Sampaoli y la ANFP se van a los penales por la plata

La larga pelea entre el exDT de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli y la ANFP por un reembolso de impuestos y presunto daño a su honra entra en la recta final, justo cuando acaba de ser padre en Belo Horizonte y se anuncia su partida a Europa. En juego hay US$ 5 millones.

Varias buenas noticias recibió en las últimas semanas el exentrenador de la Selección Chilena, Jorge Sampaoli. A los 60 años, el actual entrenador del Atlético Mineiro tuvo su cuarto hijo, Benito, en Brasil, y en Santiago su larga pelea con la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) comenzó a ver una salida: en las próximas semanas el Primer Juzgado Civil de Santiago volverá a analizar el millonario caso, luego de que se cerraran las posibilidades de un acuerdo.

Esta semana además, la prensa brasileña informó que el preparador dejaría el país para fichar por el Olympique de Marsella.

El conflicto por supuestas deudas impagas y daño a la honra de Sampaoli y dos de sus colaboradores de la selección chilena (el asistente técnico Sebastián Beccacece y el preparador físico Jorge Desio) no se había movido desde el año pasado, cuando las partes descartaron firmar la paz. La ANFP sostiene que el tema debe verse en los Juzgados del Trabajo y niega la existencia de posibles deudas o daños a la honra, mientras que los tres argentinos del excuerpo técnico de La Roja mantienen sus exigencias monetarias a firme y se quejan de que no se consideró su buena disposición para buscar una salida pacífica. Esta semana el tribunal informó a las partes que recibirá la causa a prueba.

El 24 de septiembre del año pasado y por Zoom la jueza Isabel Margarita Zúñiga del Primer Juzgado Civil de Santiago declaró que llamadas las partes a conciliación esta no se logró. Un mes antes, Sampaoli y sus exayudantes se habían allanado “a explorar” un acuerdo con la ANFP luego de que la demandaran por US$ 5 millones en marzo de 2019. Fuentes conocedoras del caso dijeron que los acercamientos no prosperaron, debido a la negativa de ambas partes a ceder en parte importante de sus exigencias.

El principal foco del conflicto es la plata de los impuestos. Sampaoli y sus exayudantes aseguran que tuvieron que pagarlos de su propio bolsillo, aun cuando habían acordado con la ANFP que esta lo haría. “Esta parte del acuerdo no fue cumplida cabalmente por la ANFP, pues solo pagó parte de los impuestos girados, no reembolsando hasta la fecha la mayor parte de esos impuestos, pagados directamente por los señores Sampaoli, Beccacece y Desio, y que la ANFP debía reembolsarles”, indica la demanda de los abogados José Jasmén y José Lagos.

Pero la ANFP niega tajantemente lo anterior. “No existe ningún acuerdo en los términos descritos”, fue lo que respondió su abogado, Gonzalo Cisternas, en la corte.

Sampaoli y sus exayudantes reclaman la devolución de $ 1.058 millones (unos US$ 1,5 millones) cancelados en impuestos al fisco chileno. Según su versión, a principios de 2015 se enteraron de que la fórmula ideada por la ANFP para pagarles el sueldo y los derechos de comercialización e imagen de manera separada iba a perjudicarlos.

El perdonazo de la reforma tributaria

En su demanda, el cuerpo técnico asegura que tras algunas conversaciones con la ANFP accedieron a una fórmula que esta le propuso y que consistía en acogerse al beneficio del artículo transitorio de la reforma tributaria de 2014 que permitía blanquear los dineros en el extranjero declarándolos en Chile y pagando por una vez un impuesto único equivalente al 8% de lo que se repatriaba. Según ese acuerdo, la ANFP se haría cargo de todo. Pero el Servicio de Impuestos Internos negó en parte la solicitud, porque la ventana para la repatriación sin castigo se cerraba al 31 de diciembre de 2013.

La ANFP dice que al final pagó con cheques lo que le correspondía: el 3 de diciembre de 2015 abonó en el SII $170,1 millones para Sampaoli, $101,4 millones para Sebastián Beccacece, y $89, 8 millones para Jorge Desio, y que después fue el mismo Servicio el que decidió reliquidarles a los argentinos el Impuesto Global Complementario, determinando que tenían una deuda tributaria por lo facturado en los paraísos fiscales y que quedó fuera de la amnistía tributaria. Así, Sampaoli le debía ahora al fisco chileno $ 551,6 millones, Beccacece, $260,1 millones y Desio, $247 millones.

Jadue, las islas y la honra

Los tres argentinos que comandaron la selección chilena en la década pasada también exigen otros US$ 3,4 millones para resarcir lo que ellos llaman daño a su honra. Acusan a la ANFP de haberlos vinculado al expresidente de la entidad, Sergio Jadue, quien escapó a Miami en noviembre de 2015 para actuar como testigo protegido en los tribunales estadounidenses que investigan el escándalo de corrupción FIFA Gate. "La presentación inoportuna e infundada de una querella en la que se vinculó al cuerpo técnico con el, a esa fecha, huido, desprestigiado e impopular Sergio Jadue, generó repercusión nacional, afectando gravemente la honra de los señores Sampaoli, Beccacece y Desio (...)", dice el texto.

Se quejan de que el 3 de febrero de 2016, a menos de un mes de asumido el nuevo directorio, la ANFP liderada por Arturo Salah se querelló contra todos los que resultaran responsables del caso Jadue. Y por culpa de eso estuvieron dos años sujetos a una investigación del Ministerio Publico, explicando su relación con el extimonel de la ANFP y por qué accedieron a usar la opacidad de un paraíso fiscal "con las molestias y gastos que ello significó".

El 18 de diciembre de 2018 Sampaoli y sus dos compatriotas fueron sobreseídos definitivamente en ese caso. Pero según ellos el "grave daño a su prestigio y honor" ya estaba hecho. Y piden $800 millones para cada uno como resarcimiento.

La ANFP les contestó que no entendía tanta mala disposición ahora con Jadue y llama a Sampaoli "público defensor e hincha devoto del Sr. Sergio Jadue".

Los sueldos y el tribunal

Sampaoli, Beccacece y Desio firmaron contrato con la ANFP el 3 de diciembre de 2012. El primero, con un sueldo bruto mensual de US$ 59.234 ($ 41.95 millones) y los otros dos US$ 29.784 cada uno ( $ 21,1 millones). Eso más la plata de los derechos que iba a las sociedades en las Islas Vírgenes: Alta Lake Investing (de Sampaoli), Greenboro Investors (de Beccacece) y James Bay Investors (de Desio).

La relación laboral acabó en buenos términos y de mutuo acuerdo el 19 de enero de 2016 entre Sampaoli, Desio y la ANFP. Solo Beccacece acudió a los tribunales laborales para cobrar un bono de $ 43 millones y la revalidación de un cheque por otros $ 553 millones, ganando en ambas reclamaciones.

Y ese es uno de los argumentos clave de la ANFP: los juzgados del trabajo son los que tienen que definir en parte importante de esta pelea.

La entidad del fútbol chileno asegura que los argentinos siempre estuvieron asesorados por sus propios abogados, del estudio Albagli y Zaliasnik, quienes incluso les habrían creado las sociedades en los paraísos fiscales a los tres, apenas unos meses antes de su aterrizaje en Quilín.

Además sostiene que el 19 de enero de 2016, cuando Sampaoli renunció con sus ayudantes firmó un documento denominado Reconocimiento de Deuda y Declaración en la Notaría Juan Facuse, donde el argentino reconoce que él le debe a la ANFP US$ 1 millón. En ese documento, el DT además expresaría que se fue con todo al día con su exempleadora.

Bajo la dirección técnica de Sampaoli, Chile ganó la Copa América 2015, que se jugó en el país. Un año después, tras su salida, se hizo cargo de la selección de Argentina, con la que tuvo una criticada actuación en Rusia 2018: la albiceleste cayó en octavos de final ante la campeona Francia.

Después, el entrenador de fútbol anduvo por varios clubes hasta que en marzo de 2020 se asentó en Belo Horizonte, donde hace dos semanas nació Benito. Este viernes la prensa brasileña sostuvo que el DT se iba del país: devolvió la casa que arrendaba y puso en venta su auto.