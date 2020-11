Por dentro

El lunes el centro de ski controlado por las familias Ergas y Senerman presentaron la solicitud de reorganización en el tribunal para hacer frente a los más de $35 mil millones que deben a sus acreedores. Los equipos legales de las firmas están a la espera de una propuesta concreta.

"Estimados(as) colaboradores (as), Quiero contarles sobre una situación muy importante y que nos involucra a todos como equipo: hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de iniciar un proceso de reorganización concursal. Esto significa acogerse a la ley para poder ordenar la casa y llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones con todos los acreedores y proveedores con quienes tenemos compromisos financieros. Pero, al mismo tiempo y tremendamente importante, seguir funcionando y haciendo lo que sabemos para proyectar Valle Nevado por muchos años más".

Estas fueron las palabras con las que a través de una carta Ricardo Margulis, gerente general del centro de ski, explicó al equipo de trabajadores que se había iniciado la reorganización al tribunal. La misiva fue enviada el martes 24 de noviembre, luego de una reunión por Teams con todos los trabajadores de la firma cuyos dueños son Alejandro y Eduardo Ergas; además de Abraham y Ricardo Senerman, a horas de haber ingresado el proceso judicial.

En el mail, el ejecutivo argumentaba por qué el centro llegó a tan complicada situación: en síntesis, el 2019 fue una mala temporada producto de la sequía y poca nieve; y el 2020, la operación de fue prácticamente cero, debido a la pandemia. En un año normal, las ventas –sin considerar lo inmobiliario– son cerca de US$22 millones anuales.

"El proceso que iniciamos ayer puede durar hasta 100 días. Durante estas semanas se nominará un veedor; se definirán plazos (...) y presentaremos una propuesta para poryectar la operación a futuro, y tendremos juntas con los acreedores para aprobar o rechazar dicho plan. (...) Surgierán temores, inquietudes y tendrán preguntas sobre el futuro. Sin embargo tengo la certeza que hemos tomado el camino correcto para proyectar Valle Nevado por muchos años más", concluye el texto de Margulis.

Los 3 principales

A las pocas semanas que partió la pandemia, en marzo, los controladores de Valle Nevado y su plana ejecutiva se dieron cuenta que el año sería nuevamente malo. Semana a semana Margulis encabezaba por Teams reuniones con los socios del centro de ski, y, en paralelo, con los acreedores, para analizar posibilidades financieras. Son 350 en total, la compañía mantiene pasivos que suman en total poco más de $35.000 millones y, según el informe judicial, el mayor acreedor es Metlife Chile Seguros de Vida, que posee el 15,67% del pasivo, por un total de $5.519.550.725. Penta Vida Compañía Seguros de Vida alcanza un 15,67% del pasivo, lo que suma $5.519.551.024. Y, Principal Compañía de Seguros de Vida tiene el 13,39%, es decir, $4.716.458.313. Estos tres acreedores concentran el 44,73% del pasivo total, unos $15.755 millones, que el centro de esquí reportó al tribunal. A ellos se suman también Bci con $3.368 millones (9,5%); Banco Scotiabank Chile, con $2.115 millones, (6%) y Banco Security, con $2.224 millones (6,3%).

Fue en abril, cuando uno de ellos sugirió hacer una reorganización concursal. El gerente y dueños del centro analizaron la idea, y concluyeron que era la idónea. "Si bien la reorganización es una decisión de negocio que tiene un objetivo muy claro -proyectar Valle Nevado por muchos años más y poder ordenar el negocio, pero al mismo tiempo, seguir funcionando-, la evaluación de acogernos a la ley tomó en cuenta la relación con acreedores, proveedores, trabajadores, comunidad y socios comerciales. Ellos son parte fundamental del negocio", asegura a DFMAS.

Los 3 acreedores principales, que son aseguradoras y que comenzaron a participar con Valle Nevado en 2014, en todo caso, no están preocupadas. Están a la espera de un plan concreto que se proponga para continuar con el desarrollo de la activividad, y según explicó uno de ellos, tienen claro que el centro no busca cerrar la empresa. A su vez, argumenta un representante una de aquellas firmas, el monto de la deuda "no es demasiado alto", en comparación a las cifras que suelen manejar las aseguradoras. De todas maneras, advierte la misma persona, lo que aquí se negociará, más que el plazo de pago, es la tasa de interés que acuerden. "Eso no se transará", relata un asesor que conoce el asunto.

Situación distinta es la de los bancos. "Ellos quieren que se les pague luego", relata un jurista.

Equipo legal

Los abogados involucrados son, entre otros, Fernando Carmash, por BCI; Juan Eduardo Troncoso, por Metlife y Alfredo Alcaíno, por Penta. Con Valle Nevado trabaja Deloitte en lo financiero, y el socio de Carey, Ricardo Reveco, en lo legal. Fue él quien escribió la solicitud de apertura de acuerdo de reorganización judicial. Ahí, propuso como veedores a Enrique Marco Antonio Ortiz; Patricio Jamarne Banduc; y Daniela Camus. Como veedores suplentes, sugirió; Francesco Recher; César Gabriel Ortiz; y Nicolás Mena Letelier. Serán los acreedores quiénes definirán el nombre, que, al cierre de esta edición, indicaban que la balanza se inclinaba a Jamarme.

Una de las ideas que suena para paliar la crisis, es sumar un socio estratégico. Pero esa idea, aún está en "verde".

Pese a la complicada situación, Margulis asegura que la relación con los acreedores es buena. Mantienen relación fluida y reuniones semanales a través de Teams. "No fue una sorpresa para ellos y haber sido transparentes hizo que existiera confianza y apoyo en iniciar la reorganización. Para nosotros la relación con ellos es fundamental, cuando decidimos entrar a la reorganización lo hicimos porque buscamos proyectar Valle Nevado al futuro, pero también porque entendimos que ellos debían encontrar en esta medida, una buena decisión para su negocio", asegura.

"¡Vamos a cumplir con nuestras obligaciones!"

-¿Qué viene ahora?

-Seguir enfocados en la continuidad de Valle Nevado y en cerrar con éxito esta reorganización mientas seguimos operando. Recién iniciamos la temporada de verano, abriendo el Valle Bike (bike park), eso es una señal clara: estamos retomando el funcionamiento e iniciando actividades en la montaña después de un invierno 2020 cerrados. En lo legal, estamos a la espera de la designación del veedor para poder sacar adelante esta reorganización. Acá quiero ser enfático, ¡vamos a cumplir con el 100% de nuestros compromisos! Por último, en términos de negocio vamos realizar ajustes y reestructurar áreas de negocio, además de trabajar por el invierno 2021 con un sólo objetivo: abrir. Hoy ya tenemos reservas internacionales y la estrategia será fortalecer el mercado local.

Hasta ahora el centro de ski no ha concretado despidos. Sin embargo, aquello no se descarta. Desde la empresa explican que "lamentablemente, una vez aprobada la reorganización, habrá que hacer ajustes a la estructura".

-¿Cómo está el ánimo en la empresa?

-Hemos tenido durante estas primeras horas muestras de apoyo que nos tiene optimistas. Sólo un ejemplo, La Parva, competidor de Valle Nevado, posteó en Instagram: "Fuerza, energía y éxito en este proceso que comienzan.