Tres deportistas de alto rendimiento recomiendan los mejores senderos al aire libre

Muévete

Algunas comunas de la capital ya entraron en en la fase de transición, dejando atrás las cuarentenas obligatorias y ya con un poco más de libertades tres deportistas de alto rendimiento se preparan para dejar en el pasado los entrenamientos indoor.

Daniela Navarrete, corredora de Montaña Atleta The North Face, Buff, Petzl, Garmin y Bdo Chile

Daniela Navarrete, corredora de montaña de ultra distancia, poco a poco se fue acostumbrando a la modalidad de entrenamientos indoor. “Los lugares en contacto con la naturaleza serán lejos la mejor opción a la hora de mantener la distancia al hacer deporte”, aconseja.

La primera ruta en su lista es cerro Carbón, una de las seis cumbres del Parque Metropolitano cuyo acceso está ubicado en el sector rotonda La Pirámide. Es uno de los lugares perfectos para iniciarse en el trekking o volver paulatinamente a ‘las pistas’, además de ser un lugar habitual de entrenamiento de traileros. “Hoy se encuentra muy verde y el camino a la cumbre tiene un descanso a la mitad con un bello mirador hacia Santiago”, comenta.

A su lista agrega el cerro del Medio, ubicado en Lo Barnechea, “Es fácil, toma un par de horas y tiene una vista sorprendente”, comenta Navarrete.

Otras alternativas son los cerros Manquehuito y Manquehue, ambos con acceso por Lo Barnechea y Vitacura. El primero según la atleta de The North Face, se caracteriza por tener una buena pendiente pero con un nivel de dificultad medianamente fácil. Mientras que el segundo, toma más tiempo lograr la cumbre, la subida es más técnica y el terreno es pedregoso y empinado. Y agrega un tip especial: “Si quieres ir con niños es importante no presionarlos de más, ir a su ritmo, darles descanso e hidratarlos”.

Maria Holzapfel ciclista de Montaña, Integrante bike rockets, embajadora trailsport.cl, fox racing Chile, bikeprotect y woodshape

El mismo día que se levantó la cuarentena en Lo Barnechea, la comuna en la que vive María, ella y tres amigas salieron a pedalear al cerro. Tomaron todas las precauciones, utilizaron mascarillas y cuando se toparon a gente en el lugar la saludaron a la distancia.

La ciclista de montaña recomienda para este periodo el Durazno Bike Park ubicado en Lo Barnechea (manejado por Rockford Outlife), que si bien aún no abre sus puertas, la joven asegura que estará operando en agosto.

En regiones, aconseja ir a Olas de Matanzas Bike Park. Ambos tienen todos tipos de niveles "por los que se hace más fácil recorrerlas según tus capacidades sin sufrir un accidente", comenta Hozapfel. ¿Algún consejo? "No ir solo a un cerro, tomar un buen desayuno e hidratarse previo y durante la actividad física".

Juan Pablo Mohr Montañista Atleta de The North Face, Récord Guinness por hacer dos cumbres de más de 8.000 metros en menos de una semana, sin oxígeno y sin ayuda de un sherpa.

El deportista Juan Pablo Mohr recomienda 'partir de a poco'. Un plan que él relata es comenzar con el cerro Manquehue, y subir por la ruta tradicional de vía Roja (Vitacura) que también cuenta con un muro de piedra. Para otro día, recomienda ir al cerro Provincia, la cumbre más visitada de la sierra de Ramón. Ambos senderos no requieren equipamiento muy especializado. "Con zapatillas, agua y ropa delgada estás bien".

También en la capital, el montañista aconseja ir al cerro San Ramón ubicado al interior del Parque Mahuida, en la comuna de La Reina. "En esta época hay más nieve así que sería necesario tener bototos adecuados, o quizás hasta raquetas", agrega. A los más experimentados, les recomienda también ir al Plomo, que requiere equipo más técnico.

Una opción en regiones según el montañista, es el volcán Puntiagudo ubicado en Osorno, ciudad que comenzó su desconfinamiento bastante antes que Santiago. "Es un cerro más técnico, de escalada vertical en hielo", concluye Mohr.

Y cuídate...

Carolina Montes es kinesióloga de la Clínica Meds y recomienda no tocarse la cara durante las horas de deporte, no compartir comida o agua -práctica común entre deportistas- y guardar las distancias correspondientes para evitar alcance por gotitas. "La distancia que se debe mantener al caminar, es distinta de la que se tiene con la persona que corre o bien la que anda en bicicleta y estas van desde los 4 a los 20 metros", comenta la especialista. Además repite constantemente que hay que evitar la sobreexigencia física. "Antes de la cuarentena, el nivel de actividad diaria -sin hacer deporte- era mayor. Al bajar esa actividad independiente que uno se haya mantenido haciendo deporte, en la mayoría de los casos, las personas han disminuido su condición y acondicionamiento físico", comenta Montes y agrega que lo más importante es partir de a poco, no sobre exigirse y no esperar tener el mismo rendimiento que se tenía antes de la pandemia para no provocar lesiones por sobrecarga.