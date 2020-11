Viacom afina los últimos detalles para comprar Chilevisión

Por dentro

Todo ha sido en Estados Unidos. El monto de la transacción aún es reservado y por estos días son Jorge Carey y Anselmo Grané quienes llevan a cabo el due diligence que la dueña de Telefé en Argentina está haciendo al segundo canal chileno por rating.

El año pasado fue un aumento de capital de US$ 4 millones. En 2017, US$ 9 millones y otros US$ 1,5 millones en 2016. Eso y más le ha inyectado Turner Chile, ahora WarnerMedia, a Chilevisión desde que la compró en 2010 en más de US$ 140 millones. Pero el cartel de venta este año ya estaba puesto y finalmente será ViacomCBS la que se quedará con la señal de televisión abierta.

Según confirmaron altas fuentes, las tratativas se llevaron todas en Estados Unidos entre ejecutivos de AT&T, controladora de WarnerMedia, y ViacomCBS, operadora de canales como Telefé en Argentina, Comedy Central, Nikelodeon, MTV y otros.

Reuniones por videollamadas y Nueva York han sido los escenarios donde se selló el acuerdo. El monto, aún es un misterio, y aunque se ha hablado de US$ 14 millones, el valor final de lo que desembolsará ViacomCBS sería mucho más, al asumir las deudas de la cadena chilena.

Ningún estudio de abogados chileno, ni banco de inversión local estuvo en las tratativas. Todo fue llevado por los dueños directos y expertos en M&A que tienen en sus operaciones, y con consultas específicas a Santiago para levantar más números, que es en lo que están por estas semanas, en pleno due diligence.

CDF: La joya de la corona

WarnerMedia tiene tres marcas en Chile: Chilevisión, Canal del Fútbol y CNN. Aunque al principio todo estuvo sobre la mesa, finalmente ViacomCBS se quedará solo con el canal de televisión abierta, y Warner mantendría el CDF y CNN, este último, según reportan medios especializados en Estados Unidos, está en conversaciones propias para definir su destino a nivel global. The Washington Post, de Jeff Bezos, correría con ventaja para quedarse con la emblemática señal de noticias por cable. ViacomCBS también suena como uno de los candidatos.

Fueron las cifras las que convencieron a Warner de quedarse con CDF. Además de pagar casi US$ 2 mil millones por la licitación del canal, reporta ingresos por publicidad y suscripción por unos US$ 150 millones al año, mientras que Chilevisión, unos US$ 70 millones. Si se suman todos los ingresos por distribución de las señales de Warner, los ingresos de Chilevisión son un cuarto del total del grupo. El resto es principalmente CDF, la joya de la corona. Y aunque este año, por la pandemia y los partidos y campeonatos suspendidos no fue un buen ejercicio, es un canal rentable en el mediano y largo plazo.

En Chile, varios que saben de la operación se preguntan por qué aún no se anuncia. Dentro de las razones está el tema libre competencia. Abogados de la plaza indican que ViacomCBS, al no tener ingresos generados en Chile, no debería pasar por el cedazo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Otros dicen que sí tiene que hacerlo porque aunque solo venda publicidad, y lo haga a través de su operación en Argentina, igual genera ingresos desde Chile.

El rol de Carey

Hay dos versiones sobre Jorge Carey y el rol que ha tenido en el imperio Warner en Chile. Unos dicen que ha sido responsable de que Chilevisión haya aumentado tanto sus costos, y acrecentado las pérdidas. Otros dicen que fue él el responsable de dar vuelta el canal, reinventarlo y hacer varios programas exitosos, además de llevarlo al segundo lugar de rating.

Esta segunda versión es la que tienen en los cuarteles centrales de Warner. Tanto así que, en la más absoluta reserva, fue nombrado a cargo de la Distribución en Latinoamérica de los canales de Warner, un cargo de alcance regional que expande su liderazgo fuera del país y que lo pone a la cabeza de HBO Max, el foco central de la compañía hoy.

El anuncio lo hizo el presidente de WarnerMedia Latinoamérica, Whit Richardson, quien envió un correo electrónico a toda la compañía sobre este ascenso y en el que se puede leer lo siguiente: “Jorge Carey, actualmente presidente de Turner Chile, asumirá la supervisión ejecutiva de nuestro negocio de distribución regional, incluidas todas las señales básicas y premium y HBO Max. Mantendrá la responsabilidad de liderazgo de Chilevisión y CNN Chile”.

Incluso algunos dicen que dentro del pacto de venta con ViacomCBS, la continuidad por al menos un año de Carey al mando es una de las condiciones para hacer la transición.

Dentro de los logros que más destaca de la era Carey en el canal, es que logró que Chilevisión dejara de ser una señal relegada al tercer lugar en rating hogar y comercial (el más bajo en 10 años), donde primaba la crudeza, sensacionalismo y crónica roja a un canal cercano, familiar, que entretiene y con una línea editorial que incorpora los temas ciudadanos.

Ahí también fue clave la fusión que realizaron con los departamentos de prensa de Chilevisión y CNN, que lideró María Paz Epelman. También se destaca que durante su gestión consiguió los derechos de transmisión de las clasificatorias de Chile rumbo al Mundial de Qatar 2022 y la adjudicación durante 15 años del Canal del Futbol (CDF) en 2018 fue una maniobra que él lideró.

Anselmo, el hombre de los números

Esta cruzada, en todo caso, Carey no la ha hecho solo. El argentino Anselmo Grané, el actual CFO de Turner en Chile ha sido su mano derecha tanto en la contención de costos, reestructuración de pasivos como en el proceso de venta a ViacomCBS. Antes estuvo cuatro años en VTR a cargo de la planificación estratégica de la firma de telecomunicaciones. Ahí se conocieron con Carey.

Por estos días, cuentan conocedores, Grané ha mantenido contacto directo con ViacomCBS, quienes están requiriendo el detalle fino de los números de Chilevisión.

Además de Grané, Carey se ha respaldado durante su gestión desde 2017 en María Paz Epelman, directora de gestión corporativa y editorial de Turner en Chile y también ex VP de asuntos públicos de VTR por nueve años.

El grupo de mayor confianza de Carey lo cierran el actual director de programación, Francisco Espinoza y la gerenta de Recursos Humanos, Susana García.

Los argentinos al mando

En todo caso, hace rato ya que Argentina ha estado directamente involucrada e intervenido de manera importante en el destino de la señal chilena. Aunque el director de programación desde este año es Francisco Espinoza, varios sindican al argentino Ricardo Pichetto, el VP de producción de contenido para toda la región como el hombre de Turner en Chile en cuanto al diseño de la parrilla y la estrategia de audiencias.

Además de Pichetto, otro argentino, Tomás Yankelevich, es uno de los hombres clave de lo que se hace o no en Chilevisión. Desde hace tres años es el responsable del contenido de Warner para toda Latinoamérica. Antes, estuvo a cargo de la programación de Telefé por seis años, justo hasta que Telefónica se la vendiera a ViacomCBS, la que ahora va por Chilevisión.

El grupo de programación que dispuso Warner para Chile lo completa también el conocido Sergio Nakasone, pero quien también trabaja para el grupo en toda la región.

De hecho, si se comparan las parrilas, Telefé y CHV se parecen mucho.

Machasa en venta

Otra de las interrogantes que quedan es qué pasará con Machasa. El terreno de 55 mil metros cuadrados nunca llegó a ser lo que Sebastián Piñera, cuando era dueño de Chilevisión anunció: una ciudad de las comunicaciones.

Hoy se ocupa cerca de la mitad de las instalaciones y Machasa no está dentro del paquete de venta a ViacomCBS.

Incluso, medios como El Filtrador, han reiterado que ViacomCBS está pensando una alianza de venta de publicidad conjunta con La Red, controlada por Ángel González, quien también es dueño de Canal 9 en Argentina. En ese país, Telefé vende publicidad paquetizada para ambos canales, pero sin tener participación accionaria.

De ser así, Chilevisión podría trasladar sus instalaciones a Quilín, donde funciona La Red, y donde, según sus trabajadores, sobra el espacio. Al interior de Chilevisión se les ha comentado informalmente que en marzo podrían mudarse.

De hecho, una de las empresas que arrendaba espacio en Machasa era TVTEL, una gigante del soporte audiovisual para la industria, la que el año pasado fue notificada que no le renovaría el contrato en Machasa. Ellos ya están instalados en Macul.

Desde el año pasado que la gestora inmobiliaria CBRE, a pedido de Turner, analiza el futuro del terreno de Machasa. Tras la venta del canal podría haber novedades, pero lo cierto es que Machasa tendrá un destino más bien comercial o inmobiliario.

CDF sí podría firmar un contrato de arriendo de largo plazo con los nuevos dueños para ocupar solo una parte de Machasa.

Señor rector

El último punto que aún queda abierto es notificar del cambio de concesionario a la Universidad de Chile, la dueña del espectro radioeléctrico por donde transmite Chilevisión. Jorge Carey personalmente ha conversado del tema con el rector Ennio Vivaldi, aunque todavía no son notificados formalmente de un cambio de dueño.

En todo caso, las relaciones con la U. de Chile están en un excelente momento. Esta semana se conoció que la universidad estatal iniciaría a fines de este año su señal de televisión propia, y para ello, además de ocupar concesiones que no había arrendado a Chilevisión, la estación privada cedió banda para que lo hagan en televisión digital en la señal 11.2.

Aún ni la Subtel ni el Consejo Nacional de Televisión han sido notificados del cambio de mano de Chilevisión. Pero lo cierto es que todos dan por hecho que Viacom ya se instaló en Chile. Solo falta encender el televisor.