, infectóloga e hija del Presidente, manifestó a La Tercera: "Creo que lo que no se ha logrado nunca hacer muy bien es el tema del testeo y la trazabilidad, a pesar de que ha ido mejorando y que el ministerio está súper consciente".

El problema de la demora -cuando ocurre- es que pese a que el paciente debiera mantenerse fuera de contacto físico con otras personas mientras no reciba su resultado, esto no siempre ocurre. "Evitar el contacto con personas, no compartir artículos de higiene y alimentación con quienes se habita, usar toallas indiviuales o desechables para las manos y ocupar una habitación de forma individual hasta que se informe del estado del PCR", son las recomendaciones emitidas por la ACHS.

Sin embargo, para Eduardo no existieron tales recomendaciones después de la realización del PCR. "No me dijeron nada sobre quedarme en la casa o no salir. Preferí no hacerlo por responsabilidad, le avisé a todas las personas con quienes había tenido un contacto estrecho, amigas y mi pareja que podía ser positivo", rememora el estudiante.

"Si en junio hubiéramos tenido esta capacidad de testeo, garantizo que la positividad habría sido menor, porque en ese momento fue del orden del 30%; uno de cada tres exámenes era positivo. A pesar del actual aumento de casos, la positividad es de 9%. Esto se debe a que hay una cantidad de búsqueda activa importante", dice Aldunate, de RedSalud.

El "boom" del examen a la casa

Es cosa de buscar "PCR a domicilio" para que aparezcan cientos de avisos que ofrecen este servicio. En las redes sociales se pueden ver páginas dedicadas exclusivamente a esta prestación, incluso utilizando influencers que invitan a confiar en estos formatos a través de videos testimoniales.

Estos servicios afirman ser seguros, ya que, por una parte, el paciente no debe abandonar su hogar para someterse a la prueba; y por otra, el personal a cargo de la toma de muestra está capacitado y con sus elementos sanitarios correspondientes. También enfatizan en la rapidez de los resultados, informando que pueden entregarlos el mismo día o como máximo en 48 horas.

Esta modalidad también se ha popularizado porque presenta mayor disponibilidad a la hora de agendar una hora en comparación con los centros de salud y los laboratorios convencionales. Y es tan fácil como enviar un WhatsApp. Eso sí, hacerse un PCR en la casa es más caro. Los valores de estos testeos oscilan entre los $ 40 y los $ 70 mil.

En RedSalud decidieron implementar esta modalidad del a PCR a domicilio, la que está enfocada principalmente en viajeros que necesiten presentar un examen negativo en otro país. A la fecha, reportan haber realizado más de 41 mil exámenes de este tipo, los que tienen un valor base de $ 25 mil, al que se le suma un costo adicional de $ 20 mil por el servicio a domicilio.

De manera similar innovaron en la clínica Universidad de los Andes, con la creación del Drive-In hace meses atrás. Este formato está diseñado para que las personas no se bajen de su auto y pasen directo hasta un subterráneo donde se realizan las pruebas. Los pacientes deben agendar un horario a través de la página web, sin embargo, no hay disponibilidad hasta la segunda semana de abril.

"Estamos realizando, aproximadamente, 200 PCR en este formato Drive-In. Con un mínimo de 180 y un máximo de 250 PCR al día", manifiesta María Jesús Vial, jefa del laboratorio de esa institución. El tiempo de entrega de los resultados en la clínica es inferior a 48 horas, según mencionan.

Los directores de los laboratorios de RedSalud y la Usach esperan que la campaña de vacunación en Chile siga con este éxito y le vaya disminuyendo la carga a los trabajadores de esta área de la salud. "Con este virus uno nunca sabe. Incluso si se logra la meta soñada de la inmunidad de rebaño, vamos a seguir haciendo PCR por SARS-CoV-2", reflexiona Aldunate.

**Cumplidas las 48 horas exactas después de la realización del PCR, recibí laconfirmación de ser Covid-19 negativo.