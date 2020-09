El plan de los lodges de pesca para dejar atrás su peor septiembre en décadas

Muévete

Prácticamente todas las reservas de extranjeros se cancelaron. Hoy se están abriendo a otras actividades y ampliando la oferta para incluir panoramas familiares con precios competitivos antes reservado a clientes premium.

Por estos días, en un año normal, los lodge de pesca comienzan a preparse. Es en esta época cuando los turistas nacionales y extranjeros comienzan a copar las reservas. Pero ahora la situación dista de esa realidad.

La pesca con mosca es una industria que, según estimaciones conservadoras, genera más de US$30 millones (Sernapesca) al año para un amplio sector de la economía turística nacional, desde agencias de viaje, transporte, gastronomía, guías, proveedores locales, boteros, operadores de pesca, outfitters y lodges. En Canadá, el modelo fue validado en los años 90: un salmón o trucha en el río genera más ingresos para el país que servido en un plato.

En Chile se calcula que hay 30 los lodges exclusivamente dedicados a la pesca con mosca. “Y todos han sido fuertemente golpeados por la pandemia del Covid-19”, sostiene Mark Whittaker, dueño de la tienda Rod and Gun, en Las Condes.

Luis Goycoolea es coautor del libro "Los 20 mejores lugares para pescar con mosca". Las fotos 1 y 3 son de la Estancia del Zorro; la 2, del Río Serrano en Torres del Paine; y la 4, de Cinco Ríos Lodge.

Se ubican en lugares paradisíacos, cerca de lagos y ríos, montañas y en islas, con mayor frecuencia en la Patagonia chilena, entre la Región de Los Ríos y Magallanes. Operan solo seis meses en el año, tiempo en el que reciben visitantes que pagan precios premium -el costo por programa oscila entre US$ 4 mil y US$ 8 mil por semana de pesca-. Es lo que están dispuesto a pagar quienes buscan estar aislados, con excelente pesca y atendido por chefs y experimentados guías en un entorno natural único. Chile se ha hecho un nombre, tanto por su aislada geografía, como por la calidad de su pesca. Forma parte de los Top Five en esta práctica, junto a EE.UU., Nueva Zelandia, Argentina y Rusia.

Pero esta temporada, que parte en las próximas semanas, será distinta. Sebastián Galilea, dueño del Lodge Cinco Ríos y Estancia del Zorro, en Coyhaique, es tajante: “Las reservas para el año 2020 estaban un 95% vendidas a febrero, exclusivamente extranjeros, pero se cancelaron todas. Esperábamos la mejor temporada de los últimos años, pero vino la pandemia”.

Similar experiencia vive Rafael González de Magallanes Flyfishing Patagonia, quien en la temporada 2019 trasladó a clientes extranjeros en helicóptero por la nueva ruta de pesca en Navarino. “La isla se ha hecho un nombre en el mundo de la pesca. Son aguas prístinas, las más puras del planeta, con una pesca formidable y en la Provincia Antártica. Es la pesca más aislada del mundo. El año pasado fue extraordinario, ahora estamos viendo cómo salvar esta temporada”, diceEn Chile, los lodge de pesca han sido más golpeado que en otros países.

Varios lodges locales ya trabajan en programas para revertir el impacto de la pandemia beneficiando a chilenos que podrán acceder a ofertas competitivas antes solo reservado par el mercado premium.

Cristián Dufflocq, del lodge Estancia Los Ríos, transita entre Chile y Estados Unidos, donde opera la agencia Andes Journeys. Asegura que el pescador que viaja a Chile viene del hemisferio norte; tiene, en promedio, 65 años y no está dispuestos a volar 14 horas con riesgo de contagiarse. Prefiere pescar cerca de casa.

“En Montana, la capital de la pesca con mosca en Estados Unidos, el inicio de la temporada fue en mayo y abrieron lodges y aeropuertos. Tuvieron una temporada alta, con todo copado. No así los hoteles, donde hay más densidad de gente. Lo que se ocupó fueron cabañas, hosterías y lodges. Todos muy aislados con no más de 12 personas”, cuenta Dufflocq.

González alista la partida de la temporada en Tierra del Fuego. “Vamos a orientarnos a grupos más pequeños, con programa de seis días por un millón 300 mil pesos. Estamos coordinando mejores precios con los operadores, quienes proveen la logística -comida, alojamiento, traslados-, y que son esenciales para estos programas”, dice.

Más al norte, en la Estancia del Zorro en Coyhaique, Galilea prepara un enfoque más familiar, ofreciendo cabalgatas, trekking, arreo de ovejas, avistamiento de cóndores, mountainbike. “La idea es ampliar la oferta y generar experiencias para toda la familia. Es invitar a vivir el sueño de ser dueño de una Estancia patagónica, una experiencia premium a costos razonables”, agre

Dufflocq piensa seguir el mismo camino: “Tenemos actividades para familias en la estancia, desde observaciones de ave, pesca, cabalgata, trekking, bajada de río y fotografía, todo en espacios abiertos, con una diversidad de paisajes y ecosistemas entre montañas y pampa. Y los valores bajan al menos un 50%”.

Aunque ya todos dan por perdida la temporada en cuanto a los extranjeros las esperanzas están puestas con el mercado local. “Va a ser de gran ayuda el visitante local, aunque sin duda que el impacto y daño colateral a la industria de la pesca no se podrá medir hasta abril del 2021. Pero hay esperanzas en el futuro, por lo que seguiremos trabajando para levantar nuevamente el destino mundial que es Chile para la temporada 2021”, concluye González.