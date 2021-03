Nicolás Noguera dejará family office de los Piñera y arma fondo con Moneda

Personaje

Con dos fondos de inversión ya andando, y uno nuevo, el primero público y en alianza con Moneda, Noguera, ligado desde principios del 2000 a las inversiones familia Piñera Morel, parte un camino propio.

Tras 20 años ligado a las inversiones de la familia Piñera Morel, Nicolás Noguera se independizará, una vez que el único jefe de toda su vida laboral, abandone La Moneda el próximo año.

Será a través de GSI Capital, una gestora de inversiones que el ingeniero comercial de la UC de 43 años abrió en 2018, cuando Piñera se convirtió en mandatario por segunda vez y que tiene como socios a Fernando y Tomás Ovalle, además de Pedro Infante, desde donde dirigirá sus negocios propios y de terceros. En todo caso, cuentan quienes conocen el negocio, seguir ligado al Presidente está en sus planes. Esta vez con Piñera como cliente.

Para junio de 2022 está planificado que deje Inversiones Odisea, antes llamado Bancard, principalmente para no hacer ruido en el entorno del Presidente, pero también porque, aseguran en su círculo, siente que ya cumplió una etapa en su vida profesional y ahora quiere dedicarse a otras actividades y emprendimientos, algo que no podría hacer como empleado. “Podría irse ahora. Está en su total derecho. Pero por la lealtad que le tiene a la familia Piñera, lo hará el próximo año. Por ahora seguirá como director de GSI, pero sin rol ejecutivo”, relata una persona que está al tanto de sus próximos pasos.

Añaden que la salida se dio casi de manera natural. Acostumbrado a ser un administrador activo del family office de la familia presidencial, desde 2018 las labores de Noguera se redujeron, luego de que US$ 665 millones de la fortuna personal del Presidente pasaran a un fideicomiso ciego administrado por BTG Pactual, Moneda Asset Management y Altis, donde Noguera no tiene voz ni voto.

En tanto, los casi US$ 500 millones de inversiones nacionales a nombre de los hijos Piñera Morel, también pasaron a un fideicomiso administrado por BTG Pactual y Credicorp. Así, Noguera se quedó administrando inversiones pasivas de las posiciones en el extranjero.

Aunque el proceso de sucesión no está del todo definido, en el mundo financiero no tienen dudas de que Sebastián Piñera Morel, quien tras un año en Sydney, Australia, está de vuelta en Chile, se involucraría activamente en el manejo del patrimonio familiar. Será un presidente o director ejecutivo del family office, agregan conocedores de la industria.

El rol de Moneda

Fue el mismo 2018 cuando Noguera decidió abrir GSI Capital. A su haber, tienen dos fondos administrados con la figura de Fondos de Inversión Privado. Uno de ellos es GSI I, abierto ese mismo año 2018 y que busca la adquisición y desarrollo de estaciones de servicio para la renta, con un capital comprometido de 300.000 UF (algo así como US$ 12 millones al valor presente) y el segundo fondo (GSI II, abierto en 2020), enfocado en rentas logísticas (y con inversiones, principalmente, en bodegas), pero con un capital comprometido superior: 620.000 UF (US$ 24 millones) y una inversión esperada en activos de 1.240.000 UF (US$ 49 millones).

Por el tamaño y capital involucrado, explican conocedores del proceso, GSI no podía administrar este segundo fondo. Así es que en septiembre del año pasado buscó un administrador de peso en el mercado para que le administre su primer fondo público de inversión y donde buscan que institucionales y personas de alto patrimonio se sumen. El fichado fue un conocido del grupo Piñera Morel: Moneda Asset Management, quien operará como AGF. Alfonso Duval y Fernando Tisné, son la contraparte por el lado de Moneda.

Una de las inversiones que hicieron con el primero de los fondos fue la compra de algunas estaciones de servicio marca Punto Blanco, ubicadas en sectores alejados de los centros urbanos más codiciados, las que luego arrendaron o concesionaron a otros operadores de estaciones de servicio. Los fondos siguen abiertos, y según cuentan entendidos de ese mercado, liderado por Copec, Shell y Petrobras, GSI Capital sigue en búsqueda de comprar más estaciones, y luego arrendarlas.

Arriba del e-commerce

Desde octubre del año pasado que andan buscando inversionistas para el fondo “Moneda GSI Rentas Logísticas I”, dedicado al “desarrollo y adquisición de propiedades para la renta en la cadena logística”, como se lee en la presentación de 43 páginas -a la que tuvo acceso DF MAS- que desde el último trimestre del año pasado han hecho llegar a un selecto grupo de posibles inversionistas interesados en entrar.

El speech de venta reza que buscan capturar el auge del comercio electrónico y el boom por centros de bodega o almacenaje cercano a lugares estratégicos para distribuir al cliente final.

“Considerando las proyecciones previas a la pandemia, se podía estimar una necesidad de más de 100.000 metros cuadrados adicionales de bodegas para 2020 solo producto del crecimiento del e-commerce. La crisis sanitaria ha acelerado la tendencia anterior”, se lee en la presentación.

Y son dos los tipos de negocios que buscan incorporar al portafolio del fondo. Desarrollar desde cero, y para ello invertir entre 1.200.000 y 1.700.000 de UF, pero también comprar bodegas ya operativas por otro monto de inversión de entre 1.000.000 y 1.500.000 de UF. Es decir, el fondo tiene planificado invertir en construir su portafolio entre 2.200.000 UF y 3.200.000 de UF, que al dólar actual, son entre US$ 88 millones y US$ 128 millones.

Según una actualización de la presentación, con fecha de marzo de este año, ya tienen dos proyectos, con terreno promesado, para construir. Uno en el sector Enea, de 80 mil metros cuadrados, y otro en el sector norponiente en El Montijo, de 43 mil metros cuadrados. A esos lugares llegaron tras encontrar más de 60 terrenos, evaluaron 25, y preseleccionaron y acordaron dos.

Mientras que para adquirir, han identificado 10 bodegas a comprar en la zona norte, sur y poniente de la Región Metropolitana, pero aún no dan los detalles a los inversionistas.

El plazo del fondo será de 10 años, con una extensión adicional máxima de dos. Tendrá 36 meses para invertir y será un fondo de inversión público que buscará que se integre un inversionista institucional o un mínimo de 50 aportantes. La administración del fondo la hará Moneda, y la gestión inmobiliaria GSI.

Según consta en la Comisión para el Mercado Financiero, el reglamento interno del fondo fue aprobado el 2 de diciembre de 2020 y aún no registra una fecha de inicio de operaciones. Sin embargo, el primer cierre de recepción de inversionistas fue el 30 de diciembre y el segundo se espera que se concrete el 30 de abril. Detalle de quienes han entrado, aún no hay.

Noguera, además de Fernando Ovalle y Fernando Tisné, uno de los socios de Moneda y hombre fuerte en renta fija de la gestora, son los integrantes del comité de inversiones del fondo. Ovalle, fundador junto con Noguera de GSI, es además socio y presidente de la empresa detrás de la aplicación Sosafe y es presidente ejecutivo y fundador del Grupo Empresas Loginsa, actualmente el mayor operador logístico en Chile en términos de superficie. Tiene 210.000 metros cuadrados de bodegaje, distribuidos en 10 centros y dentro de sus clientes cuentan Embotelladoras Andina, Paris, PF y Walmart.

Más negocios

En el mercado todos comentan la nueva veta emprendedora de Noguera, y su alianza con Moneda. La gestora estos días ha sido foco de noticia por ser uno de los más importantes acreedores de Enjoy, firma de casinos que en medio de la reorganización de sus deudas, ha sido señalada como beneficiaria de la amistad entre Piñera y el fundador de la empresa, Javier Martínez. Hasta ahora, Enjoy ha negado tajantemente cualquier vinculación entre su proceso y la familia presidencial.

Pero no es el único negocio que Noguera hace fuera de Apoquindo 3000, donde están los cuarteles generales del family office de Piñera además de sus fundaciones. Según reza la misma presentación, Noguera es director desde 2010 de Warehousing, una firma de almacenaje de productos químicos y sustancias peligrosas. También es director de Inversiones Industriales Valparaíso, propietaria del Parque Industrial Curauma.

“En la actualidad es director de EstoySeguro, GoPlaceIt e Inmobiliaria Conecta, entre otros. También es miembro del Advisory Board de los fondos Partners Group Mexican Energy Infrastructure 2014, F2 I y F2 II”, dice su presentación.

Pese a que los primeros pasos de GSI partieron en 2018 -y que ya tiene mail operativo-, por estos días Noguera está activamente armando más fondos, contactando a inversionistas y dejando todo listo para su salida del icónico edificio de Apoquindo, donde al egresar de la Universidad llegó como analista, y se quedó hasta ahora. GSI Capital ya tiene oficina, en Alonso de Córdova, en Vitacura. Mientras que la página web de la gestora dice que está “en construcción”.

Noguera, 20 años después, ya tiene todo listo para ser independiente.