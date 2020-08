El día después de las AFP

Por dentro

Algunos ejecutivos se declaran “conversos” después de que empezó este jueves el retiro de los fondos de pensiones. Explican que pasaron de prever una pesadilla a mirar con optimismo lo que viene. Otros se entusiasmaron: dicen que hay que ir incluso un paso más allá y permitir, por ejemplo, sacar del ahorro previsional el pie para una primera vivienda. Pero hay un tercer grupo, que lo resume así: “esto fue el principio del fin”.

Un gran susto pasó un alto ejecutivo de una AFP esta semana. Quiso ir a ver cómo estaba la atención de público en Maipú. Un grupo de administradoras había arrendado en conjunto un recinto educacional para instalar atención a los afiliados que quisieran retirar fondos.

Se bajó del auto y vio una cola que daba vuelta la cuadra. Pensó lo peor, se imaginaba atochamientos en los stands de las AFP, los contagios, el escándalo en redes sociales.

Se fue de cabeza a conversar con los monitores de su empresa y le contaron que cada uno había atendido solamente 8 personas en la mañana. Igual de tranquilos se veían los otros puestos de las AFP. ¿Y esa fila entonces? La alcaldesa Kathy Barriga había instalado un stand con 12 abogados para orientar sobre la retención en caso de deuda alimenticia.

Así, de sustos y alivios han sido las últimas semanas para las gerencias de las AFP. Una vez aprobada la ley, se abocaron de cabeza a hacer el expedito proceso y tras concretar 6 millones de pagos esta semana, sienten que lo lograron. DFMA habló con doce ejecutivos del sistema sobre la operación del retiro masivo., En sus reflexiones, se fueron ubicando en tres tribus con respecto a lo que viene para las administradoras: los conversos, los “te dije” y los escépticos.

“Se probó que la plata está, al fin”, comenta uno, que está entusiasmado con las cifras de la encuesta Cadem- que este lunes reveló un aumentó de 10 puntos en la confianza de las AFP tras el retiro de fondos- y, aunque solo es de 23%, es el registro más alto desde abril del 2016. Y hacen ver que esto podría mejorar mucho, ya que la encuesta se tomó al minuto de la inscripción. La semana que viene con mucha más gente con la plata ya depositada en su cuenta, debería dar un salto, dicen optimistas.

Unas semanas antes este mismo ejecutivo en privado consideraba un desastre la medida y la señal, pero ahora se reconoce como converso: “Muchas personas ni sabían que tenían esa plata y este proceso que fue rápido nos fortalece como sistema, en el fondo quedó claro que el slogan de que nos robábamos la plata era falso”.

Incluso se atreve a decir que, tras esta semana, el gobierno tiene la posibilidad de dar vuelta los avances de la oposición en la reforma previsional. “La Moneda ya cedió el 3-3 en cotización (% al sistema privado y público) pero después de esta semana, creo que podrían avanzar al 5-1”.

“¿Y el “ente” famoso? Ese sí que se debilitó, veo más probable una AFP estatal, dado que fuimos eficientes en pagar”, agrega. Otro alude al debilitamiento de las vocerías de Luis Medina y Manuel Riesco estas semanas como una señal.

Los pantallazos de redes sociales pueden tener que ver en algo con el optimismo de los conversos. “Me llamaban de los equipos de comunicaciones totalmente impresionados porque por primera vez veían comentarios positivos y no puros mensajes tipo AFP ladrones”, cuenta un gerente.

El chanchito

Ha alojado en la oficina esta semana, con un saco de dormir. Pero este alto ejecutivo no se queja. Dice que llevaba meses diciendo que era algo que había que hacer: “Cuando una persona con un hijo con cáncer se acerca a la AFP para pedir su plata ahorrada para darle tratamiento y la señorita del mesón le dice que no porque no, porque así lo diseñó José Piñera hace años, se va indignada”. Ya era hora, afirma, que se les diera prueba a las personas.

Otro gerente también en el bando de los que estaban pro esta medida, agrega que le ha sorprendido la cantidad de personas que lo ha llamado esta semana para disculparse por haberlo criticado cuando repetía que era bueno sumar causales que permitieran retiros parciales. Es más, dice, el incluir las enfermedades terminales le parece el desde. “¿Por qué no pensar en por ejemplo permitir retirar para el pago del pie de la primera casa? ¿O para un emprendimiento?”.

Uno de los del grupo “te lo dije” incluso considera que esto fue para las AFP como sería para Chile un “gol a Argentina”. Explica que pasaron en pocos días de estar perdiendo en la cancha por goleada y ahora tienen una opción de explicar de manera fácil lo valioso que es el pilar de capitalización y fomentar el ahorro: “Si alguien tiene un chanchito y nunca lo rompe, tiene cero incentivo para seguir metiendo monedas. Si cada cierto tiempo puedes sacar un poco, te entusiasmas mucho más”.

Y es más, explican. A pocos días ya hay altos beneficios concretos para las AFP, como una base de datos mucho más completa y actualizada de los cotizantes que les permitirá mejorar la información y comunicación con ellos.

La puerta y la forma

Una sola cifra dice un ejecutivo basta para comprobar lo negativo del retiro de esta semana: “vamos a tener 3 millones de afiliados en saldo cero, cero. No saldo bajo, ¡saldo cero!”.

Otro sostiene que los que se entusiasman con las encuestas son algo ilusos y aterrizan que sí, fue un salto, pero solamente uno de cada 5 chilenos valora las AFP. “No hay por qué abrir champaña”, comenta uno, que argumenta que con esos niveles de aprobación sigue siendo más rentable políticamente pegarles a las administradoras.

Creen que la reforma previsional seguirá en el mismo tono y que más allá de la administración de los puntos adicionales, el proyecto tiene aún varios artículos que le pegarán directamente a las AFP de manera negativa y que incluso ponen en riesgo su existencia, como la licitación en bloque de stock de afiliados, entre otras.

Otros en este grupo de escépticos dicen que se abrió un mal camino y si en noviembre la reactivación no toma fuerza entonces empiece la presión de “otro poquitito”, como se ha visto en Perú.

“No he cambiado de opinión, esta medida es mala por las mismas razones que era mala hace 3 semanas y será mala en 3 años: no se preocupa del tema de fondo, que son las pensiones bajas, porque las cotizaciones son insuficientes y el mercado laboral informal. ¿Por qué no somos capaces de sacar las conclusiones correctas?!”, concluye el más pesimista de los entrevistados, mientras comenta que estas semanas ya ve en su pantalla cómo van cayendo las cotizaciones por el fuerte desempleo de la pandemia.

HABITAT

“En el contexto de crisis sanitaria que nos encontramos, nos pareció fundamental ayudar a nuestros clientes para que su trámite fuera seguro y sin riesgo. Para ello, además de la vía virtual que funcionó muy bien, instalamos locales especiales en Santiago y regiones para que los clientes pudieran ir tranquilos, sin riesgos de salud”, explicó Alejandro Bezanilla, gerente general de Habitat. Creo que una parte positiva es que la gente valoró que su plata está, que se ha manejado en forma profesional y que es suya y de nadie mas.

CURPUM

“El proceso de pago de los rescates del 10%, si bien es una medida que perjudica las pensiones de los trabajadores, espero que ayude a enrielar la discusión de la necesaria reforma previsional, al ratificar que los fondos administrados por las AFPs existen, son de propiedad de los trabajadores y están muy bien resguardados por las administradoras”, explica Pedro Atria gerente general de AFP Cuprum.

MODELO

Hasta el momento el balance general ha sido positivo», dice Jaime Munita, gerente general de AFP Modelo. “Todos los esfuerzos que como administradora hemos realizado para agilizar el pago, han sido valorado por los afiliados, y eso de alguna manera nos ayuda a recomponer esa relación, y generar más cercanía con los usuarios. Otro de los aspectos positivos del proceso ha sido la actualización de los datos de nuestros afiliados, muchos de los cuales antes no contábamos, para así poder ir sumando información relevante para ellos y mantener esa cercanía en el futuro”.

UNO

Claramente este retiro acotado, que propusimos desde marzo fue una buena política pública. Los chilenos necesitaban con urgencia dinero para superar una de las peores crisis sanitarias y económicas de la historia. Adicionalmente tuvo otro efecto positivo y es que se derrumbaron mitos de que este ahorro no existía y todo Chile constató que el ahorro sí existe y es de cada persona” dice Ignacio Álvarez, fundador y presidente de AFP UNO. “Por eso en todos los sistemas de capitalización, donde existen retiros, las personas incluso están dispuestas a ahorrar más puesto que tienen claro que el ahorro les pertenece lo que finalmente se traduce en mayores pensiones”.

PROVIDA

Hoy las personas tienen más claro que nunca que los fondos existen y son de ellos. Con el retiro del 10% finalmente pudimos hacer tangible el valor de ProVida y que lo que nos mueve cada día son nuestros afiliados. Sinceramente espero que nos permita para avanzar en una discusión sobre pensiones enfocada en el valor del ahorro, la mejora efectiva de las pensiones y el aporte que podemos hacer las AFP”, dice Gregorio Ruiz Esquide, gerente general de Provida.