Yo devolví el bono clase media: tres testimonios de conversos

Por un error de sistema más de 430 mil personas accedieron al beneficio cuando no les correspondía. Pocos días después de haber iniciado el proceso, se abrió un procedimiento de rectificación. Tres conversos cuentan aquí su historia luego de transparentar que no debían recibir el bono.

De todos los trabajadores que calificaron al Bono Clase Media -más de 1,6 millones- un 27% no debía haber recibido el beneficio: casi 440 mil personas, que según los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII), obtuvieron la ayuda estatal de manera irregular. Algunos dicen que lo hiceron por error o equivocación, pero este jueves la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer comenzó a investigar el caso bajo el rótulo de "obtención fraudulenta del bono clase media".

El Ministerio Público informó que la indagatoria se basará en eventuales delitos de fraude de subvenciones y perjurio, entre otros ilícitos. El SII y el Gobierno esperaban que un porcentaje de personas accederían a este bono sin cumplir con todas las condiciones: una reducción del 30% en sus ingresos (entre $ 400 mil y $ 2 millones). En agosto, la entidad llamó a rectificar a quienes cobraron el bono. Pero no todos los hicieron. En los últimos días el SII notificó a miles de personas de su situación. Varias se autodenunciaron y más de 15 mil ya empezaron a devolver el bono.

"Me veía en la cárcel"

Paulina Rojas (54) confiesa nunca estar al tanto de los bonos que entrega el Estado, porque sabe que no cumple con los requisitos. Hace años se divorció y vive en un departamento en Ñuñoa, en el que algunos días aloja su hijo menor, mientras que su hija mayor se independizó y trabaja como nutricionista. Fue su hijo quien le comentó del bono, en agosto. Juntos revisaron los requisitos para postular. A Paulina le habían recortado el bono de alimentación de $70.000 en la corredora de seguros donde trabaja, pero no le correspondía recibir el bono clase media. Más tarde, su hija mayor también le habló del tema.

“Entre no tener nada y tener la opción de obtener algo, postulé”, confiesa. Jamás se imaginó lo que se le iba a venir encima. “Cuando salió el tema del error en los sueldos de julio yo casi me morí. Soy una persona súper correcta, me cargan las cosas truchas”, asegura. Apenas dieron la fecha para rectificar, Paulina hizo el trámite.

Durante la pandemia, sus gastos de alimentación se duplicaron y la cuenta de la luz subió en más de nueve mil pesos mensuales. "El bono me iba a ayudar a paliar un poco el aumento de gastos. Desde esa perspectiva no encontré que estuviera mal, pero entré en pánico. Yo me veía casi que en la cárcel. Me asusté muchísimo", explica.

"Ha sido como el plan de Fiestas Patrias"





El 4 de agosto, Josefina Vicuña (25) solicitó el bono de ayuda a la clase media a través de la página del SII. “Me llamó la atención que mi sueldo se había ido a $0, pero pensé: ‘bueno, la página sabrá, ellos cachan’”. El resultado: un bono de $500.000 que le depositaron diez días después.

Durante el año pasado hizo un par de boletas y se empleó. Este año, cuando se cambió de trabajo, tuvo un mes de cesantía durante el primer semestre. “Me salía un promedio de boletas y una disminución de sueldo que no alcanza a ser ese 30% que el bono pide”, explica..

Pero como estuvo cesante, creyó que podía calificar y así fue. “Después le conté a mis amigas que revisaran porque yo había entrado”, cuenta.

“Cuando me enteré de la rectificación me pareció súper obvio, puse mi sueldo de julio y supuse que no iba a calificar para el bono. Y me lo dieron igual”, explica. Tras haber tenido la aprobación, envió un correo al SII señalando su aprensión, ya que pensaba que por error iba a recibir los $500.000. “Me respondieron que no me preocupara, que hiciera el proceso de rectificación. Modifiqué los datos pensando que me iba a rechazar automáticamente, pero aún así no me rechazó. Yo creo que se debe a un error y hay mucha falta de conocimiento de los procedimientos, poca orientación e incertidumbre”, señala.

A pesar del enredo, dice que no tiene miedo. “Aún no me han contactado del SII para saber si tengo que devolver la plata. Estoy en un limbo. Lo encuentro súper raro. Esto es como el plan de Fiestas Patrias, la información se ha entregado de manera muy desordenada”, agrega.

"Pensé que tendría consecuencias en la declaración de impuestos"

“Como trabajador dependiente había datos que no podía colocar”, explica Francisco Hasbún (28) . Además, la información le indicaba que el sueldo de julio correspondía a $0 , algo que tampoco él podía modificar.

“Lo único que pude agregar era si yo había recibido algún bono anterior del Gobierno por la crisis del Covid”, dice el profesor de inglés que imparte clases en Chimbarongo. Sin embargo, “no había recibido nada”, agrega. Asegura que no sabía que el beneficio era para personas cuyos ingresos habían caído 30%. Su sueldo no había cambiado,

Como no podía modificar la información que le arrojaba la pantalla puso continuar y con eso se emitió la orden para recibir el bono. “Vi por las noticias que había un error en el sistema que permitía que personas sin la disminución del 30% recibieran el bono igual”, explica. A los pocos días supo que se había arreglado el sitio web del SII y que se podía rectificar.

Entró a la página y revisó sus datos. “Primero que todo vi que sí había recibido sueldo en ese mes”, menciona. Le dio clic al botón para postular nuevamente y le aparecía que ya no calificaba para obtener el bono. Se le consultó si estaba de acuerdo con eso, “puse que sí y se anuló la solicitud”, agrega. Dice que al principio pensó que podía recibir un bono de $500.000. “La plata extra nunca está demás”, explica, pero no quería tener problemas a futuro y menos con su “declaración de impuestos”.