YoConstituyente Macarena Urenda: "Me parece vital mantener el derecho de propiedad, con especial preocupación por su función social"

Ideas

Macarena Urenda Salamanca es profesora de la Universidad Católica de Valparaíso. Licenciada en Educación de la UC, magíster en Comunicación Social de la UDP. Vive en Viña del Mar, casada, tres hijos, UDI, y es candidata del distrito 7 de Viña del Mar y Valparaíso.

- ¿Por qué cree que sería una buena convencional, cuál será su aporte a la Convención?

- Fui concejala de Viña del Mar durante 12 doce años, y eso me dio una mirada sobre las personas, el territorio y sus necesidades. También puedo aportar desde mi formación en educación y con una mirada regional. Finalmente la perspectiva de las mujeres y desde las mujeres, me parece clave en la redacción de una nueva Constitución.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- Elegir un solo artículo de una Constitución que es buena, aunque por cierto admite muchas modificaciones, es muy difícil, pero como debo elegir solo uno me quedo con el primero, porque describe de manera muy nítida cuáles son las bases de nuestra institucionalidad.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a la Constitución, ¿cuál sería?

- Creo que sería muy positivo, aunque habrá quienes estimen que no es necesario, que haya un especial reconocimiento al rol de la mujer en nuestra sociedad.

- ¿Qué tipo de sistema de gobierno debiera tener Chile?

- Democracia representativa con un régimen presidencial en que haya mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Estudiaría, aunque no lo tengo definitivamente resuelto, optar por un Congreso Unicameral.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

- Estado subsidiario y solidario. Son conceptos que no son excluyentes; pueden complementarse perfectamente.

- ¿Qué derecho económico mantendría o incorporaría en la Constitución?

- Si hablamos de derecho económico, me parece vital mantener el derecho de propiedad, con especial preocupación por su función social.

- ¿Tiene algún temor o hay algo que no le convenza de todo este proceso o el resultado?

- Este proceso partió como un acuerdo de paz por la vía democrática firmado por la amplia mayoría de los partidos, el 15 de noviembre de 2019 y si bien el camino se veía bien incierto al comienzo, el itinerario se ha ido cumpliendo en todas sus etapas. Por lo anterior, mis temores se han ido despejando y hoy tengo mucha esperanza.

- ¿Qué está leyendo o haciendo para prepararse como convencional?

- La Constitución, desde luego, y parte de los cabildos ciudadanos realizados con anterioridad; también he revisado mucho de lo que se ha elaborado en la materia en otros países. Me he dedicado a leer algunos temas específicos en profundidad, en especial aquellos vinculados a educación, tipos de gobierno y descentralización.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Agustín Squella (distrito 7) y Constanza Hube (distrito 11).