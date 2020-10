Por dentro

La firma china atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Reconoció ante los reguladores de su país que debió hipotecar varios bienes para enfrentar la crisis de liquidez producida por su millonaria inversión en Chile.

"Es como cuando una serpiente se come un elefante". Así describen en China la situación de Tianqi que en menos de dos años pasó de ser uno de los líderes de la industria global del litio a una firma que en las próximas semanas podría no ser capaz de pagar parte del millonario crédito por US$ 3.500 millones con que en 2018 compró el 23,7% de la chilena SQM.

La ambiciosa jugada que hace dos años tornó a la asiática en la segunda mayor accionista de SQM -y una de los principales operadores globales del pujante negocio del mineral clave para la electromovilidad y las baterías- podría terminar de manera incierta. Aunque la misma Tianqi ha asegurado en numerosas comunicaciones a la Bolsa de Shenzhen que está en negociaciones para alargar plazos y condiciones, mientras aplica diversos planes para rebajar costos y solucionar sus problemas, sus acciones siguen cayendo. Todos los ojos están puestos en noviembre, cuando se cumplen los plazos para abonar la millonaria compra hecha en Chile.

La crisis como tal comenzó a desatarse en mayo, cuando los reguladores chinos le pidieron aclarar sus resultados. En ese país, las solicitudes de información adicional a las empresas son muy comunes, pero en este caso las preguntas se centraron en las operaciones chilenas de la firma, que además de SQM posee Sala, un complejo de siete salares, ubicado a 235 kilómetros al noreste de Copiapó y que aún no entra en explotación (ver recuadro).

El regulador le preguntó también a Tianqi por sus relaciones con los controladores de SQM (el grupo Pampa, de Julio Ponce), la forma en que piensa pagar el mega-crédito que pidió para sentarse en el directorio de esa firma, por los dividendos, para qué sirve el pacto de actuación conjunta con Pampa y qué piensa hacer con sus otros activos en el país, entre otras cosas.

Se busca socio

Las respuestas de la firma llegaron unas semanas después, pero terminaron siendo el inicio de una larga cadena de informes al mercado sobre la real situación de la compañía con base en Chengdu.

Este lunes 19, la firma publicó sus resultados al tercer trimestre. Y sus acciones se derrumbaron, porque sus pérdidas siguieron aumentando. Este ya es su quinto trimestre de caída. Y todo por el crédito para comprar una participación en SQM, cuando el mercado internacional del litio estaba en su apogeo.

Pero todo cambió. La pandemia de coronavirus profundizó la baja del litio y la empresa enfrenta además una serie de problemas en sus operaciones de Australia y el fin de los subsidios a los autos eléctricos por parte del gobierno chino.

En su último informe al mercado, Tianqi reconoció que la suma de todo eso le ha ocasionado una severa crisis de liquidez que la ha llevado a suspender o ralentizar todos sus proyectos de construcción, reducir costos, parar gastos y activar el modo emergencia. Hasta suspendió su publicitada salida a la bolsa de Hong Kong, donde pretendía levantar US$ 1.000 millones para pagar la aventura chilena.

Pero además de tener que repactar con sus acreedores incluso ha pensando en asociarse. “Aunque todavía no se ha firmado un acuerdo de introducción de inversores estratégicos jurídicamente vinculante, se ha promovido continua y activamente el trabajo relacionado” especificó la firma al mercado.

Y reconoció que también están trabajando con “el partido y los gobiernos de la provincia de Sichuan, la ciudad de Suining y la ciudad de Shehong” para evitar una caída. En esos lugares existen operaciones de la firma que dan empleo a miles de personas.

Acciones en prenda

En 2018 Tianqi pidió prestados US$ 3.500 millones para financiar parte de su entrada como segundo mayor accionista de SQM. Un grupo de bancos liderados por el China CITIC Bank le entregó los recursos, de los cuales US$ 1.884 millones deben ser amortizados a fines de noviembre.

La minera ya ha pagado más de US$ 67 millones en intereses, no abonó los que vencían en octubre, pero en todo caso tiene esta compra garantizada con las acciones de SQM y de las numerosas filiales chinas de Tianqi.

Además del 23,77% que Tianqi le compró a la canadiense Nutrien en 2018, el conglomerado asiático posee un 2,1% adicional de SQM, con lo cual su participación en la firma chilena alcanza al 25,86%.

El año pasado, a través de una subsidiaria en Hong Kong, Tianqi prendó también ese remanente de acciones al banco de inversiones Morgan Stanley a cambio de un crédito a tres años.

En total, de acuerdo a los informes enviados a la bolsa, Tianqi Group tiene prendadas o entregadas en garantía el 53,52% de sus participaciones y el 17,69% de todo el capital de la empresa.

La compra de SQM ha sido fuertemente criticada en China. El 13 de agosto cuando la presidenta Vivian Wu dejó la compañía, ese mercado atribuyó su salida a su protagónico rol en la cuestionada operación chilena. Sobre todo, luego de que en sus mismas respuestas al mercado, Tianqi revelara que el 23,77% comprado en US$ 4.066 millones en 2018 ahora vale US$ 3.526 millones y que podría seguir bajando, como lo indica un estudio encargado a fines de diciembre del año pasado al banco de inversiones Zhongming International Assets Appraisal de Beijing.

Wu fue también la promotora del acuerdo de convivencia entre Tianqi y el Grupo Pampa firmado en abril del año pasado. Y sobre los contenidos de ese texto también les preguntó el regulador. “Hasta ahora, el “Acuerdo” se ha implementado con éxito. Las dos partes firmaron la “Carta de renovación” el 26 de marzo de 2020, con un período de validez de un año” respondió la firma, aclarando que este contrato solo les da voto y muy poca voz. “La empresa ocupa 3 puestos en la junta directiva de SQM, que puede tomar decisiones sobre la producción y operación de SQM hasta cierto punto” indica en su respuesta.

La caída de las acciones de la firma se profundizó esta semana cuando dos de sus altos ejecutivos -Zou Jun, director financiero y Li Bo, vicepresidente- anunciaron que planean vender parte de sus acciones. Juntos no tienen más del 0,05% de Tianqi, pero en su informe a la bolsa dijeron que pondrían sus papeles en el mercado porque tenían necesidades de financiamiento personal.

En el año los papeles de la firma retroceden 28% en promedio.

Problemas en Australia

En 2016, Tianqi Lithium anunció la construcción de un proyecto en Australia por US$ 225 millones, que entre retrasos, sobrecostos y conflictos legales ya duplicó sus costos. Hoy está semisuspendido por falta de recursos y entero judicializado.

La compañía reconoció en sus informes al mercado chino una “grave” falta de experiencia y talentos en su gestión de las obras de ingeniería en el extranjero como una de las causas de ese problema.

Semiparalizado está también el plan de expansión en su mina de Sichuan, debido a la disminución de los subsidios chinos para los vehículos eléctricos.

La firma se estableció en 2004 y ya es uno de los cinco principales proveedores de mineral de litio del mundo. Hoy, su negocio de minería y fundición representa el 55,73% de sus ingresos, mientras que el área de fabricación de materias primas químicas y productos químicos generan el 44,22% de las ventas.

La próxima semana, la firma debiese anunciar nuevas medidas para enfrentar su delicado momento, empujado por la adquisición en Chile. Las serpientes tardan en comerse un elefante.



Otros yacimientos en Chile

El regulador chino también le preguntó a Tianqi por su proyecto Siete Salares o SALA, como ellos lo consolidan.

Se trata de un yacimiento estratégico de la minera, ubicado en el llamado "Triángulo de Litio" de los Andes entre Chile, Argentina y Bolivia por lo que se prevé que contenga importantes recursos.

La firma posee 188 concesiones de exploración minera –aún no explotadas– repartidas en un área de casi 51 mil hectáreas,

Tianqi está asociada allí a la canadiense Tellison Lithium y entre 2010 y 2012 realizaron diversas exploraciones y prospeccciones. Según los chinos, actualmente, todo ese proyecto de exploración de litio y potasio que incluye 7 lagos salados al interior de Copiapó se encuentra se encuentra detenido, tal y como fue adquirido. "No ha sido minado", explicó la firma en un documento al regulador.

A fines de diciembre del año pasado, la consultora minera australiana SRK Consulting estuvo haciendo una tasación de "Sala" fijando su valor como activo en torno a los US$ 121 millones.Mas