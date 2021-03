YoConstituyente Rodrigo Poblete: "Si no asumimos que el Estado subsidiario fue superado el 18O es porque no hemos entendido nada""

Ideas

Rodrigo Poblete es maulino, abogado, de 31 años. Trabaja en la Universidad de Talca y no milita en ningún partido político. Es candidato del distrito 17 de Talca y Curicó, en la Lista del Apruebo.

- ¿Por qué cree que sería un buen convencional, cuál será su aporte a la Convención?

- Conozco las vivencias del Maule y quiero representar una visión regionalista y descentralizadora. He trabajado en el territorio para promover el diálogo constitucional y espero aportar mi experiencia como abogado, especialista en Derecho Constitucional.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- Es imperioso mantener el artículo quinto, inciso segundo, que consagra el "deber de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".

- Si pudiera agregar un nuevo artículo ¿cuál sería?

- Una cláusula que defina a Chile como un Estado Social de Derecho, con obligaciones explícitas en materia de pensiones, vivienda y salud. Debemos avanzar hacia una sociedad con derechos garantizados y plenamente exigibles.

- ¿Qué sistema de gobierno debiera tener Chile?

- Abogamos por un sistema de mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, evitando la concentración de poderes en el Presidente. Por ello, miramos con buenos ojos el sistema semipresidencial.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

- El Estado debe asumir un rol garante y solidario. En esa perspectiva, si no asumimos que el Estado subsidiario fue superado el 18 de octubre de 2019, marcando un hito en la institucionalidad democrática de nuestro país, es porque no hemos entendido nada.

- ¿Qué derecho económico mantendría o incorporaría en la Constitución?

- Se debe garantizar la libertad económica y el emprendimiento, pero al mismo tiempo el Estado puede tener participación y ser mejor agente en áreas estratégicas como: recursos naturales, minería y otros.

- ¿Tiene algún temor o hay algo que no le convenza de todo este proceso o el resultado?

- Algunas candidaturas no hablan del tipo de Estado y Gobierno que vamos a tener. Podemos generar una buena Constitución, pero si no nos preocupamos de cómo opera el Estado, todo esto no será más que una mera declaración.

- ¿Qué está leyendo o haciendo para prepararse como convencional?

- Hemos elaborado "El Programa Participativo de #LaConstitucióndelaGente" que busca sistematizar ideas ciudadanías para forjar los compromisos de esta candidatura. Además, sumaría mi preparación en Derecho Constitucional y redes de contacto.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Jaime Bassa (distrito 7), María José Cumplido (10), Jaime Parada (10) y la representante de la comunidad indígena mapuche, Machi Francisca Linconao.