Javiera Parada: "Está totalmente definido que no seré candidata a constituyente"

Lecciones de Vida

La actriz y exagregada cultural dice que las criticas de las redes sociales no le afectan. Sobre la idea de Camila Vallejo de cambiar el quórum de 2/3, asegura: "Es imprescindible que respetemos los acuerdos que se toman. Cuando esto no sucede, no se puede seguir operando, ni jugando".

"El fin de semana me criticaron en Twitter por decir que era bueno que Gonzalo Blumel se integrara al equipo que está trabajando en los contenidos constitucionales de Horizontal. Mucha gente leyó que yo estaba apoyando su candidatura a constituyente, porque en redes sociales muy pocos leen bien lo que uno tuitea, hay muy poco diálogo, muy poca escucha. La verdad es que nunca me han afectado esos comentarios, porque mi experiencia en la calle es muy distinta a este clima súper agresivo que hay en las redes sociales. Quizás porque desde muy chica soy una figura pública que hacía teleseries a los 9 años, entonces he aprendido muy bien a diferenciar el espacio de lo público del íntimo.

Algo similar sucede en la política partidista: lamentablemente lo que está ocurriendo no es el correlato de lo que ocurre en la sociedad. Así como las tres comunas están desconectadas, el Congreso está súper desconectado de lo que la ciudadanía quiere. Es absolutamente incomprensible que todavía no se haya llegado a una acuerdo en pensiones, una de las demandas centrales del estallido. Llevamos 15 años, dos comisiones, dos proyectos de reformas de distintos gobiernos y nunca habíamos estado tan cerca... y dada la intransigencia del mundo político no se ha llegado a acuerdo.

Me alegro que Gonzalo Blumel vuelva a la actividad pública y más, que sea a aportar en la conversación constitucional a través de @horizontalchile. Aporta una mirada sobria con perspectiva y experiencia, valorando los acuerdos y el diálogo. Que bueno que esté de vuelta. https://t.co/9ZyaJqZT8v — javiera parada (@javiparada) November 15, 2020

No creo que yo esté cumpliendo un rol de ser bisagra entre la derecha y la izquierda. Siento que el país está en una oportunidad única de cómo construir el Chile del siglo XXI. Y esto nos necesita a todos: técnicos, políticos, el sector privado, trabajadores, comunidades. Pero el mundo político todavía no entiende cuál fue el mandato de la urna y cree que puede sacar rédito de esto. Habla muy mal del mundo político intentar salir en la foto por quien bloquea más proyectos cuando lo que deberían hacer es seguir procesando las demandas sociales que hoy están con proyectos de ley en el Congreso.

Es imprescindible que respetemos los acuerdos que se toman: cuando esto no sucede, no se puede seguir operando, ni jugando. Ahora Camila Vallejo propone cambiar el quórum de los 2/3 de la convención constitucional, cuando el 15 de noviembre de 2019 una gran mayoría del mundo político -en el cual no estaba el Partido Comunista- tomó un acuerdo de iniciar el proceso que es una demanda de la ciudadanía hace muchos años. Ahí se llegaron a pocos pero importantes acuerdos como era la hoja en blanco y los 2/3, y que ninguno de los dos podía operar sin el otro.

No estoy ni súper esperanzada ni súper optimista con todo lo que viene para adelante. Sí creo que es lo mejor que tenemos hoy día para procesar el malestar que existe en la ciudadanía con el modelo de desarrollo con las instituciones políticas es el proceso constituyente. No conozco otra manera que tenemos como país de salir del problema en el que estamos. Creo que está lleno de amenazas, creo que la política no está colaborando lo suficiente para que esto funcione de buena manera, por eso es importante que todos pongamos lo mejor de nuestra parte. Y eso es estar dispuestos a escuchar, a ser convencidos de otras razones que no son las nuestras, a que todos entren a la conversación y nadie pueda excluir a ningún otro sector. Tienen que participar los que votaron Rechazo, los que creen que la institucionalidad no da el ancho, los que tenían dudas. Mientras más participemos, más legítimo va a ser.

Está totalmente definido que no seré candidata a constituyente. Jamás se me ocurrió que la asamblea constituyente era una causa porque yo quería estar ahí sino más bien porque creo que es importante que entren nuevas voces a la conversación y que redistribuyamos el poder. Por eso he estado trabajando tanto tiempo en esto, no porque yo quería estar sentada ahí. Me han invitado, pero yo creo que soy mucho más útil armando conversación desde afuera a través del grupo de acción política Democracia y Diálogo.

El gobierno está muy debilitado. Es curioso porque fue elegido con una alta cantidad de votos, pero no supo leer lo que era ese mandato. Y lamentablemente es un gobierno que está muy desconectado de la realidad. El estallido y la revuelta no son en contra de este gobierno -habría pasado de todas maneras- pero creo que esta administración incrementó las razones para que ocurriera. Espero que tome nota de que este año que queda es muy importante para el éxito del proceso constituyente y contribuya -como lo hizo al buen desempeño del plebiscito- a que podamos generar un clima donde las conversaciones que se tienen que dar sucedan de buena manera".