¿Cómo fue el traspaso del Parque Nacional Patagonia a Explora?

Por dentro

La semana pasada Corfo adjudicó la concesión del Parque Nacional Patagonia en Aysén, fundado por Douglas Tompkins y su mujer Kristine McDivitt en 2003, a la cadena de hoteles de la familia Ibáñez.

Desde su rancho familiar en Santa Paula, California, Kristine McDivitt ha seguido en detalle el proceso de traspaso de concesión de servicios ecoturísticos del parque que ella junto a su marido, Douglas Tompkins, fundaron en el Valle de Chacabuco en los 2000.

En el proceso hubo varios interesados, pero finalmente fue la cadena de hoteles Explora, propiedad del grupo Ibáñez, la que se adjudicó el trofeo. "Estoy muy feliz de que la familia Ibáñez sea la nueva concesionaria del Parque Nacional Patagonia. Ha sido un largo proceso que ha tenido un cierre muy positivo. Conocemos a los Ibáñez por varios años. Tenemos mucha fe y confianza en que todos avanzaremos juntos, no solo desarrollando una economía turística verde, sana y vibrante, sino además en conservación. Espero que esto prospere por muchos años", señala la ambientalista a DF MAS.

En 2019 la fundación Tompkins Conservation –presidida por Kristine– donó al Estado chileno cerca de 400.000 hectáreas de Pumalín y Patagonia. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) quedó como administradora y desarrolló un proceso de licitación de concesión de la operación de servicios ecoturísticos de infraestructura, lodge y restaurante, que se cerró el 26 de febrero.

Maximiliano Ibáñez, presidente de Explora e hijo de su fundador, Pedro Ibáñez, explica a DF MAS por qué decidieron entrar: "El nivel de inversión del país en áreas protegidas aún es muy bajo para estándares internacionales, y esa problemática debe ser abordada. En ese sentido, creemos que la colaboración entre el mundo privado y público, recogiendo la experiencia de la Fundación Tompkins, es clave para avanzar en los desafíos de protección y conservación de los Parques Nacionales".

Se cumple así el sueño de Douglas Tompkins: que las tierras que conservó –invirtió US$ 350 millones en total– sean parques nacionales. Y que estén en manos de un gran operador turístico.



Kristine McDivitt, presidenta de Tompkins Conservation.

La invitación

En 2017, dos años después de la muerte del empresario norteamericano (cuyo cuerpo precisamente descansa en la Patagonia), su mujer anunció que donarían sus tierras al Estado. Conocedores del proceso cuentan que desde entonces, los controladores de Explora –que tienen 7 hoteles, dos de ellos en el sur (Torres del Paine, Chile; y El Chaltén, Argentina)– comenzaron a estudiar la idea de involucrarse en ese negocio. En todo caso, tal como cuenta McDivitt, la relación entre ambas familias es de larga data: hace años Nicolás Ibáñez compró tres terrenos en Pumalín, mientras que su hijo, Nicolás, es miembro del consejo en EEUU.

Carolina Morgado, directora ejecutiva de la Fundación Tompkins Conservation, cuenta que se realizó una invitación abierta para atraer interesados y a fines del 2020 Conaf publicó la convocatoria para participar en el proceso de concesión para Parques Pumalín y Patagonia. El 4 de noviembre se publicaron las bases, mientras que el 3 y 9 de diciembre se hicieron las visitas a terreno.

Entre todos los interesados iniciales -Singular, Patagonia Connection, Beyond, Tierra-, sólo Explora y Katari (dueños de Hoteles Tierra) siguieron hasta el final. Según se lee en el portal de Conaf, entre las preguntas que Explora hizo llegar, estaban si una vez cumplido el plazo de concesión (25 años) se convocará una nueva licitación y si el adjudicatario podría volver a postular. La respuesta fue: "La Corporación se reserva a tomar la decisión en ese momento".

Uno de los requisitos que se tomó en cuenta, además de la experiencia, fueron las espaldas financieras –se solicitaron los estados de resultados desde 2017 a 2019–. Explora también preguntó por las cifras de visitantes, y costos operacionales. Los pasajeros fluctúan entre 611 y 958 (hay 2 lodges con 13 y 10 camas, y la tarifa es US$ 500 por noche). Mientras que los gastos de operación bordean los $ 377 millones al año. En la votación participaron Conaf, Bienes Nacionales, Turismo y la Fundación Tompkins.



Maximiliano Ibáñez, presidente de Explora.

El traspaso

El jueves 25, seis personas del equipo de Tompkins y seis de Explora viajaron al parque para concretar la entrega, trabajo que culminará el 31 de marzo. Carolina Morgado, quien encabeza el proceso por parte de la fundación, explica que se hará entrega de toda la infraestructura pública, como lodges, restaurant, casas, además de su equipamiento. Por lo mismo, se realizará un detallado inventario, que abarca desde cucharas a camas. Además, se harán capacitaciones sobre el uso de sistema energético, caldera, agua y comunicación.

La administración de Tompkins seguirá manejando el proceso de vida silvestre del parque, que incluye: monitoreo de pumas, huemules, expansión de la población de ñandúes y gatos chicos.

¿Cuánto le cuesta esto a Explora? Además de la mantención de infraestructura del parque, deberán dar una comisión a Conaf. Como referencia, en EEUU se paga el 2% en ventas. Acá, conocedores de la industria, creen que podría ser similar. El desafío para Explora, añaden, será levantar un mercado turístico en Aysén que no está desarrollado: no está posicionado y no hay aeropuerto. Pero en esto, no hay dudas de que tienen experiencia de sobra.

"Estamos muy contentos de la oportunidad de seguir profundizando nuestra conexión y trabajo en la Patagonia y ofrecer nuestra experiencia a los miles de visitantes que quieran explorar estos territorios únicos en el mundo. Trabajaremos buscando permanentemente equilibrar la visita a estos lugares con la protección que requiere", concluye Maximiliano Ibáñez.

¿Qué viene ahora para la Fundación? Encontrar un concesionario para Pumalín, uno de los parques más icónicos y al que los Tompkins le tienen mayor cariño: su historia en Chile nace ahí y no en vano, "Doug" se autonombraba "pumalino".