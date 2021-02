YoConstituyente Laura Albornoz: "Me parece urgente atenuar el hiperpresidencialismo imperante"

Ideas

Doctora en Derecho, ex ministra de Sernam del gobierno de Michelle Bachelet, actualmente Laura Albornoz es profesora de Derecho en la U. de Chile y vicepresidenta de MilesChile. Militante de la Democracia Cristiana, es candidata por el distrito 10 de Santiago y Providencia.

- ¿Por qué cree que sería una buena convencional? ¿cuál será su aporte a la Convención?

- Tengo una historia de trabajo en torno a problemas sociales que afectan a las mujeres, trabajo que se concretó en leyes y políticas que logramos y están vigentes. Ofrezco esa experiencia para abordar hoy las demandas por derechos sociales y justicia social y para saber llevarlas a puerto en una Nueva Constitución.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- Me gusta el espíritu del Artículo 19, n°2. Igual redondearía el tema de las discriminaciones.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a la Constitución, ¿cuál sería?

- “El Estado reconoce a todos los chilenos y chilenas el Derecho a Previsión Social y garantiza a partir de los 60 años una Pensión Mínima Universal equivalente al salario mínimo vigente”.

- ¿Qué tipo de sistema de gobierno debiera tener Chile?

- Me gusta un sistema semipresidencial. Sé que la tradición e idiosincrasia nacional son más afines al presidencialismo y también sé que esta no es una preocupación ciudadana prioritaria hoy día. Siendo así, me parece más urgente atenuar el hiperpresidencialismo imperante.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario u otro?

- Estado Social de Derechos, que incorpore principios de sustentabilidad, solidaridad y orientación al bien común.

- ¿Qué derecho económico mantendría o incorporaría en la Constitución?

- “La totalidad de la actividad económica debe servir al bien público, en particular a la garantía de una existencia digna para todas las personas y al aumento gradual del nivel de vida de todas y todos”.

- ¿Tiene algún temor o hay algo que no le convenza de todo este proceso o el resultado?

- Ningún temor. Solo tengo convicciones y esperanza: seremos un país mejor.

- ¿Qué está leyendo o haciendo para prepararse como convencional?

- Estoy escuchando, escuchando y escuchando. Paso en las calles conversando con vecinas y vecinos, agrupaciones sociales, ONG, gremios, dirigentes. Cuando queda tiempo, estudio y comparo constituciones europeas, sobre todo, y un libro sobre la experiencia constituyente colombiana.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Soledad Cisternas (distrito 12) y Juan Enrique Pi, del distrito 11.