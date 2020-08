Muévete

Al momento de organizar un viaje en estos tiempos inciertos, la gente busca seguridad y flexibilidad en caso de eventuales cancelaciones. Destinos locales, contacto con la naturaleza y distancia de las aglomeraciones, son otras de las prioridades.

Temor al contagio de coronavirus e inestabilidad económica son dos grandes motivos que le juegan en contra al turismo, pero que se topan con las ansias de salir al mundo tras un largo periodo de encierro. Así lo registra una encuesta de PANGEA The Travel Store, tienda de viajes más grande del mundo, realizada en España durante el mes de junio y según la cual el 87% de los consultados esperaba poder viajar dentro del año. Ese país se encontraba entonces en un etapa de desconfinamiento que podría compararse con nuestro momento actual. La misma encuesta señalaba que la figura de las agencias de viajes ha tomado fuerza en este nuevo escenario donde la asesoría de un experto se hace conveniente, sobre todo cuando los viajeros buscan flexibilidad y garantías.

Nuevas condiciones

En nuestro país, durante el último mes, las agencias han registrado un notorio aumento de consultas, cotizaciones y reservas. “Hay condiciones flexibles que nunca antes se habían dado en la industria”, afirma Claudia del Puerto, Brand manager de Cocha, explicando que las aerolíneas y hoteles han tenido que adoptar nuevas políticas abiertas a cancelaciones y reembolsos. Del Puerto cuenta que sus clientes están comprando pasajes internacionales para el primer semestre de 2021 porque el mercado está ofreciendo muy buenos precios por paquetes full flexibles a destinos como Miami o Madrid. Es posible adelantar planes de viajes con la tranquilidad de que se pueden cambiar o cancelar de ser necesario. “Hace dos meses empezó a reactivarse la venta de manera natural, la gente ya veía que en algún minuto iba a poder a viajar y quiso planificarse”, dice. En Cocha esperan que durante el último trimestre de este año aumenten las ventas a destinos nacionales, ya que todo indica que esta temporada el turismo será principalmente puertas adentro. Destaca Rapa Nui como uno de los destinos más cotizados durante el último tiempo respondiendo a ofertas que permiten viajar a la isla por valores por debajo de los habituales.

“Salimos juntos, o no salimos”

Juan Luis Crespo, director ejecutivo de Smartrip, plataforma de turismo sustentable, hace hincapié en lo duro que ha sido este periodo de pandemia para la industria: “Es la crisis más grande que le ha tocado vivir al turismo posiblemente en toda su historia. En Chile más de la mitad de los trabajadores del sector está parado, y eso afecta también a la comunidad; artesanos locales, feriantes, proveedores”. Constata además que según los expertos el turismo internacional no se va a recuperar hasta 2022, por lo que todas las fichas están puestas en la activación del turismo interno. “Los presupuestos no van a ser los mismos y muchos de los chilenos que generalmente viaja afuera para las vacaciones, este año optará por moverse dentro del país”, dice Crespo. Dado que los desplazamientos en avión bajarán, señala, será una oportunidad para destinos emergentes y poco masivos, como Punta de Choros, en la IV región. También apuesta por la costa hacia el sur de la capital: Matanzas, Pichilemu, Curanipe, Llico, y la Araucanía andina: Malalcahuello y Conguillío. Estos lugares podrían verse beneficiados por la actualidad sanitaria, pero, plantea Crespo, es necesario un trabajo con las comunidades locales de manera que estén preparadas para recibir turistas sin sentirse amenazados. “Nosotros estamos empezando a recibir reservas, nuestros clientes habituales están cotizando, y por otra parte los hoteles tienen que estar dispuestos a adaptarse y aceptar cancelaciones hasta el último momento porque la incertidumbre es total. De esta salimos juntos, o no salimos”, dice el fundador de Smartrip. También diferencia dos comportamientos distintos según segmento etario: “Los millenials sub40 están desesperados por viajar, reservando alternativas a partir de octubre y apurando la reactivación. Buscan la experiencia por sobre todo. Los babyboomers en cambio están más reticentes a tomar un avión y considerando destinos a distancia de auto”.

Viajar, seguro.

“En cuanto al turismo estamos viendo un fenómeno de desglobalización. Está la nueva normalidad o new normal, y el now normal”, comenta Álvaro Castilla, gerente comercial de Travel Security. Afirma que la venta de pasajes aéreos todavía se concentra en los denominados viajes esenciales: personas que necesitan trasladarse por razones personales, laborales o familiares, pero no con fines turísticos, eso explica la mayor compra de pasajes oneway. Castilla enumera las aereolíneas áereas que han suspendido sus vuelos a Chile, y aquellas que los retomarán durante los próximos meses, pero es un hecho que el flujo áereo internacional tardará en normalizarse debido a las restricciones sanitarias, y por ende habrá un incremento del turismo interno. “Hay que enfocar la oferta hacia destinos locales para que sean motores de reactivación. La gente busca naturaleza, aire libre, parques nacionales”, comenta y agrega que también se privilegiará el desplazamiento interregional. “La gente de Temuco irá a Corralco, los de Puerto Montt a Cochamó, los de la Serena al Elqui, y así”, apunta. Cree que zonas turísticas cercanas a Santiago, como Santa Cruz y el Valle de Colchagua, tendrán más visitas.

En cuanto a alojamiento, indica Castilla, los viajeros preferirán instalaciones no muy masivas, hoteles pequeños o cabañas. “Las curvas de compras están tomando fuerza de la mano de las agencias de viajes por un tema de orientación, seguridad y flexibilidad. El cliente está dispuesto a invertir pero con garantías de poder cancelar o posponer a través de una agencia”, dice Castilla. Coincide Claudia del Puerto, de Cocha: “planear un viaje con agencia te asegura que alguien se va a hacer cargo, es como viajar con un seguro”.