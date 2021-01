YoConstituyente Damaris Abarca: "El Estado debe ser responsable de asegurar mínimos en pensiones, salud, educación"

Ideas

Damaris Abarca es de Rosario, Región de O’Higgins. Estudió Filosofía y Derecho en la U. de Chile, pero se dedicó a ser ajedrecista profesional. Es tetracampeona nacional y ha representado a Chile en olimpiadas y otros campeonatos mundiales. Es candidata independiente de la lista Apruebo Dignidad, por el distrito 15 de la Región de O’Higgins y nunca ha militado en un partido político. Tiene 30 años.

- ¿Por qué cree que sería una buena convencional, cuál será su aporte?

- He dedicado mi vida a representar a mi país y a las mujeres en el ajedrez, me siento preparada para representar a mi región. Mi vínculo local me permitiría llevar la voz de mi comunidad a la Convención.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- La primera línea del artículo 1° ‘Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos’. Todo lo demás puede ser discutido.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a, ¿cuál sería?

- Uno en el que se consagre que somos un país diverso y plurinacional.

- ¿Qué tipo de sistema de gobierno debiera tener Chile?

- La nueva Constitución debe considerar un sistema de gobierno con equilibrio entre poderes, entre ejecutivo y legislativo, pero también entre Santiago y regiones, debemos apuntar a la descentralización del poder.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

- Estado solidario. No hay derechos donde no hay dignidad. El Estado debe ser responsable de asegurar mínimos en pensiones, salud, educación. Las desigualdades generadas por el Estado subsidiario nos han llevado a este punto de crisis social.

- ¿Qué derecho económico actual o nuevo mantendría o incorporaría?

- Creo que es momento de pensar en el bienestar de las personas, hay que incorporar temas como la renta básica, reconocer los trabajos domésticos y de cuidados como trabajo. La dignidad de nuestra gente debe ser el norte.

- ¿Qué teme de todo este proceso, hay algo que no le convenza del proceso o el resultado?

- Me parece que es una oportunidad inédita para un ejercicio democrático tan noble como es redactar de manera paritaria una nueva Constitución para Chile. No tengo miedos, solo esperanza.

- ¿Qué está leyendo o viendo para prepararse?

- Tengo formación académica en Derecho. En temáticas económicas y medioambientales, más allá de simplemente leer o ver, he ido trabajando con personas e instituciones que saben respecto a cada una.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Adriana Bastias, del distrito 16.