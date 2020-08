Muévete

Ya se empezó a ver en Estados Unidos y Europa: casas rodantes y carros que permiten trasladarse cómodamente evitando el contacto con otras personas y disminuyendo así el eventual riesgo de contagio de coronavirus.

Está creciendo el boom de las casas rodantes como opción para no quedarse encerrados durante las vacaciones mientras la pandemia siga presente. Los travel influencers norteamericanos, Kara y Nate, famosos por sus viajes alrededor del mundo y con más de 1,72 millones de seguidores en Youtube, encontraron la forma de seguir con sus videos: comprar una casa rodante y recorrer su país. Es una tendencia generalizada, dado que varias empresas de arriendos y ventas en Estados Unidos han mencionado tener aumentos de hasta 300%. De acuerdo a Forbes la empresa Outdoorsy ha presentado un 240% más de demanda y 88% de incremento en nuevos clientes.

La tendencia se está comenzando a ver también en nuestro país. La influencer chilena Victoria Ansaldo (24) publicó un concurso en su Instagram @Octaviaviajando para participar por una semana en una Wicked Camper, kombis arregladas que incluyen cama, cocina y cortinas. Ya hay más de 4.000 personas concursando. Además, dos empresas de casas rodantes, Nómade Motorhomes y Camping Sobre Ruedas han experimentado un aumento en las cotizaciones. Hay diversos tipos de casas rodantes, pero las más comunes son la clase A, B, C, remolques de viaje y las Pop up campers. Las clase A son las más grandes del mercado, con muebles, cocina, baño y distintas comodidades llegando a parecer verdaderos hoteles. Las clase B son más pequeñas pero eficientes, incluyen comodidades básicas y usan menos combustible. Las clase C son más grandes y una de las áreas para dormir se encuentra sobre los asientos del conductor. Para quienes buscan algo más simple, están los remolques que se enganchan al auto. Por último existen las Pop up campers, que son más compactas y hechas de lona. Se pueden armar y desarmar fácilmente.

¿Cómo funciona el arriendo?

La empresa de arriendo de casas rodantes, Nómade Motorhomes, trabaja hace cinco años en el rubro con motorhomes europeas diésel, que es una casa y auto incorporado todo en uno. Actualmente tienen ocho vehículos, pero piensan adquirir dos más. “Debido a la pandemia la demanda ha aumentado significativamente con respecto a otros años. Para verano ya hay quincenas sin disponibilidad”, afirma Renzo Conta, socio de la empresa. Caben de 4 a 7 personas y vienen full equipadas con calefacción y baño completo (ducha, wc y lavamanos), camas, cocina, un toldo exterior, bodega y porta bicicletas. El público de Nómade Motorhomes suelen ser familias jóvenes que buscan visitar lugares cercanos a la naturaleza, de manera cómoda y segura. Se evita el contacto con otras personas en aeropuertos, terminales y hoteles, y además la empresa está aplicando protocolos de limpieza certificados.

Arma tu carro

Antes de la pandemia Camping Sobre Ruedas trabajaba con arriendos y ventas, pero ahora, por razones de seguridad, decidieron dedicarse a la segunda opción. Ubicada en Paine, hace más de 10 años de existencia la empresa trae repuestos, casas rodantes de tiro y carros nuevos de la marca estadounidense Palomino que van desde los 4,8 millones hasta más de 20 millones de pesos. Hasta el momento tienen nueve carros disponibles, pero en diciembre les llega la próxima importación de casas para la temporada 2021. De acuerdo a Francisca Aravena, administradora de Camping sobre ruedas, tienen carros de 3 y 5 personas, algunas con aire acondicionado, calefacción, microondas, baño y cama, ducha exterior y toldo con luces. Lo mejor, afirma, es que puedes armar la casa rodante a tu medida y el precio va a variar según los accesorios que se incorporen. Aravena cuenta que ha recibido varias consultas sobre las casas rodantes y accesorios. “Ahora la gente ha tenido más tiempo, entonces ese preocupan de salir apenas se levante la cuarentena”, indica.

Listos para partir

Desde que tiene recuerdos, Sofía Prat (24) iba todos los veranos con su familia a Trailanqui, cerca de Osorno, en la casa rodante que había comprado su papá. Con el paso de los años dejaron de ir, pero la hermana de Sofía, se quedó con la casa. Tiene dos camas matrimoniales y dos de una plaza, cocina, refrigerador, calefacción y baño. Las seis hermanas Prat llegaron a la conclusión de que la forma de viajar este verano será en la casa rodante, para evitar posibles contagios y porque dado el contexto de crisis económica creen que es importante invertir la plata en Chile. Tienen pensado ir al norte a la Playa de la Virgen durante las primeras dos semanas de febrero.

Claudia Gunther (45) viaja con su marido y sus tres hijos en carro de arrastre desde hace más de cinco años. Al abrirlo uno tiene dos camas king, cocina, refrigerador, comedor, calefacción, lleva su wifi portátil, y baño, el cual no ocupan mucho porque en Playa Blanca, lugar que van con más frecuencia, cada sitio del camping tiene un baño propio. Para poder tener cupo en el verano, todos los años paga el 50% en junio y el resto cuando llega al lugar. Este año ya tiene su cupo reservado, dado que es la única opción que tiene para poder viajar cuidando a su familia. “Me llevo todo, hasta mis plumones y almohadas. Duermo como en Santiago, totalmente cómoda. Además es muy fácil de transportar porque es liviano y versátil”, señala Claudia. Este tipo de carro se puede unir a cualquier auto, pero es recomendable que sea lo suficientemente grande para soportar mejor el peso. Ellos suelen cargarlo con bolsos, tablas y vajilla, entre otros objetos. Durante el año mantiene todo adentro del carro, lo que para ella es la comodidad máxima. Una semana antes de partir lo sacan de la bodega, lo aspiran y listo para viajar nuevamente.