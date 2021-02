YoConstituyente Juan Enrique Pi: "El principal desafío es no dramatizar nuestras diferencias"

Ideas

Juan Enrique Pi Arriagada es abogado, tiene 36 años, ha dedicado su vida profesional a los derechos humanos, fue presidente de Iguales, vive en Las Condes, y va como candidato independiente en la lista de Unidad Constituyente en el distrito 11. Le gusta leer, se mueve en bicicleta por todos lados y se define como un entusiasta de la historia.

- ¿Por qué cree que sería un buen convencional, cuál será su aporte a la Convención?

- He dedicado mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos. En mi trayectoria he trabajado en el gobierno, he participado en la discusión legislativa en el Congreso y he tramitado causas emblemáticas ante los tribunales de justicia. Conozco el Estado.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- Art. 4: Chile es una república democrática.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a la Constitución, ¿cuál sería?

- Chile es un Estado social de derechos, unitario, plurinacional, laico y democrático. Todas las personas que habitan en él son iguales en dignidad y derechos.

- ¿Qué tipo de sistema de gobierno debiera tener Chile?

- Un sistema semipresidencial, abandonando el hiperpresidencialismo que genera que solo el gobierno tenga la iniciativa respecto de la gran mayoría de las políticas públicas. Sin perjuicio de lo anterior, el gasto debería mantenerse en el Ejecutivo.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

- Estado social de derechos, mandatado a identificar las brechas que encuentran las personas en el ejercicio de sus derechos, con el objetivo de superarlas y asegurar un acceso igualitario a éstos.

- ¿Qué derecho económico actual o nuevo mantendría o incorporaría en la Constitución?

- Mantendría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, aunque eliminaría las referencias a la moral como límite a éste y otros derechos, debiendo fijarlo la ley.

- ¿Qué teme de todo este proceso, hay algo que no le convenza del proceso o el resultado?

- Creo que el principal desafío es no dramatizar nuestras diferencias, entender que es normal que estemos en desacuerdo, y que no es imposible llegar a consensos.

- ¿Qué está leyendo o viendo para prepararse como convencional?

- Estoy conversando y escuchando a muchas personas. En la lectura siempre prefiero las novelas y los cuentos.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Laura Albornoz en el distrito 10, y Manuel Gallardo en Magallanes.