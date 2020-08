La columna de J.J.Jinks: El dato de Bill

DF MAS

Esta semana estuvo Bill Gates conectado por Zoom, una cosa impensable hasta hace pocos meses atrás, fue entrevistado por Zanny Minton Beddoes editora en jefe del The Economist. Dio su opinión sobre cómo se había manejado la pandemia y lo que viene respecto a la vacuna contra el coronavirus (segundo semestre del 2021, para que nos vayamos haciendo el ánimo). Dentro de los cambios que esta crisis iba a traer al mundo señaló con mucho énfasis que venía una revolución en telemedicina. Y como a Bill yo le creo todo, me puse a investigar, y por qué no tratar de aprovechar el dato.

El mercado siempre más rápido e informado que uno ya había actuado en consonancia. Hace un par de semanas se había anunciado la fusión de las compañías Teladoc Health y Livongo Health, ambas transan en el Nasdaq, para conformar según los analistas de Wall Street un conglomerado que debiese dominar la escena de la medicina a distancia en los años que vienen. Esto no solo involucra la consulta sino en forma muy importante el seguimiento y apoyo a pacientes crónicos que son una parte relevante de los adultos mayores.

Solo para compartir mi depresión les cuento que desde principio de año el precio de la acción de Teladoc se ha multiplicado por 2,6 veces y el de Livongo por (horror) 5,7 veces. Maldito, Bill, que le costaba contarnos antes. Un analista muy entusiasta llegó a decir que estar en esta industria durante la próxima década era equivalente a estar en transporte en la primera mitad del siglo XX donde se hacía la transición hacia la masificación primero del auto y luego del avión. Ojo que estas cosas no solo pasan en el primer mundo, muy calladita en medio de la pandemia la española Atrys Health compró a ITMS, la compañía chilena líder en telemedicina.

A inicios de este gobierno se habló algunos días del hospital digital y de la gran mejora que eso iba a significar para la población que en su mayoría sufre un servicio deplorable teniendo que esperar meses e incluso años para ser atendida. Nunca comunicaron con mucha claridad cuál era el servicio que iban a proveer y rápidamente lo que parecía una buena idea se diluyó y hoy el tema no existe.

El teletrabajo obligado ha roto una serie de paradigmas sobre el funcionamiento de las empresas, y somos muchos los que hemos encontrado mejoras de productividad insospechadas desde nuestras casas. Todo parece indicar que en medicina debiese suceder algo similar y si bien las urgencias de la pandemia han puesto, con razón, los acentos en otros lados, no estaría demás que hubiese algunos levantando la mirada sobre las inmensas oportunidades que la tecnología trae al sector salud. Todo sea por no volver a escuchar “va a tener que esperar un ratito porque el doctor está atrasadito”.