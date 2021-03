Los principales retos que enfrentará el delivery este fin de semana crucial

Por dentro

Con el desafío de llegar a toda la Región Metropolitana, que se encuentra en cuarentena, las apps de reparto a domicilio reforzaron rápidamente su logística para atender a millones de personas al mismo tiempo.

Al venezolano Yosemir Martínez le llegó una alerta temprano el jueves en la mañana. "Van a decretar cuarentena total el fin de semana. Estate atento," decía el WhatsApp de uno de sus compañeros de trabajo en una pizzería. Este viernes, el repartidor ya tenía preparada su bicicleta, un bombín de mano y una cámara en caso de repuesto.

En medio de la confusión y la alarma generada por la declaratoria de cuarentena total en Santiago, las aplicaciones de reparto a domicilio, así como cientos de sus trabajadores, microempresas y hasta personas naturales que reparten paquetes de manera independiente comenzaron a prepararse para el día D del delivery: desde este sábado toda la Región Metropolitana y casi todo el país están estrictamente confinados.

No se puede salir ni a la esquina. Nunca antes el nuevo sector de la "última milla" enfrentaba tanta demanda nueva de golpe. Este fin de semana solo podrán estar abiertos los negocios dedicados a la venta de productos de primera necesidad como supermercados, alimentación, farmacias, entre otros, pero únicamente en la modalidad de despachos a domicilio.

Las grandes empresas del sector anunciaron que seguirán ofreciendo sus artículos a través de sus páginas web, pero con retrasos ante el gran número de pedidos que se prevé y las plataformas de comercio electrónico también confirmaron que reforzarán turnos y capacidad para poder llegar a las casas. Si no se puede cumplir con la entrega en estos dos días, confirmaron que estos llegarán durante la semana.

Los repartidores tendrán un rol fundamental. Los pedidos tratarán de quedar en las puertas para evitar todo tipo de contacto físico. En las apps aseguraron que a sus riders les reembolsarán las mascarillas y artículos de higiene. Las cifras de Covid están disparadas y el confinamiento podría ayudar a controlarlas.

La noticia, además de sorpresiva, significó un nuevo golpe para el pequeño comercio y sobre todo cafeterías y restaurantes que apenas han podio abrir algunos meses, desde que en marzo de 2020 se decretara el estado de emergencia. A través de redes sociales estos negocios estuvieron avisando que aplicaciones como Rappi, Uber Eats o Pedidos Ya seguirán operando y entregando comida en las casas. También hay locales que mantienen sus propios canales de entrega.

Sobre dos ruedas y con sus grandes mochilas distintivas, los riders de las aplicaciones están autorizados para desplazarse este fin de semana. Según un estudio de la empresa de geointeligencia de información Georesearch para el sector de restaurantes y cafeterías, el 100% de las comunas de la Región Metropolitana se encuentra cubierto por alguna de las tres principales aplicaciones de delivery ya mencionadas.

Pedidos Ya llega a 50 de las 52 comunas de la Región Metropolitana, excepto a María Pinto y San Pedro. Con esto logra tener un alcance en el 99,82% de los hogares de la región. "Somos conscientes del rol social que cumplimos en la comunidad, siendo un facilitador para la vida de las personas. Ante los anuncios emanados por la autoridad sanitaria, nos estamos preparando para reforzar nuestra operación y seguir respondiendo a las necesidades de las personas y los comercios de Chile", señalaron vía comunicado desde la empresa.

Según el informe de Georesearch, Uber Eats está disponible en 29 comunas, excepto en algunas del sector sur de la ciudad, se reforzará con promociones especiales. "Pedidos sin costo de envío o descuentos, que permitan a los usuarios tener acceso a artículos de primera necesidad y aumentar la demanda de restaurantes pequeños y medianos que están asociados a la plataforma", explica el gerente general de la firma en Chile, Marco Nannipieri.

En la colombiana Rappi implementaron varias medidas de soporte ante el aumento en la demanda. Y una promoción: 30 días de envíos gratis ilimitados a través de su membresía prime, "para los habitantes que se encuentren en fase 1 y fase 2", anuncian en la compañía que cubre a 21 de las 52 comunas, concentrándose en el centro urbano, donde se aglomeran el comercio y los restaurantes.

En Georesearch establecen que esas comunas son Santiago, Maipú, Providencia y Las Condes. Allí está el 42% de todos los locales de alimentación que tienen alianzas con las plataformas móviles de envíos a domicilio.

"No se sabían los horarios de cierre, si se podía vender o no alcohol, los permisos que se debían sacar, etc. Finalmente, muchos van a cerrar estos días y descansar, porque hacer delivery es costoso y desgastante", explica Nancy Sandoval (49), dueña de un minimarket en el barrio Berlioz de San Joaquín.

Ella implementará su propio sistema de reparto para la clientela. Eso, porque las Apps le cobran a los pequeños almacenes hasta un 30% del valor de la compra, por lo que muchos locatarios prefieren gestionar su propio sistema de reparto basado en un whatsapp donde se toman los pedidos y la entrega queda en manos de algún familiar o empleado.

Varios instan a los clientes a elegir opciones de envío que permitan agrupar varios pedidos y hacer así menos paradas durante el reparto. "Ya comunicamos que los pedidos no serán por orden de solicitud, sino dependiendo de la ruta que vayamos armando. Sabemos el porcentaje adicional que cobran las aplicaciones por el despacho, pero nostros no cobraremos por el envío, nuestros clientes no lo aguantarían", dice Sandoval.

Hay expectativas en este fin de semana, ya que la semana no ha sido de buenas ventas. Asegura que se debe a que los vecinos han elegido abastecerse en los supermercados. "De todas formas, sabemos que la gente va a comprar pan, bebestibles y verduras. Nos arriesgamos y tenemos sobrestock de estos productos. El lunes habrá que revisar si valió la pena y conviene seguir con el despacho los próximos fines de semana", concluye la dueña del local que fundó su padre en los años '80.

En la semana y según se mantengan o no las restricciones, internet y la entrega a domicilio seguirán siendo un asidero para estos tiempos de confinamiento. Este fin de semana es su día D.