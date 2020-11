Lucho López-May: El nuevo CEO que liderará la apuesta de NotCo en EE.UU.

Personaje

Es argentino, vive hace 18 años en Estados Unidos y comenzó el 1 de noviembre a liderar el aterrizaje de la foodtech chilena en la industria norteamericana. Es descrito como alguien flexible y muy conocedor del rubro. Esta es su historia y sus próximos desafíos.

La decisión estaba clara: para aterrizar de buena forma en suelo norteamericano, los ejecutivos de NotCo tenían que encontrar un personaje que conociera en primera persona la industria de alimentos en Estados Unidos. Luego de una serie de entrevistas a distintos postulantes, el nombre se confirmó: Luciano (Lucho) López-May sería el nuevo CEO para Norteamérica de la foodtech chilena.

Y lo anunciaron con bombos y platillos: “NotCo está preparado para una expansión importante en América del Norte con la cartera de productos que tenemos y estamos entusiasmados de lo que la experiencia de Lucho puede hacer por nosotros. Hay una enorme oportunidad que se avecina, y no podríamos estar más felices con Lucho uniéndose a nuestra familia”, comunicó la startup a inicios de noviembre.

Con la llegada de López-May, la foodtech chilena empieza a consolidarse en suelo norteamericano: actualmente tienen un centro de investigación y operaciones en San Francisco (California) y están por abrir sus oficinas en Nueva York. Si bien no tienen una lista, ya existe un consenso: será en Manhattan. Matías Muchnick, que también está viviendo en Estados Unidos, seguirá siendo el CEO global de la firma.

López-May tiene 47 años, es argentino y acumula una amplia experiencia en la industria alimenticia estadounidense. Lleva recién dos semanas en el cargo: en solo catorce días ha tenido que monitorear el arribo de los primeros productos a las góndolas de supermercados y, hasta ahora, dicen desde la compañía, el resultado ha sido positivo. Está trabajando, al igual que todos los colaboradores, desde su casa, ubicada en Connecticut.

“Mi rol es hacer que las cosas pasen. Trabajar con el equipo, clientes y proveedores y poner la empresa en marcha y que este negocio crezca y genere los impactos financieros que esperamos”, cuenta López-May a DF MAS.

Practica maratón, le gusta el fútbol americano, el rugby y las motos. Tiene tres hijos (22, 19 y 15) y vive hace 18 años en EEUU.

El estadista

El ADN de López-May está marcado por el mundo de los alimentos. Dos de sus tres hermanos (Juliana y Máximo) son famosos chefs en Argentina, su madre era conocida por su capacidad culinaria, al igual que su padre. “Mi papá era cirujano y cuando volvía de sus operaciones disfrutaba de la buena cena en familia. Nosotros nos fuimos asemejando”, cuenta

Pasó parte importante de su carrera profesional en Danone EE.UU., donde llegó a ser vicepresidente del departamento de Ventas y gerente general. Aparte de su puesto en NotCo, también es socio de Garland Food, una de las compañías proveedoras de vegetales frescos más grandes de Estados Unidos.

Sus mandamientos profesionales, según cercanos, son la flexibilidad y el trabajo en equipo. “Yo trabajo al costado, no por encima de la gente. Todos empujamos hacia delante”, afirma. Sin embargo, lo más importante para él son las habilidades analíticas: le gusta tomar decisiones en base a datos reales y no solo basados en intuición.

“Sabemos que el 33% de los consumidores de leche de origen vegetal en Estados Unidos vuelven a los productos lácteos debido a que no cumplen las expectativas respecto al sabor. Estamos aquí para cambiar esa tendencia. NotMilk lo tiene todo”, dijo López-May sobre el arribo de NotCo al mercado norteamericano.

Parte de su análisis tiene que ver con la pandemia y cómo esta modificará ciertos hábitos. “El consumidor va a cambiar mucho: desde dónde compra los productos hasta qué tipos de productos consume. Para nosotros es clave entender este cambio y poder adaptar nuestros planes para maximizar cualquier oportunidad que esto presente”.

Pero se vienen desafíos más allá de las ventas. En Estados Unidos ya empezó la discusión sobre la pertinencia de que productos en base a plantas puedan llevar nombres de ingredientes de origen animal. El Parlamento Europeo, por otra parte, recientemente prohibió la utilización de conceptos como leche o queso vegetal para evitar confusión entre los consumidores. Ante esto, López-May le baja el perfil y afirma que esa discusión la tienen que tomar los expertos en la materia. Mientras tanto, confiesa, seguirán haciendo su trabajo.

Conquistar todo Estados Unidos

Si en Chile son los líderes del rubro, en Estados Unidos todavía no. Esa es la misión más ambiciosa para López-May: penetrar un mercado que ya tiene una amplia oferta de productos en base a vegetales.

Y lo harán a lo grande. Su primera apuesta fue NotMilk. El producto se venderá en todos los 468 locales Whole Foods, supermercado naturista de Amazon, de Jeff Bezos, el mismo que participó de la ronda de financiamiento de US$ 85 millones. Si bien López May no participó del deal con la cadena, será el encargado de liderar las ventas por este canal.

El día a día de López-May no para. “Es una combinación de aprender, planificar y administrar. Estoy constantemente haciendo esas tres cosas. El 50% del tiempo estoy absorbiendo y aprendiendo, otro 25% pensando en el futuro y el resto en la ejecución del día a día”, confiesa.

Y aunque lleve solo dos semanas en el cargo, sus objetivos ya están trazados. En primer lugar buscará definir hacia dónde quiere ir la compañía. “Esa es mi primera obsesión”, cuenta. Luego, López-May se centrará en generar las condiciones para que el equipo pueda ser exitoso. El último punto, asegura, es la cercanía. “Administrar un negocio implica corregir, empujar lo que funciona, quitarle recursos a las actividades que no tienen retorno. La proximidad para mí es clave”, aclara.

Eso sí, los ojos de López-May están en 2021. Luego de instalar la marca, el nuevo CEO regional buscará encontrar nuevos clientes y canales de distribución para llegar a la mayor cantidad de locales en Estados Unidos. “Nuestro sueño es que este tipo de productos estén presentes en la mayor cantidad de situaciones de consumo que existen”, cuenta.

Luego, proyecta, vendrá el aterrizaje de las otras creaciones de la foodtech chilena: NotBurger, NotMayo y NotIceCream, además de los que Giuseppe —el algoritmo que crea los productos— pueda traer en el futuro.