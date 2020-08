ViacomCBS, ¿Un candidato a comprar Chilevisión?

Por dentro

Según fuente El marco de negociación estaría entre US$ 14 millones y US$ 20 millones por CHV, en una operación que no incluiría el Canal de Fútbol (CDF), CNN Chile ni ninguna otra propiedad de Turner Chile.

Este jueves, mientras la gigante estadounidense de los contenidos televisivos ViacomCBS lanzaba su nueva plataforma de streaming premium internacional, en Chile el mercado seguía atento a una posible operación de compra de Chilevisión.

Desde hace semanas circula en la industria la versión de que el canal de Pasapalabra, uno de sus programas más vistos, tendría pronto nuevos dueños.

ViacomCBS anunció en Estados Unidos que su nuevo streaming llegará en 2021 a Australia, Latinoamérica y los países nórdicos con programación de sus exitosas señales que en julio recibieron 83 nominaciones Emmy: Showtime, CBS All Access, Paramount Pictures y sus cadenas de TV paga Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Network, así como originales de ViacomCBS International Studios,

El nuevo streaming de la firma comenzará a venderse junto a los partners con los que VCNI actualmente trabaja y también con nuevos socios.

Pierluigi Gazzolo, Presidente de Streaming ViacomCBS Networks International, comentó que este nuevo servicio estará disponible también a través de distribuidores de TV paga y reveló que el objetivo de la nueva plataforma es usar al máximo las enormes bibliotecas de cine y televisión acumuladas por el conglomerado. Añadió que aprovecharán toda su infraestructura internacional, con oficinas y acuerdos en más de 30 países, para mejorar la rentabilidad y permitir que la inversión esté focalizada en la pantalla.

El lanzamiento internacional del nuevo servicio de streaming ocurre en paralelo a la expansión del streaming gratuito de ViacomCBS, Pluto TV, que recientemente se estrenó en los países de habla hispana de Latinoamérica, luego de haberse comenzado a emitir en el Reino Unido y Alemania.

Más de US$ 14 millones

Este cambio de foco en ViacomCBS, sumado a la capacidad de CHV para producir contenido y la “semejanza” de su parrilla con el exitoso canal argentino Telefé han sido otras de las razones mencionadas para la operación.

En la industria televisiva chilena se da por sentado que ViacomCBS tendría intereses en el país: se habla de conversaciones aún no públicas con el dueño del canal At&T para hacerse de Chilevisión. El encargado de liderar las negociaciones por el lado del comprador sería Juan Carlos Acosta, presidente de ViacomCBS Networks Americas.

El marco de negociación estaría entre US$ 14 millones y US$ 20 millones por CHV, en una operación que no incluiría el Canal de Fútbol (CDF), CNN Chile ni ninguna otra propiedad de Turner Chile.

DFMAS se contactó vía correo electrónico con Justin Dini, recientemente nombrado jefe de comunicaciones de ViacomCBS, quien señaló: “Como política, no comentamos sobre especulaciones respecto a fusiones y adquisiciones”.

Según personas al tanto de las conversaciones, de concretarse la venta de la estación televisiva local, ViacomCBS no sólo pagaría por la compra, sino que también se haría cargo de los pasivos de Chilevisión, que al primer trimestre de este año llegaron a los $ 51.127 millones, casi US$ 66 millones.

Esta empresa, dicen entendidos, buscaría elevar su presencia en el cono sur (ya está en argentina con Telefe) para así lograr importantes economías de escala, algo muy relevante en la industria de le televisión abierta. “Los canales son plataformas de distribución de contenidos: mientras más plataformas haya, más formas habrá de monetizar la inversión”, dice un ejecutivo de la competencia.

Sumar Chilevisión a su portafolio le permitiría a ViacomCBS negociar de mejor manera con los cableoperadores el valor de sus contenidos que se van a la TV de pago.

De cualquier modo, la eventual compra de Chilevisión debe pasar por el cedazo de la Fiscalía Nacional Económica. Algo que debiese ser un trámite para algunos, para otros podría requerir un análisis más profundo del organismo antimonopolio, por cuanto ViacomCBS ya tiene un pie en Chile a través de la plataforma PlutoTV, que ofrece series, películas, así como programas infantiles y de naturaleza bajo un formato gratuito, pues se financia con publicidad.

En venta

Hace al menos dos años, el propietario de Chilevisión, el gigante Time Warner, colgó el cartel para intentar desprenderse de la empresa. “Nada nuevo”, dicen los que están al interior de la estación y recuerdan que CHV es el canal de TV abierta chileno que más nombres y dueños ha tenido desde que se fundara el 4 de noviembre de 1960. Entre quienes han sido sus propietarios, se cuentan al grupo venezolano Cisneros y al Presidente Sebastián Piñera quien, en 2005, pagó US$ 24 millones por la empresa.

Al ganar la elección presidencial de 2009, el mandatario se desprendió de este medio para frenar la polémica por el conflicto de interés que suponía tener como presidente al dueño de uno de los canales de TV más importantes del país.

En esa operación, Piñera hizo una jugada maestra: vendió la empresa en unos US$ 155 millones a Turner Broadcasting System Latinoamérica, filial de Time Warner, holding que fue adquirido hace menos de dos años por la empresa de telecomunicaciones American Telephone and Telegraph Inc (más conocida como AT&T).

Los actuales controladores del canal local nunca han estado cómodos con esta inversión en Chile, coinciden altos ejecutivos de la industria, que piden confidencialidad. De partida, es la única operación de televisión abierta que manejan en el mundo y ellos son, en esencia, una empresa cableoperadora. “Chilevisión es una anomalía”, dice una persona que conoce al detalle el negocio.

Al primer semestre de este año. CHV se consolidó en el segundo lugar del rating, al promediar 6,9 puntos, acortando la brecha del primer lugar con Mega.

Sus bloques informativos, también empujaron al alza el rating del canal., posicionándolo como el líder en algunas jornadas.

La caída en publicidad

A pesar de eso, según explican en la industria televisiva, el canal escasamente ha generado ganancias. Durante el primer trimestre de este año, Chilevisión registró pérdidas por $ 3.668 millones, las que se comparan negativamente con los $ 1.315 millones en rojo a igual fecha del año anterior. En todo caso, este es el escenario sobre el que está parada toda la industria: ninguno de los tres llamados canales grandes (El 13, Mega y la estatal TVN) tiene números positivos.

Parte de este magro escenario se explica principalmente por una fuerte baja en la inversión publicitaria, debido a la desaceleración económica: primero, como efecto del estallido social de 2019 y, luego, por la pandemia.

Hay un informe clave que es esperado con atención por los medios de comunicación para ver cómo viene la mano. Lo prepara la Asociación de Agencias de Medios en base a datos de inversión real proporcionada por sus asociados. Esta información no está desglosada por medio y es confidencial al punto que el gremio contrató una empresa externa para desarrollar un sistema de cifras encriptadas.

El último informe disponible a junio muestra que los ingresos publicitarios de la televisión abierta han bajado en lo que va del año un 36,8 %, levemente por sobre el promedio de la industria de medios. Para la TV, los peores meses fueron marzo con una caída de 52,7% y mayo con un retroceso del 40,4%.

Ajuste de costos

Los canales ya venían a tropezones ante el boom de lo digital que va acaparando rápidamente la torta publicitaria.

Frente a esto, las administraciones de la TV abierta y de libre recepción se han abocado a reducir sus costos, lo que ha incluido el despido de parte de sus trabajadores y limitando la cantidad de nuevo contenido. Un ex ejecutivo de la industria señala que hoy las empresas están tratando de sobrevivir. “Es razonable que hoy los grandes avisadores, como el retail, hayan reducido su publicidad porque tienen la mayor parte de sus locales cerrados, pero cuando esto pase van a volver. Pero no será el mismo partido que jugaban los canales en los 90, con dos estaciones de televisión abierta potentes. Hoy, los televidentes tienen más de 200 alternativas para entretenerse, y ahí los canales tienen que marcar una diferenciación”, dice un ex ejecutivo de un canal de TV local.