En total hermetismo a fines del año pasado la filial de combustibles del grupo Angelini abrió su primer fondo de capital de riesgo. Y lo hizo nada menos que en California para estar cerca de quienes lideran los cambios tecnológicos.

En la bahía de San Francisco, California, ahí donde se emplaza el mítico Silicon Valley, aterrizó el año pasado sin parafernalias ni grandes inauguraciones Wind Ventures, el primer fondo de capital de riesgo corporativo de Copec. Pero fiel al estilo silencioso de su controlador –Roberto Angelini, cabeza del Grupo Angelini-, solo a mediados de junio de este año se develó, en contados círculos empresariales, su estrategia.

En líneas generales, la idea es aprovechar la experiencia y recursos de Copec para acelerar los arranques y escalamientos de firmas ligadas a las áreas de la energía, movilidad y retail en el mercado latinoamericano. "Buscamos startups con potencial de crecimiento global y que podamos traer y ayudar a crecer en la región, pero sobre todo en Chile", agrega Leonardo Ljubetic, gerente corporativo de Desarrollo y Gestión de Copec, área de la cual depende esta iniciativa.

Durante estos meses el trabajo ha sido intenso. En diciembre pasado, por ejemplo, se anunció oficialmente a Brian Walsh, un reconocido exejecutivo de la consultora internacional Mckinsey & Company y experto en capital de riesgo, como líder del proyecto, y más tarde se unieron a su equipo Sean Simpson y Bob Ma. Previo a la pandemia, aseguran que estudiaron más de 100 startups y seleccionaron a algunas de su interés: en su portafolio ya cuentan con tres inversiones: Stem, Ampere Energy y CarGo.

El plan inicial es concretar seis inversiones anuales, que pueden ir en un rango desde los US$ 1 millón a los US$ 10 millones en compañías de tipo A,B y C+. Aunque hay excepciones: en agosto de 2019, Wind Ventures invirtió US$ 30 millones en Stem Inc., líder global en servicios de inteligencia artificial para el almacenamiento de energía.

"Generar esta conexión entre Chile y uno de los epicentros de la innovación a nivel internacional (Silicon Valley), nos ayuda a acelerar la evolución de Copec. En la crisis que estamos viviendo el proceso de recuperación económica debe estar basado en la sostenibilidad y la innovación y no pueden descuidarse tampoco los retos medioambientales, aspiramos a que nuestro aporte en esta línea sea cada vez más significativo", enfatiza Ljubetic.

De hecho, la estrategia para alcanzar esta meta es mucho más amplia y excede con creces los dominios del nuevo fondo de riesgo de la compañía. En la mente de los principales ejecutivos de la compañía de combustibles más grande del país, la actual directriz es fundar hoy las bases para la Copec del futuro. Para ello, en junio del 2019 se creó WIND, una plataforma integrada por Wind Ventures, pero también por Wind Garage, una unidad de innovación y nuevos negocios que opera en Santiago y cuenta con un equipo de 27 personas, bajo el liderazgo de Ljubetic.

La visión detrás de esta apuesta, explica Lorenzo Gazmuri, vicepresidente ejecutivo de Copec, es "ampliar y profundizar nuestra capacidad de acompañar la vida en movimiento de las personas. Esto implica dejar de pensar solo en formas de desplazamiento en vehículos privados. Hay que repensar el rol de las estaciones de servicios, abrirnos y ser impulsores de otras fuentes de energía para una nueva fase de generación y distribución eléctrica". Gazmuri agrega que visualiza para un futuro, cada vez más cercano, una Copec que está con sus usuarios en sus casas, en la industria, en estaciones de ciudad y en las carreteras, con una propuesta integral, multicanal y altamente digitalizada, de generación descentralizada y autonomía energética

Las tribus y el garage

El origen de WIND está en la creación de la Gerencia Corporativa de Desarrollo y Gestión en 2017, donde algunos de los objetivos originales fijados fueron estudiar nuevas tendencias, diseñar una estrategia de desarrollo y fomentar la innovación a nivel transversal en Copec y también en sus filiales internacionales: Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, el sudeste de Estados Unidos.

"Entre 2017 y 2018 constatamos el surgimiento de varios fenómenos que estaban transformando el escenario global de la movilidad y la energía, y Copec decidió crear el área de Nueva Movilidad", recuerda Ljubetic. En un principio se centraron principalmente a la electromovilidad y luego pusieron ojo a otras tendencias, como son compartir el automóvil, el futuro desarrollo de los vehículos autónomos, y el MaaS ("Mobility as a Service").

Fue una etapa, recuerdan sus protagonistas, desafiante, de mucho estudio y análisis, que los llevó a países como Noruega, Holanda, Alemania, España y varias ciudades de Estados Unidos. "La nueva movilidad es una tendencia que ataca nuestro negocio más tradicional, pero Copec es una compañía de servicios que se debe a sus clientes y su deber es vender todo tipo de combustibles, ya sean fósiles o en base a nuevas tecnologías", sostiene Ljubetic.

Arturo Natho, gerente general de Copec, complementa: "Estamos viendo el futuro con dos relojes, uno en el negocio tradicional de combustibles y lubricantes, pero con una visión permanente de innovación, sostenibilidad y excelencia operacional. Y, un segundo reloj, que mira a 10 o 15 años y que planifica convertir a la empresa en un vector de innovación pensando en los requerimientos del futuro y siendo líderes en los nuevos escenarios de generación y distribución de nuevas energías".

Además, comenzaron a analizar las tendencias en energía que apuntaban a reducir las emisiones de CO2, a inyectar mayor competencia en los mercados, y dar mayor autonomía a los usuarios. Y también a otras más amplias, como la digitalización y su impacto en las formas de consumo y escalamiento de los negocios, que se puede aprovechar en toda la amplia infraestructura de tiendas de conveniencia que la empresa posee en Chile y sus filiales internacionales.

Todo esto, los llevó a la creación de la plataforma WIND en 2019. "Se trata de una estructura única, transversal a todo Copec, que tiene su propia identidad y estimula la innovación y la conexión a una red lo más global posible, para proyectar y construir de manera sólida el futuro de Copec, acogiendo todas las nuevas tendencias en movilidad, energías y conveniencia, en su sentido más amplio", cuenta Ljubetic, quien agrega que con ese propósito se organizó en julio pasado el Garage de Innovación y Construcción de Nuevos Negocios de Copec, basado en Santiago, y posteriormente Wind Ventures en San Francisco.

El equipo del "Garage", está compuesto por puros profesionales jóvenes que se dividen en tres "tribus", como ellos mismos denominan a las áreas de trabajo. La primera tribu es Nueva Movilidad, liderada por el ingeniero industrial de la UC Francisco Larrondo, especialialista en electromovilidad, quien ha estado a cargo, entre otras materias, del desarrollo de Copec Voltex, la red de carga rápida para vehículos eléctricos más grande de Sudamerica.

La segunda tribu, Nuevas Energías, está a cargo de Max Valdés Angelini, sobrino de Roberto Angelini -líder del holding familiar que reúne empresas como Copec y Arauco-. Ingeniero comercial UC con estudios de post grado en Babson College, Valdés es parte de la tercera generación familiar que se ha incorporado a la gestión en el grupo, y a su cargo tiene el desarrollo de iniciativas de almacenamiento y administración eficiente de energía, así como de nuevas fuentes de generación limpia y descentralizada para los segmentos comercial, industrial y residencial.

La tercera tribu es Nueva Conveniencia que se enfoca en soluciones eficientes para el retail y la conveniencia, es encabezada por Enrique Valdés, ingeniero de la Universidad de los Andes y un MBA en Duke. Para cerrar, Florencia Sepúlveda lidera el área de Ideación y Apoyo. La ingeniera comercial de la UAI con estudios de post grado en el Imperial College de Londres, comanda la construcción del "funnel" de ideas y trabajo coordinado con los líderes de cada tribu. Además, está a cargo la innovación abierta ("open innovation") y la vinculación del Garage con los ecosistemas de innovación.

Aunque el trabajo es independiente en cada "tribu", están intimamente coordinados. Incluso durante la pandemia mantienen canales de comunicación diaria donde todos participan e intercambian ideas y estado de sus diferentes proyectos. Del mismo modo, mantienen una estrecha vinculación con Wind Ventures, instancia que les provee de nuevas oportunidades de emprendimiento que ellos puedan escalar en Chile y el resto de latinoamérica.

Todo lleva al "Terminal"

Hoy WIND tiene seis filiales: Copec Voltex; Flux Solar; Stem; Ampere Energy, Emoac y CarGo. Más que buscar rentabilidades en el corto plazo con cada una de ellas, el criterio de inversión detrás de la plataforma es crear valor, que sumen entre ellas y se potencien y que formen parte de una oferta integral y sostenible para los clientes.

Leonardo Ljubetic ilustra esta idea con un ejemplo concreto: la construcción del segundo electroterminal más grande del mundo, que se inaugurará durante el segundo semestre de 2020 en la comuna de Maipú. "Con él vamos llevar la electromovilidad a cada día más chilenos, esta vez en el transporte público, de manera de contribuir a mejorar la calidad de vida de más de 2 millones de personas, conectadas a través de 10 recorridos del sistema RED en 10 comunas de Santiago", indica.

Según él, en este proyecto confluyen una serie de innovaciones que sólo fueron posibles porque contaban con las capacidades instaladas y la experiencia que fue acumulando WIND Garage: "El electroterminal tendrá 57 cargadores retráctiles Copec Voltex para 215 buses eléctricos y se abastecerá con energía limpia que será entregada por las filiales Flux Solar y Emoac", resume.

Otro ejemplo, es el piloto que tienen en una escuela del sur de Chile, en Cruzaco, en alianza con el Ministerio de Energía y la Municipalidad de Lonquimay, donde están instalando un sistema que integra paneles de Flux Solar y baterías de litio de segunda generación gestionadas con inteligencia artificial de Ampere Energy.

"Estas iniciativas no están buscando una rentabilidad inmediata, sino que responden a una mirada de futuro y reflejan nuestro compromiso con ser parte de las soluciones a algunos de los grandes desafíos de estos tiempos", concluye.

Ambulancias, combustible y servicio

"Copec al Servicio de Chile", es un programa que se viene desarrollando desde abril y que contempla aportes orientados a fortalecer la logística de los sistemas de salud, además de contribuciones directas a la comunidad, como alimentos y calefacción. Arturo Natho, gerente general de Copec, asegura que "con este plan buscamos realizar un aporte concreto y sistemático al país, a partir de lo que sabemos hacer mejor: contribuir desde nuestra experiencia y capacidad operativa a lo largo del territorio para superar juntos esta pandemia". Entre las líneas de acción se cuenta un plan de abastecimiento gratuito de combustible para las ambulancias de emergencia del SAMU #131 de todo el país; la habilitación de cuatro zonas de testeo de muestras PCR sin salir del auto; combustible para energizar el primer hospital modular instalado en la zona aledaña al Hospital Sótero del Río y alimentos para más de 100 ollas comunes gestionadas por Caritas Chile.

-Francisco Larrondo, líder Nueva Movilidad:

"Hace algún tiempo Copec entendió que el futuro de distintas líneas de acción, como la movilidad, la energía y la conveniencia eran muy distintas a como lo conocíamos hasta ahora. Partimos yo y otra persona revisando algunos temas sobre movilidad y luego de cierta investigación nos dimos cuenta de que el mundo era mucho más amplio y teníamos que empezar a segmentar las distintas iniciativas, dándoles un foco particular. Así es como se terminaron creando estas tres principales tribus".

-Max Valdés, líder Nuevas Energías:

"El área de nueva movilidad de Francisco con la mía de nuevas energías tienen muchas sinergias y formas de acercarse a los consumidores de manera conjunta. Aunque cada uno tiene sus propias métricas y estrategias, hay que decir que son áreas que caminan bastante juntas, hay cierta integración de los equipos".

-Florencia Sepúlveda, líder Ideación y Apoyo:

"Mi equipo es transversal y trabaja con las tres tribus, las apoyamos en marketing, el desarrollo de sus distintos proyectos y apoyándolos con los prototipos. Mi misión es darle backup y conectarlas entre ellas".

-Enrique Valdés, líder Nueva Conveniencia:

"La conveniencia es un concepto bien amplio, pero que en general tiene el objetivo de generar proyectos que agreguen valor a las personas en su experiencia de consumo y de movilidad día a día, de modo de que podamos acompañarlos y facilitarles estos procesos mediante la incorporación de innovación y tecnología".