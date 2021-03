Pampa Camarones, la única minera de cobre de Arica, está en venta

Por dentro

La cuprera, anteriormente propiedad de Samsung, cayó en insolvencia en 2015. Ingresó Minería Activa, la hizo de nuevo y la reabrió en 2019. Hoy, con números más que azules, ya tiene una lista corta de compradores extranjeros y chilenos.

De la quiebra, a la que podría ser la operación minera del año. Pampa Camarones, la cuprera que era de la coreana Samsung y que cayó en insolvencia en 2015 y fue comprada por Minería Activa, ligada al brazo de capital privado de LarrainVial y otros inversionistas, está a la venta.

La historia de este yacimiento de cobre ubicado a 80 kilómetros al sur de Arica, en la comuna de Camarones, y que es la única mina de cobre de la región, es icónica. Marcó en 2011 el ingreso formal de Samsung a la explotación minera en Chile, y con una inversión de US$ 70 millones, el bajo precio del cobre del 2015 la golpeó duro, y los asiáticos no estuvieron dispuestos a seguir inyectando capital. Los otros accionistas de Pampa Camarones eran Pampa Mater.

Las deudas con más de 400 acreedores ascendían a los US$ 115 millones, y con la caída del precio del cobre, se acogieron a la entonces recién inaugurada Ley de Insolvencia. Así, después de casi un año negociando, en agosto de 2016 y tras un aumento de capital de US$ 18 millones, Minería Activa, liderada por su director ejecutivo y socio Ignacio del Río, se hizo con el 94%, mientras el resto quedó en manos de Samsung y Pampa Mater.

Y lo primero que hizo en octubre de ese ese mismo año, cuando entró formalmente a la propiedad, fue cerrarla temporalmente. La tenían que rehacer.

Entre 2017 y 2018 hicieron nuevas exploraciones, armaron un plan minero, definieron una nueva forma de explotar y tramitaron una actualización de la resolución de calificación ambiental. Entremedio, ficharon como gerente general a Fernando Álvarez, un viejo conocido del sector: pasó por Codelco, Teck, Cerro Dominador y Doña Inés de Collahuasi.

Partir de cero

Reformularon relaciones con la comunidad y los trabajadores, pero también se hicieron cargo de una millonaria multa de $2.500 millones que heredaron de los dueños anteriores por daños arqueológicos en la zona, y que al día de hoy tiene un plan de pagos con Tesorería que está al día, cuentan conocedores de la operación.

Pero había que inyectarle más recursos. Entonces en junio de 2018 empezaron a buscar un socio. Y en diciembre de ese año hicieron match con la gigante Mitsui, que aportó un capital de US$ 10 millones, pero sin entrar a la propiedad.

En junio de 2019, con la presencia del ministro de Minería, Baldo Prokurica, y autoridades locales, reabrieron formalmente la operación.

El éxito fue rápido. El año pasado superaron la meta que se habían propuesto y produjeron 8.400 toneladas de cátodo de cobre, a un cash cost de US$ 1,5 la libra. Un precio de producción de las grandes ligas, siendo una empresa mediana, explica un experto del sector.

En números gruesos, el año pasado vendió más de US$ 70 millones y tiene un Ebitda de US$ 40 millones.

Y entonces, con la operación andando, rentable y con buenas proyecciones para seguir explorando la zona aledaña de Camarones, Minería Activa le puso el cartel de venta a principios de este año. Por el buen track record del proyecto, el precio del cobre en niveles históricos, los interesados no se hicieron esperar.

Hubo más de una decena de interesados en un proceso que lidera LarrainVial y Argent Partner, una oficina londinense especializada en M&A de minería.

La lista corta ya está. Según conocedores, son un grupo selecto de menos de 10 empresas de Norteamérica, Oceanía, Asia y también hay chilenos.

Eso sí, no ha sido fácil venderla. Si hay un negocio que necesita que los compradores interesados miren in situ lo que van a comprar, es la minería y, Covid mediante, que los interesados extranjeros vengan a Chile y se enfrenten a cuarentenas obligatorias al llegar a Santiago y luego al volver a sus países de orígen, ha ralentizado las cosas.

Pero no las ha detenido y en tres meses, en el mejor de los escenarios, o hacia finales de 2021, en el peor, el proceso debiera concluir. El precio se guarda bajo siete llaves, y todavía no se llega a la etapa de oferta vinculante, pero involucrará varios millones de dólares.

También es un misterio quiénes son parte del fondo que vende, pero sí es claro que son cerca de 50 familias de alto patrimonio, e importantes personajes de la industria minera nacional.

Ignacio del Rio.

Siguen en ventas

Con esto, Minería Activa, la sociedad creada en 2008 para invertir en capital privado, haría su segunda salida.

El año pasado, el fondo tres, que es donde está Pampa Camarones, vendió el 94% de la propiedad de la firma de tierras raras ubicada en Concepción, Biolantánidos, a la firma peruana que cotiza en Londres, Hochschild, que pagó US$ 56,3 millones por el porcentaje que no controlaba. Desde 2018 había invertido US$ 2,5 millones en el proyecto a cambio de una participación del 6% con una opción para aumentar la propiedad, lo que ejecutó el año pasado.

Pero hay un tercer proyecto en el portafolio. Se trata de Ciclón Exploradora, un yacimiento polimetálico (es decir, que no solo saca cobre, sino también zinc, oro y plata) ubicado al norte de El Salvador. Están en plena fase para echarlo a andar, y una vez dé los resultados esperados, que serán más rápidos que los obtenidos por Pampa Camarones, también saldrán a venderla.

Todo lo recaudado por la venta de tierras raras en Concepción, como con la minera Pampa Camarones y la futura enajenación de Ciclón Exploradora, irá a parar a los aportantes del fondo; sin embargo, Minería Activa sigue mirando proyectos para comprar en Chile, o incluso fuera del país. Lo que hicieron en Pampa Camarones, dice un entendido del sector, les da un espaldarazo para negociar cualquier nueva adquisición. Y en eso están.