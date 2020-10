Asech en modo elecciones: los bloques que respaldan a los candidatos

Por dentro

En diciembre se define quien tomará la posta de Alejandra Mustakis. Ya hay una decena de candidatos a ser director para los cinco cupos que se eligen esta vez. Y de ellos tiene que salir el próximo presidente o presidenta.

Que no solo los llamen para la foto cuando el gobierno tiene una pauta sobre emprendimiento. Y que sean hábiles políticamente para comprometer el apoyo a sus demandas a los candidatos a la seguidilla de elecciones que se vienen en los próximos dos años. Esas son las respuestas que más se repiten cuando se le pregunta a socios y candidatos qué debe tener el nuevo presidente de la Asech.

Y es que hoy, en medio de una pandemia y de una crisis económica que ha golpeado más fuerte a las pymes, el gremio que representa a los emprendedores nacionales, se enfrenta a un proceso eleccionario interno que sucederá a la actual cabeza de la organización, Alejandra Mustakis.

Las fechas clave se acercan. El próximo lunes 30 de octubre se cierra el padrón electoral, el 14 de noviembre se presentan oficialmente las candidaturas, y entre el martes 15 de diciembre y el jueves 17 de diciembre, vía electrónica, serán las votaciones.

Hasta ahora tres actuales directores han mostrado abiertamente su disposición a ser presidente: Marcelo Guital, Gina Ocqueteau y Marcos Rivas. Hay un cuarto que varios sindican como candidato, Jorge Welch, aunque él dice que lo que le han pedido hasta ahora es presentarse como director, y el resto se verá.

Gina Ocqueteau, la sucesora

Al interior de la organización sindican a Gina Ocqueteau (57) como la sucesora natural de Alejandra Mustakis. “Es el oficialismo y la heredera de Alejandra”, dice un socio. Ocqueteau pasó buena parte de su carrera profesional ligada a la Asociación Chilena de Seguridad. Hasta que a sus 50 años decidió emprender y formó Crosscheck, una especie de Onemi privada, como la define ella, y que monitorea y gestiona riesgos laborales en las empresas. Y ahora último se sumó a la firma colombiana WayGroup, que se dedican a la capacitación sobre seguridad laboral con tecnología de simulación virtual.

“Mi intención es hacer que las pequeñas empresas sean escalables. Podemos generar más si nos unimos más que trabajar por separado”, cuenta como uno de los focos de su campaña. Otro es visibilizar las regiones. “Hacen mucho y en silencio, hay que salir a mostrarlas”, dice entusiasmada.

Sobre el desafío político que le aguarda al próximo lider de la Asech, Ocqueteau afirma que buscará sensibilizar e influenciar a los candidatos a todas las elecciones de que se tomen medidas de largo plazo para los emprendedores.

El grupo de apoyo más directo de Ocqueteau está conformado por la misma Mustakis, además del actual vicepresidente Felipe Contreras, Christoph Schiess y Daniel Daccarett, fundador de Vendomática.

Marcelo Guital, sin “lote”

“Quiero ser un puente entre los emprendedores y las grandes empresas. Pero también quiero recalcar que la idea de éxito individual que funcionó por tantos años en Chile, ya no existe, y ahora las cosas deben perseguirse como un colectivo”, dice Marcelo Guital (53), el emprendedor nacional reconocido por haber vendido Aguas Benedictino a Coca Cola, al momento de explicar por qué quiere ser presidente.

Guital dice que cuenta con apoyos transversales al interior de la organización. “Yo quiero ser presidente para todos, no para sectores específicos”, apunta. Consultados varios socios, no identifican a Guital dentro de ningún “lote” de apoyo particular.

Además, deja en claro que a nivel político fuera de Asech hay mucho trabajo que hacer. “Hay que hacerle entender a los políticos que para que haya impuestos, tiene que haber emprendedores”.

Marcos Rivas, hasta con equipo

El que tiene el equipo más armado y más trabajo avanzado es Marcos Rivas (40). Cuenta con ayuda en comunicaciones, y con el apoyo de los actuales directores de la Asech Duilio de Lapeyra y Humberto Salinas. Pero además tiene conformado un grupo de socios que han comprometido su apoyo: Gabriela Sandoval, Diego Arias, Gonzalo Teperman, Emerson Marín, Sebastian de la Barra, Julio Muñoz, y David Albala.

“Yo lo que quiero es apoyar a las pequeñas y micro empresas, que han estado un poco olvidadas como foco”, dice de entrada Rivas. Y para ello, su “plan de gobierno” incluye fomentar más y mejor financiamiento, así como una capacitación de calidad para que los emprendimientos sean escalables. También, agrega, que los procesos de quiebra sean sencillos y baratos, para volver a reemprender rápidamente.

Oriundo de Melipilla, primera generación profesional de su familia, este ingeniero comercial emprendió con una empresa de softwares a los 23 años y luego fundó City Global, una escaladora de negocios regional, y además co-fundó Digital Blast, una firma que ayuda a pymes a tener sus propios sitios de e-commerce.

Jorge Welch, el outsider

“En las últimas semanas me ha llamado gente muy distinta para pedirme que vaya como candidato a director. Y sí, la verdad es que me gustaría”, dice al teléfono Jorge Welch (54), conocido por ser uno de los hombres clave de Geo Research, emprendimiento de Jorge Nazer.

Este ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de Chicago, apunta a darle valor a ser parte de la Asech.

“La Asech tiene tremenda hinchada, pero no sé cuántos son socios activos. Hoy hay herramientas tecnológicas para llegar a más gente y de otra manera con capacitaciones, estudios, análisis que les sirvan en el día a día”, comenta.

La historia de Welch está ligada a Estados Unidos, donde a fines del siglo pasado emprendió con un carrier de carrier de teléfono y ya de vuelta en Chile entró a una imprenta digital y además emprendió con una red de tiendas de mascotas que quebró. “Yo siempre digo que el MBA lo hice en Chicago, pero el PhD lo hice con mi primera quiebra”, comenta.

Hace seis meses co-fundó Happ, un software que combina testeo rápido de saliva para detectar casos de coronavirus al interior de las empresas, y que se vincula a través de Bluetooth para avisar si alguien fue contacto estrecho de un contagiado.

Entre consultados en la Asech, varios dicen que cuenta con el apoyo de históricos como Nicolás Shea, Gabriela Salvador y Diego Fleischmann, además de Jorge Nazer y Raúl Rivera.

Pararse de tú a tú

Criticas hay para todos los candidatos. Aunque todos prefieren hacerlas en privado. De Gina Ocqueteau, por ejemplo, se le critica que es poco confrontacional a la hora de defender políticas públicas para los emprendedores. De Rivas se dice que su experiencia se basa en conseguir recursos públicos más que hacer emprendimientos propios de cero, a Guital se le fustiga su excesivo protagonismo y afán por figurar, mientras que de Welch se dice que es demasiado cercano a un sector más confrontacional de la Asech y que fueron los que renunciaron el año pasado, además de no tener historia gremial.

Al interior de la Asech se le critica a Mustakis que no ha empujado con fuerza un trabajo para hacer políticas públicas enfocadas en emprendedores, o que no estuvo a la altura en la discusión tributaria para conseguir más beneficios para las pymes.

Por eso, concuerdan varios consultados, quien lidere la organización debiera ser alguien bien preparado técnicamente para debatir temas peliagudos de tú a tú con políticos y otros grupos de presión.

Los otros candidatos

Y aunque esos son los nombres que suenan como sucesor de Mustakis, hay otros que también van por los cupos como consejeros. Ahí, los nombres que se repiten son el de Elba Chahuan, emprendedora y fundadora de Apaño tu Pyme; Jorge Guerrero, cofundador de Red America y Apaño tu pyme; Dominique Rosenberg, fundadora de DBS; Juan Eduardo Parker, de Club-Mate, Matías Pavez, emprendedor tecnológico; Salvador Said, cofundador de Tierra Palestina.

Mientras que la lista de Marcos Rivas también tiene sus candidatos propios. Se trata de Constanza Vásquez, directora ejecutiva de BNI Chile y fundadora de Enlazo y Lágora, además de productora de Pacto de Fuga; Francisco Goñi, de The FanLab y Carlo D’Agostino, de Smart Industry Latam.

Mientras que la presidenta saliente, Alejandra Mustakis, quien ahora se sumará como pastpresident, con voz pero sin derecho a voto en el Consejo, solo recalca: “Hoy más que nunca el país necesita unidad, así que yo espero que las elecciones de la Asech se traten de eso. Puede que tengan focos distintos, ideas diferentes, pero el objetivo tiene que seguir siendo el mismo, que es hacer de Chile un país más emprendedor”, recalca.

Así las cosas, la cuenta regresiva ya comenzó. Y de los 37 mil socios que dice tener la Asech, poco menos de 500 estarían al día con sus cuotas de $ 60 mil mensuales. Si no están al día, no pueden votar. Y como estas elecciones podrían ser más que reñidas sobre todo por el alto número de candidatos para cinco puestos, quizá el interés aumente. Todo está por verse.