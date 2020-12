Viña Montes explora asociación con Quinta do Crasto para entrar a Portugal

Lecciones de Vida

Tras recibir el International WineChallenge (IWC) al “Lifetime Achievement 2020” el fundador de la viña Montes adelanta aquí su ingreso a Portugal de la mano de la afamada productora del Duero. También cuenta cómo viene la vendimia en Chile y aborda la situación política. “A este gobierno le han faltado pantalones para poder controlar estos brotes absurdos de violencia”, dice Aurelio Montes, presidente de Vinos de Chile, en primera persona.

"Estamos muy cercanos. Siempre hemos estado solos y nos gusta la libertad, pero con Quinta do Crasto tenemos simpatía mutua, miramos el negocio de manera similar y siempre estamos conversando. A mí me gusta mucho Portugal. Mientras todos hablan de España, Francia o Italia, Portugal lleva muchos años produciendo vinos y no es muy explotado.

Estuvimos casi asociados con Quinta do Crasto para un proyecto común, que se postergó hasta cualquier momento. Y ahora estamos muy cercanos. Ellos además nos distribuyen los vinos en Brasil.

La salud me ha acompañado. Tuve una operación al corazón hace un año y me siento mejor. El domingo hice 20 kilómetros en bicicleta y estoy haciendo gimnasia todos los días. Tengo la bendición de estar a un ritmo de campo, donde la pandemia está casi ausente y uno puede salir y trabajar.

Con mi señora nos instalamos hace seis meses acá, en Lontué y hemos tenido una vida muy grata y cercana, de chimenea, vino, salir a caminar con los perros. Ha sido como un pequeño paraíso de libertad de movimiento, porque yo estoy en edad de vulnerabilidad. He estado muy preocupado de no contagiarme.

"Logros de una vida"

Este premio del International WineChallenge (IWC) al "Lifetime Achievement 2020" me invita a seguir activo. En verdad no me lo esperaba. Se llama "logros de una vida" y es uno de los más potentes que he recibido, porque viene de una institución muy seria, de 150 años de antigüedad y prestigio y eso me emociona. Lo cierto es que en abril supe del premio, porque en ese mes me avisaron. pero por la pandemia el anuncio se fue moviendo. Hasta ahora, lo estaría yendo a recibir en julio de 2021 a Londres. Así que voy a celebrar dos veces. Desde que me avisaron, estoy comiéndome las uñas de ganas de contarlo, pero no me lo permitían. Así es que el próximo año voy a cacarearlo.

Al principio éramos muy negativos. Pensábamos que por la pandemia la caída de la industria iba a ser bien importante en volumen y valor, pero nos encontramos con algo que no esperábamos: el comercio electrónico, que saltó en 4 ó 5 veces. Lo otro que no sospechamos fue el alza del consumo de vino. No sabemos si está para quedarse o no. Ojalá que sí. Vamos a terminar con el mismo volumen del año pasado, pero con un 5% abajo en valor.

Siempre he creído que estamos aquí para ser felices y no ricos. A mí me llena el alma estar inquieto, buscando cosas novedosas. Si no llegan las lucas, bien. Fuimos los pioneros en plantar los cerros, en experimentar con los valles de Apalta, Marchigue, Zapallar, Chiloé. No se puede no innovar.

Argentina ha sido una experiencia muy buena, de una rentabilidad razonable y nos ha permitido ampliar nuestro portafolio. Estamos allá desde 2002 y el vino argentino sufre porque no tiene los Tratados de Libre Comercio que tiene Chile y abren las puertas del mundo. Entonces tienen que vender sus vinos en el país para su industria turística y eso está muerto, hoy día. Pero son ciclos que terminan. Yo envidio la imagen de Argentina con el fútbol, el tango, el musical Evita, el Papa...las tienen todas. Desde mi posición como presidente de Vinos de Chile trabajaremos nuestra imagen país.

La vendimia de este año va estar bien buena. Habrá un buen volumen de uvas, porque hubo lluvia y hay nieve en la cordillera para poder regar de manera normal. Nosotros ahora estamos regulando las cargas de las parras, porque mucha cantidad de uva va en contra de la calidad. Con muchos racimos, el vino sale malo o fomeque y hay que sacarle carga para que sea rico, tenga el aroma y carácter que buscamos.

Momento político

Estoy muy preocupado por lo que pasa en Chile. Yo voté Rechazo muy convencido de que la forma era revisar la Constitución y no cambiarla sino que mejorar cosas. No me cabía ninguna duda de que iba a ganar el Apruebo, pero no por la diferencia bestial que ocurrió. Pero, sí, tengo un poco de incertidumbre. La propiedad privada, el derecho al uso del agua, el rol del campo... todo es importante en la nueva Constitución.

Hay una antes y un después del 18 de octubre. Yo creo que van a quedar ciertos atisbos de violencia, con grupos extremistas que buscan más bien una anarquía. A este gobierno le han faltado pantalones para poder controlar estos brotes absurdos de violencia y espero que los nuevos gobiernos y autoridades tengan las herramientas y mecanismos para darnos un país en paz.