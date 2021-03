YoConstituyente Tammy Pustilnick: "Incorporaría el deber del Estado de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados como una actividad económica"

Ideas

Tammy Pustilnick es abogada especializada en DDHH y género. “Lucho y trabajo en promover la igualdad de género y la defensa de los derechos de todas las personas”, se define. Tiene 34 años, vive en Concepción y es candidata independiente por el distrito 20, de Talcahuano y Concepción.

- ¿Por qué cree que sería una buena convencional, cuál será su aporte a la Convención?

- No he sido una mera observadora de las brechas y desigualdades que existen en nuestro país, sino que he trabajado desde la sociedad civil propiciando el goce efectivo de derechos de todas las personas. Soy una persona capaz y con gran capacidad de diálogo.

- ¿Qué artículo de la actual Constitución dejaría?

- El artículo 4, ya que establece que Chile es una república democrática, pues la historia nacional e internacional nos ha demostrado lo frágil que es la democracia, y la importancia de cuidarla.

- Si pudiera agregar solo un nuevo artículo a la Constitución, ¿cuál sería?

- Agregaría el siguiente: "Chile es un Estado democrático de bienestar social, unitario, descentralizado, laico y paritario, donde todas las personas que habitan su territorio son libres e iguales en dignidad y derechos".

- ¿Qué sistema de gobierno debiera tener Chile?

- Pasar del hiperpresidencialismo a un régimen presidencialista incorporando instituciones propias del régimen parlamentario y propiciando mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la democracia.

- ¿Estado subsidiario, Estado solidario, u otro?

- Estado de Bienestar Social donde el Estado ampare, promueva y garantice derechos sociales básicos como educación, salud, vivienda y seguridad social, donde se consagren sus contenidos mínimos y con correcta protección en caso que estos derechos se vean vulnerados.

- ¿Qué derecho económico mantendría o incorporaría en la Constitución?

- Incorporaría el deber del Estado de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados como una actividad económica que crea valor, produce riqueza y bienestar social, garantizando el derecho a la seguridad social a quienes lo ejercen y promoviendo la corresponsabilidad.

- ¿Tiene algún temor o hay algo que no le convenza de todo este proceso o el resultado?

- Aparte de que lleguen las y los mismos de siempre, es que lleguen personas que no tengan capacidad de diálogo y de generar consensos. Asimismo, temor de que no se promueva la participación de la ciudadanía en el proceso de escribir la Nueva Constitución.

- ¿Qué está leyendo o haciendo para prepararse como convencional?

- Estudiando mucho y recogiendo todas las inquietudes de las personas, esto lo hago a través de encuentros virtuales, que se suman a las actividades presenciales y también generando espacios de conversación de temas constitucionales con diferentes especialistas.

- Además de usted, ¿qué otra persona le gustaría que fuera convencional constituyente?

- Patricia Politzer y Catalina Lagos, ambas distrito 10.