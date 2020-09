El streaming de Cárcamo, Tinelli y Belmar

Punto de partida

Hace un año David Belmar creó Yooy, una plataforma de contenidos de entretención, que en pandemia multiplicó sus visitas. Sus socios son Felipe Valdés, de Tiaxa y Martín Cárcamo, dueño de la productora Lateral TV, mientras que Gabriela Becker es la ejecutiva a cargo del negocio que por estos días suma un nuevo player: el argentino Mauricio Tinelli.

A principios del 2000 David Belmar, entonces gerente de producción de TVN, conoció a Marcelo Tinelli, destacado presentador de televisión y productor argentino: el mundo de la creación de contenidos los reunió en varias oportunidades y encuentros, tuvieron buena sintonía, a tal punto que, por esos años, fueron invitados a participar en un proyecto para adquirir y refundar uno de los canales de TV del país trasandino. Pero eso no prosperó.

Años más tarde la idea de hacer negocios juntos tomó fuerza. Esta vez sí resultó.

A fines del 2019 Laflia, la productora de Marcelo Tinelli, y Lateral, empresa productora que une a Martín Cárcamo y David Belmar, firmaron un acuerdo para realizar en Canal 13 el programa Bailando por un sueño. Ahora ambas empresas lo harán en Yooytv.com, una plataforma digital de contenidos de entretenimiento, que hace un poco más de un año fundaron Belmar junto a Martín Cárcamo, y Felipe Valdés, emprendedor y fundador de Tiaxa, compañía que provee soluciones para operadores de telefonía móvil.

David Belmar conoció a Martín Cárcamo en TVN. Fue él quien lo contrató en el 2004 mientras era gerente de producción del canal y el animador, un joven ingeniero comercial de la Universidad de Viña del Mar. Luego fue él quien lo llevó a Canal 13 en 2011. Son amigos, y han hecho distintos negocios juntos. Martín por su parte suma, a su rol de animador y empresario, el de productor de cine, habiendo participado junto a Fábula en las películas Gloria y Mujer Fantástica, ganadora de un Oscar.

Por otro lado está Felipe Valdés, ingeniero aeroespacial de la Universidad de Princeton, socio de Tiaxa y uno de los emprendedores que dio inicio a la actual Asech, en 2011. En el 2018 volvió a Chile, luego de pasar varios años desarrollando su negocio en Asia y buscó opciones para invertir en otro sector que, de alguna manera, le era familiar: cuando nace Tiaxa, el 2000, ofrecía servicios de votación telefonica, a través de mensajería SMS, para distintos programas de la época. "Junto a Martín invitamos a Felipe y entre los tres le dimos forma a Yooy", aclara Belmar, quien agrega que el capital inicial, de unos 600 mil dólares, lo pusieron ellos y un pequeño grupo de inversionistas.

A cargo de Yooytv.com está Gabriela Becker (30), Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Federico Santa María, con background en tecnología y emprendimiento. Es gerente de Desarrollo de Negocios de la firma, antes había trabajado en Tiaxa con Valdés, y mientras se encontraba realizando estudios en Londres, fue contactada por su ex jefe para sumarse a esta iniciativa. El nombre de la plataforma, explica ella, es un juego de palabras entre la frase "yo hoy" y una latinización de "enjoy".

"Este proyecto surge con el propósito de crear una oferta de contenidos distinta para las audiencias digitales, con foco en entretenimiento y actualidad, se centra en contenido local generado principalmente por influenciadores de distintos ámbitos. La agregación de contenido en un solo medio y la segmentación de audiencias identificadas que permite la plataforma digital, hacen una gran diferencia para las marcas que buscan capturar e interactuar con determinados targets", dice la gerenta.

"Yooy nace en un momento en el que los medios tradicionales se encuentran viviendo un periodo de crisis y cambio, donde los usuarios presentan un nuevo comportamiento a la hora de consumir contenido, dejando de hacerlo de forma lineal y dando protagonismo al consumo bajo demanda o VOD; por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a ver un programa de televisión o película a la hora que estaba programada y si llegabas 30 minutos tarde, te perdías la mitad de la historia. Los servicios de straming OTT (over the top) llegaron a irrumpir con todo esto, porque hoy no cambias tu rutina para ver una serie, por ejemplo en Netflix. Al contrario, eliges cuándo y dónde la quieres ver. Ese cambio de paradigma ha sido un desafío también para las marcas, pues han tenido que reformular la forma de conectar y vincularse con estas audiencias", explica la ejecutiva.

El salto

La pandemia ha reafirmado el potencial que tienen este tipo de plataformas. "El consumo de video creció en un 150% en lo que va del 2020", afirma Becker. Así, decidieron comenzar a desarrollar contenido audiovisual pensado únicamente para el mundo streaming OTT y principalmente para dispositivos móviles. "Aunque puedes acceder a través de tu smartphone, computador, tablet o smartTV", explica. El primero fue el Live por Instagram de Martín Cárcamo, Almorzando con el rubio, espacio de conversación de una hora, "Él fue pionero en hacer este tipo de programas 'en vivo' marcando una tendencia", añade.

"Partió como un juego y se empezó a generar un formato que me permitió tener entrevistas con artistas internacionales que en tv no se podía y lograr conversaciones profundas que no se darían en otro formato. El impacto es muy grande e interactivo", asegura Cárcamo. Las visitas crecieron rapidamente –hoy alcanzan los 60 mil usuarios– por lo que siguieron explorando.

El ex conductor de Bienvenidos sumó a su ex compañera de Vértigo, Diana Bolocco, periodista y animadora del matinal de MEGA con quien conduce "Pijama Party", que tal como lo dice el nombre, es un espacio en el que ambos desde sus respectivos dormitorios conversan con algún invitado(a). "Durante la pandemia se aceleró la preferencia de este tipo de contenido, que ya venía presentando crecimiento en Latinoamérica y motivó a que conductores e influenciadores se animaran a abrir sus espacios íntimos para conversar, presentar y debatir distintos temas en un formato antes impensado", explica Becker.

Actualmente tienen cerca de 20 influenciadores, y con la alianza con Tinelli, tendrán 40, además de 60 programas en conjunto. Sus ingresos mensuales son de 50 millones de pesos –creen que se duplicará con la expansión–; mientras que el grupo consumidor va desde los 18 a los 55, y lo componen hombres y mujeres por igual.

Los productos relacionados al deporte, a la alimentación saludable y el hogar o "home improvement", comenzaron a tener mucha demanda. Pusieron atención al fenómeno, y buscaron a influenciadores lejos del mundo de la televisión, pero que tuvieran gran actividad en redes sociales, y les ofrecieron unirse a Yooy. Entre ellos están Mauricio Pinilla y Jhendelyn Núñez, quienes exhiben programas de deporte y fitness; el doctor Rodolfo Neira, a cargo de alimentación saludable; Alejandra del Sante, quien entrega tutoriales de maquillaje; Antonia del Río, organización de espacios; y el stand up de Vicho Viciani, que mezcla el humor con actualidad nacional. Además hay oferta de música y webseries. "Creamos un espacio para los creadores de contenidos: aseguramos la distribución, la promoción, la comercialización y la posibilidad de que su contenido se vea aquí y en todo el mundo".

Cárcamo, cuenta que su experiencia le ha permitido ir comprendiendo este mercado. "Los comunicadores estamos haciendo camino al andar en las redes sociales. Fui uno de los primeros en tener cuenta de Twitter, eso ocurrió mientras animé Calle 7, el primer programa multiplataforma. Ahí empecé a entender que los públicos eran complementarios: los jóvenes son multipantallas, ven tele con el celular en la mano. Y ahora los comunicadores hemos creado contenidos ahí", analiza.

En cuanto a la inversión publicitaria, añade Becker, el año pasado se logró equiparar la TV con el mundo digital. "Este hito destaca la oportunidad y el tamaño del mercado en Latinoamérica con más de 10 mil millones de dólares anuales", dice la experta. Por eso, este paso en lanzar en forma conjunta con Laflia en Argentina es tan relevante, y así seguir creciendo en el resto de la región, como por ejemplo, en Perú donde ya iniciaron conversaciones con un potencial socio local, luego vendría Colombia. En cuanto a sus referentes, destacan a Pluto TV y Hulu. "La estrategia en este caso es que el contenido sea exclusivo, y muy local", remata.

Yooytv.com cuenta con cerca de 20 influenciadores, y la alianza con Laflia en Argentina, permitirá superar los 60; más de 70 programas y 800 episodios al inicio.