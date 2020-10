La hora de los independientes

DF MAS

Rodrigo Jordán y Andrea Repetto crearon Independientes, No Neutrales para potenciar la participación de no políticos en la redacción de una nueva Constitución. ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes integran el movimiento? ¿Qué los convoca?

El lunes a las 18:30, un grupo de 25 personas se conectó por Zoom. Tomó la palabra Adriana Valdés, quien se presentó como “la primera mujer del Instituto de Chile, la primera directora de la Academia de Lengua”, y planteó lo importante de abrir espacios a las mujeres. Le siguió Alejandra Mustakis. La presidenta de la Asech contó sobre su trayectoria vinculada al emprendimiento y su búsqueda constante de espacios para los independientes. Después fue el turno de Hans Eben, ex CEO de Unilever. "Me ha tocado una vida en el sector de Chile que ha tenido todas las oportunidades de desarrollarse y eso me genera una responsabilidad profunda de construir para que eso sea accesible para todos”, dijo, de acuerdo a un miembro de la reunión. Entonces “Gilbert, de Andacoyo” -así se presentó-, dijo: “Yo sabía que me iba tocar después de Hans porque tengo la historia opuesta: crecí en la población La Bandera, mi padre trabajó mucho para que yo pudiera estudiar y valoro que tengamos motivaciones similares. Necesitamos mezclar los distintos Chiles que habitan en el territorio. Y este puede ser un muy buen lugar para hacerlo”.

La reunión virtual es parte del rito de introducción que una vez a la semana hace Independientes, No Neutrales (INN) -la agrupación que lideran Rodrigo Jordán y Andrea Repetto que espera tener un rol clave en la discusión constitucional- para que los nuevos miembros se presenten. Para estar ahí, alguien los tiene que haber recomendado e invitado. “Primero, tienen que ser independientes políticamente; segundo, tener un historial de trabajo en el mundo académico o social; y tercero, estar dispuestos a entregar horas de trabajo”, dice el montañista. Antes de su introducción los nuevos adherentes deben haber leído “El llamado”, que es el documento que resume en 12 puntos la identidad del grupo y sus ideas centrales.

Ser parte del grupo no implica necesariamente ser candidato constituyente. Pero sí estar disponible para integrar alguna comisión, o ser apoderado de mesa el próximo domingo. La iniciativa tiene un horizonte de largo plazo cuyo primer hito se cumple el 25 de octubre, donde esperan que gane el Apruebo y la Convención Constitucional. Pero luego hay dos fechas importantes: el 11 de enero, para conseguir las firmas e inscribir las candidaturas de constituyentes, y el 11 de abril, lograr que esos candidatos ganen. Después viene una cuarta etapa: “Vamos a trabajar para entregarle insumos para la discusión a nuestra gente que suponemos serán elegidos. Seremos una especie de think tank”, explica el fundador de Vertical.

¿Será la hora?

Aunque INN no es parte de la Fundación para la Superación de la Pobreza, fue ahí donde se dieron las primeras conversaciones. “¿No será la hora, después de 20 ó 25 años de trabajar desde el mundo civil en temas públicos, de ir a lo más político e intentar ir a una Convención Constitucional?”, comentó Rodrigo Jordán a su par en el directorio Leonardo Moreno, y a Andrea Repetto, presidenta de la entidad.

La economista entonces sugirió incluir a Eduardo Engel, de Espacio Público; Jordán a Alejandra Pizarro y Nicole Romo, de la Agrupacion de Orgazaciones Solidarias; luego otro postuló el nombre de Alejandra Sepúlveda, de Comunidad Mujer... Así rápidamente se armó un grupo que integran también el abogado Juan Pablo Hermosilla, Benito Baranda, Catalina Littin, Matías Reeves, Eugenio (Kiko) Guzmán, Gabriela Bade y Viviana González.

“No pudimos dejar pasar la oportunidad de llevar a personas muy capaces, que han trabajado en ámbitos muy variados de la realidad del país, a contribuir directamente en el diálogo que significa una nueva Constitución”, señala Repetto.

Para eso había que formalizarse. Lo primero: armar un equipo. Cada uno sugirió dos o tres nombres. Y así llevaron a cabo la primera asamblea de 40 personas (hoy son más de 150) a comienzos de agosto, con representantes de todo el país y de diversas causas: medioambiente, género, pobreza, exclusión, pueblos originarios, discapacidad.

En paralelo establecieron una hoja de ruta donde lo más inmediato era hacer una web, contratar un director ejecutivo (Crescente Ovalle), y un equipo de comunicaciones. Para eso cada uno hizo un aporte financiero, que es público en la página www.independientesporelapruebo.cl. Luego armaron comisiones (ver recuadro), crearon un consejo ejecutivo, compuesto por 20 personas.

Pero en el proceso, uno de los miembros del grupo manifestó una inquietud en un encuentro virtual: “Un momento. No se ha ganado aún el Plebiscito, ni la Convención Constitucional. Por lo tanto, tenemos que dedicarnos a eso. Y segundo, aunque ocurra, en la realidad no se puede participar como independiente porque la ley no lo permite”.

Conclusión: había que salir a la luz pública cuanto antes -y no post Plebiscito, como contemplaba el plan original- y reunirse con el gobierno y el Parlamento para promover la rebaja del número de firmas y que éstas fueran digitales para poder asegurarles ser parte del proceso.

El 25 de agosto lanzaron en los medios y redes sociales el movimiento: Independientes, No Neutrales.

Esto no es guerra

Pese a que en la práctica lo que viene es armar una especie de “comando” electoral de “campaña”, con “generalísimos”, el grupo definió que no utilizará palabras de guerra para referirse al proceso político, “porque el lenguaje crea realidades”, dice Jordán.

Lo concreto es que de ganar el Apruebo, ya en la primera semana de noviembre, constituirán un comité diario de elecciones que se responsabilice de los precandidatos, conseguir firmas y hacer el trabajo territorial. La idea es que Jordán y Repetto sean los coordinadores -o generalísimos de campaña-, que Engel juegue un rol clave en dar insumos a los constituyentes, y que Benito Baranda y Alejandra Sepúlveda sean constituyentes. Por ahora son los únicos nombres confirmados, pero la lista oficial se presentará posterior a las elecciones. El objetivo, dicen en INN es llevar la mayor cantidad de candidatos posible.

El decálogo

“Estamos abocados a que gane el Apruebo y a tener una buena parrilla con buenos precandidatos que van a tener un documento con el decálogo de lo que queremos que quede en la nueva Constitución”, asegura Jordán. La definición de esos lineamientos está a cargo de Miriam Henríquez, decana de Derecho de la UAH. Entre ellos están la perspectiva de género, un estado plurinacional, el equilibrio entre el Presidente y el Congreso, y la garantía de los derechos de la niñez, entre otros. “Vamos a hacer una etapa participativa digital para testarlos entre las personas que adhieren al llamado que nos vincula a todos”, explica Henríquez. Para eso acaban de cerrar un acuerdo con Citizen Lab para que les habilite una plataforma de participación ciudadana donde se discutan estos principios entre los adherentes.

Todos los martes a las 20 hrs. se reúne el consejo ejecutivo de INN por Zoom; los jueves a las 19:30 son las reuniones de bienvenida para los nuevos integrantes (se han hecho siete), y los viernes a las 17:30 hrs. se hacen las asambleas. Eso si no hay partido de fútbol, como ocurrió el jueves pasado y este martes, que se tuvieron que reprogramar. “Ahí la igualdad de género, el medioambiente, la política, el futuro del país... todo se suspende por el fútbol”, bromea Rodrigo Jordán. 

Comisiones

- Comunicación: liderada por Catalina Littin.

- Adhesión: Nicole Romo se encarga de conseguir gente e introducirlas al grupo.

- Electoral: depende de Nicolás Muñoz. Ve la estrategia, decide qué candidato va por dónde y las mejores tácticas para salir electos.

- Contenido: encabezada por Miriam Henríquez, define los lineamientos.

- Gobernanza: a cargo de Pablo Valenzuela, estructura la forma de organización y cómo opera el consejo.

- Territorial: liderada por Gonzalo Vial, a cargo de buscar personas que representen a los territorios fuera de la RM.