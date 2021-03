La “vieja cuica” enseña finanzas

Personaje

El exitoso personaje creado por Francisca Feuerhake aterrizó en el mundo de la educación financiera a través de una serie de cápsulas, cómicas e informativas, que realiza para la administradora de fondos Fintual. “La gente valora el doble si puede aprender y reírse al mismo tiempo”, dice su creadora.

“Así deberían enseñar en las clases de finanzas”. “Pensé que iba a ver un gag y terminé aprendiendo”. “Al fin entendí”. Son algunos de los 280 comentarios, y más de 80 mil reproducciones, que tiene el sexto capítulo del noticiario Fintualist publicado el 7 de febrero en la cuenta de Instagram @viejacuicaoficial.

El episodio explica el caso Gamestop, en simple. Los distintos personajes que interpreta Francisca Feuerhake asumen algunas de las partes de la trama. “La Xime” hace de Gamestop, la tienda de videojuegos cuyas acciones desataron el inédito juego que revolucionó al mundo bursatil hace algunas semanas atrás. “El Benja” representa a Melvin Capital, explicando en lenguaje “zorrón” conceptos como going short o “irse corto”. La adolescente “Catita” adquiere el rol del foro Reddit y explica la participación de Robin Hood. “María Eugenia”, como conductora, dirige y contextualiza.

La escritora, artista, actriz y comediante poco tiene que ver con el mundo de las finanzas pero comparte el humor y el interés de abrir ciertos temas con su hermano Agustín Feuerhake, co fundador y CMO de Fintual, Administradora de Fondos que ha impuesto un estilo más cercano e informal en la manera de comunicarse con sus potenciales clientes.

Con la intención de informar y educar financieramente, en septiembre del año pasado lanzaron El Fintualist, un blog que alimentan con noticias y contenido del mundo de las finanzas especialmente seleccionado y editado. En ese contexto surgieron estas cápsulas de humor en cuya primera temporada participó Fabrizio Copano. Ahora es Francisca quien está a cargo de la producción del espacio y trabaja en conjunto con un equipo de Fintual. “Ellos querían acompañar este contenido noticioso con un espacio de humor.

Nos juntamos a pensar de qué manera más original se podía comunicar y nos demoramos en darnos cuenta que teníamos la competencia bajo nuestras narices: un noticiero conducido por dos mujeres anclas, María Eugenia y Ximena. El resto de los personajes participan como noteros”, cuenta la intérprete.

Humor y dinero

Francisca cuenta que trabaja con un equipo de unas diez personas que forman parte de la administradora de fondos y para las que El Fintualist representa parte de sus funciones. Usan Slack, plataforma con herramientas para el trabajo grupal a través de la cual comparten ideas. Catalina Fuenzalida y Luca Rebori son dos de los encargados de la parte audiovisual y el texto noticioso lo trabaja Florencia Edwards.

Ellos le entregan a la actriz un resumen bien conciso de las noticias, principalmente financieras e internacionales, que abordarán en cada programa. Y a partir de eso Feuerhake construye un guión de ficción en el cual introduce a sus personajes humorísticos. Llegaron a la conclusión que era más conveniente para todos fijar una periodicidad de un video quincenal.

“La idea de Fintual es educar financieramente a la gente común y corriente que no tiene nada que ver con el mundo de las finanzas. Yo soy una de esas personas, entonces me siento muy identificada con el cliente promedio. No entiendo mucho de inversión, pero confío en las explicaciones que entregan”, dice Francisca. Coincide en que es importante poder hablar del dinero: “Sacarlo de este espectro como de Wall Street y llevarlo por las vías adecuadas. Creo que en Chile la gente agradece muchísimo cuando algo la hace reír. Y con El Fintualist nos hemos dado cuenta de que la gente valora el doble si puede aprender y divertirse al mismo tiempo. Esa combinación fue lo que más nos impactó del feedback de la gente”.

La rutina

Una vez armado el guion, Francisca llega a las oficinas de Fintual acompañada de un montajista. Durante la mañana graban las escenas donde ella va apareciendo con distintos filtros dependiendo qué personaje esté interpretando. Luego se instalan a editar el video incorporando las imágenes de apoyo, efectos y textos.

“Cuando ya está armado se lo mostramos al equipo de El Fintualist para que lo vean y opinen”, cuenta la “Vieja cuica”. El proceso es participativo y no hay una autoridad que dé el visto bueno, se cierra entre todos. “Me gusta tener esta oportunidad de compartir con personas de mi edad, que me parecen mucho más inteligentes que yo pero que al mismo tiempo admiran por la capacidad de hacer humor. Uno se empieza a respetar como creador de contenido. Un win win”.

La relación profesional con su hermano Agustín la define de igual manera. Él le propuso a los socios fundadores que Francisca participara en El Fintualist, y considerando su popularidad, y sus casi 200 mil seguidores en Instagram, a todos les pareció una buena idea. Ya había colaborado con ellos en otras producciones anteriores, y la alianza funciona. “Lo más honesto es lo mejor: a los dos nos conviene. Yo recibo un pago por mi trabajo y ellos llegan a un público más amplio”.

Con Agustín, dice, hablan poco de El Fintualist. A veces le pide que le explique algo, como fue el caso de Gamestop, pero él no participa directamente de la producción: “Rara vez mete la cuchara. Yo me comunico directamente con el equipo a cargo. Soy una más”.

Comenta que con su hermano comparten el interés por desacralizar ciertos temas: “A Agustín le aburre que la gente permanezca en estado de ignorancia con respecto a las finanzas. Entender que no es algo sucio o avaro hablar de plata. Le interesa despertar conciencia de hacer rendir la propia plata y no tenerla guardada bajo el colchón. Y por otro lado, a mí lo que más me mueve, y lo que hago con la "Vieja cuica", es sacar a flote cosas que están un poquito subterráneas. Esa combinación nos une”.

La autora también se preocupa de que el contenido de El Fintualist no se trate exclusivamente sobre finanzas. El último episodio abordaba también el tema del feminismo a propósito del Día Internacional de la Mujer. “Mi trabajo es “lubricar” toda esta información para que llegue a a una audiencia que está cansada al final del día. Subo los videos a las ocho y media de la tarde y la gente quiere reírse un rato. O por último, esbozar una sonrisa”.