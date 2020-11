Emprendedores buscan ser el "Amazon" de las inversiones

Punto de partida

Los socios de Racional se comparan con la empresa de Jeff Bezos: así como la firma norteamericana te acerca a millones de productos en un solo marketplace, la fintech chilena lo hace con una plataforma que permite comprar y vender ETFs.

“¿Has comprado por AliExpress? Si no fuera por esa plataforma china, sería muy difícil, caro y lento llegar a todos los productos que ahí te ofrecen. Nosotros hacemos algo similar, pero en el mundo de las inversiones”, explica Andrés Munita (33), socio de Racional, aplicación que lanzó junto a Boris Garafulic (29) y otros cinco inversionistas en febrero de este año.

Para graficar lo que hacen, los creadores de esta fintech dicen: “Amazon te acerca a bienes que no están a tu alcance en Chile. Nosotros, a través de un click, hacemos que sea posible y fácil acceder a los mejores fondos de EEUU”.

Su promesa -y slogan- es que Racional es la única aplicación en Chile que te permite comprar ETFs (Exchange-Traded Funds o fondos cotizados en bolsa) directamente y de manera individual, es decir, no a través de fondos mutuos. “El objetivo es ser una plataforma que hace de manera fácil invertir siguiendo índices de mercado”, añaden.

Aquí te explicamos lo bueno y lo malo de esto.

El origen

Cuando en 2017 Boris Garafulic trabajaba en el ministerio de Hacienda, específicamente como asesor de la Unidad de Fondos Soberanos –“que revisa cómo se invierten los ahorros de Chile en el extranjero”–, se preguntó por qué las personas individuales, a diferencia de lo que hacía esa específica cartera del gobierno, casi no realizaban inversiones pasivas (recuadro). “La inversión pasiva, por lo general a través de ETFs (fondos diversificados y de bajo costo), venía creciendo fuerte en EEUU, mucho más que las inversiones activas, y en Chile hay súper pocas alternativas para hacerlo”, explica el economista de la UC.

“Estamos en la situación que tenía EEUU hace cerca de 25 años, en la cual la gente sigue invirtiendo en contra del mercado: se invierte mucho en fondos mutuos, que en su mayoría trata de ganarle al mercado. Y al final, lo que sucede es que la mayoría termina perdiendo. No por nada el nuevo Premio Nobel de Economía, Paul Milgrom, dijo no entender por qué las AFP en Chile trataban de apostar contra el mercado en vez de seguir índices”, añade.

Con esa inquietud en su cabeza, decidió emprender. “Me propuse incentivar la inversión pasiva y ETFs en Chile”, recuerda. Miró lo que sucedía en el hemisferio norte, donde las robo advisor (una especie de asesor virtual o, plataforma de inversión automatizada) como Betterment y Wealthfront agarraban fuerza. Y pensó cómo diseñar una versión local.

Empezó a crear un modelo financiero y de portafolios. Cuando llegó el momento de pedir la construcción de la aplicación, ingresó al sitio web de Kunder, firma especializada en desarrollo de software para el mundo financiero, y que ha asesorado a Banco de Chile, Bice, Ripley, y algunas AFP. Andrés Munita, socio de esa compañía recibió el mensaje y se juntaron a conversar para conocerse. Esto fue a mediados 2018. “No quiero que me contrates. Quiero ser tu socio”, le señaló entonces.

Garafulic había intentado infructuosamente conseguir aliados, así es que la invitación de Munita le pareció perfecta: Kunder se encargaría del desarrollo de la plataforma, daría oficina y haría de vínculo con sus contactos financieros. Sellaron el acuerdo y desarrollaron la primera versión de la aplicación.

La plata y los portazos

Este era el segundo emprendimiento para ambos. En el primero, los dos fracasaron: Garafulic había intentado armar una plataforma de compra y venta de autos, mientras que Munita creó un software de biometría facial que permitía reconocer una cara en pocos segundos. “Pero la huella digital hacía lo mismo, y más barato”, asegura ahora.

En este negocio vieron un factor social que, a su parecer, beneficiaría a quienes tienen poca capacidad de ahorro. “Me atrae mucho el tema de la plata. No porque me guste la plata, sino porque es hoy uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Entonces cuando llega Boris y dice: ‘acá las personas pueden invertir sin que le coman toda la inversión, sino que bajando comisiones y sin apostar contra el mercado’, concluimos que aquí podíamos hacer una diferencia con nuestro trabajo”, señala Munita.

La idea inicial era acercarse a las AGF (Administradoras Generales de Fondos) y pedirles que hicieran fondos de este tipo. Como Racional no está regulado por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), su rol sería ofrecer la aplicación, entregar de forma simple la asesoría y sus clientes invertirían a través de una AGF con bajas comisiones. “La cantidad de portazos que recibimos fue enorme. Nos dijeron que en Chile los ETFs no van a volar, que las inversiones pasivas nunca van a volar y que las comisiones tan chicas no resultan. Pero poco a poco hemos ido tapando esas bocas. Estamos demostrando que sí se puede y que hay interés de invertir fácil y de la manera más barata posible, porque a nadie le sobran las lucas”, dicen.

En agosto del 2018 nació Singular, la primera AGF que creaba un ETF de renta fija en el país. “Es justo lo que queríamos. Y podemos hacerlo sin pasar por una administradora entremedio”, añaden.

Al no estar regulados, se asociaron con la corredora Vector Capital, firma que hace todas las transacciones. Fue un win win. “Nos permite llegar a dos públicos que para nosotros es difícil acercarnos como corredor: el joven con crecimiento futuro y el segmento retail. Hemos integrado de tal manera nuestros sistemas que hemos automatizado la mayor cantidad de procesos posibles, transformando en rentable un segmento en que cuesta hacerlo”, explica Federico Goycoolea, gerente general de esa firma.

Y se sumaron socios minoritarios, como la firma Upsocl, Rafael Cox, Matías Vergara, quien hoy está a cargo de la tecnología, y otros actores institucionales. En total, han invertido más de US$500 mil.

¿Cómo funciona?

“Cuéntanos… ¿Por qué buscas invertir?” Esa es la primera pregunta que te hace Racional al descargar la app. Las alternativas son: quiero viajar, comprar una vivienda, para emergencias, pagar estudios, aumentar mi pensión, inversiones generales y agrandar tu 10%. Con eso, se hacen una idea de qué perfil de inversionista eres y, tras otras preguntas que miden la aversión al riesgo, te arman la proyección a un plazo concreto. El “robot” de la aplicación pasa a ser el asesor de inversión: no hay contactos con vendedores, todo se hace de manera individual por la app.

La diferencia con lo que hacen otras fintech, dicen, está en que “no hay ninguna otra aplicación en el mercado que permita comprar ETFs de manera individual”.

A la fecha tienen portafolios diversificados combinando 4 ETFs: 2 de acciones locales, 2 de la firma Singular, y a partir del lunes, empezarán a ofrecer los de BlackRock. De esta manera, la oferta crecerá de 4 a 9 de esos fondos. “Las opciones tradicionales para acceder a ETFs de EEUU son: o crear una cuenta afuera, que con la pura transferencia te cobran entre 30 y 60 dólares y exigir 100 mil dólares o más para abrir la cuenta; o, invertir en un fondo mutuo local que pueden llegar a cobrar más del 6%. Ahora, comprar los fondos de Blackrock, la administradora más grande del mundo, va a ser igual de fácil que comprar por Amazon o Cornershop”, aseguran.

El domingo 8 de noviembre habilitaron una lista de espera para los interesados. “Se van a poder comprar directamente 5 de los mejores ETFs de Blackrock usando la aplicación de Racional”, insisten.

El mínimo que se puede invertir son 5 mil pesos y su modelo de negocios se basa en el cobro: piden un 1% de la inversión al año. ¿Por qué en el mercado hay otras fintech que piden menos para entrar? “Porque con montos más bajos puede no alcanzar para comprar cuotas de ETFs en la Bolsa, ya que los usuarios no están aportando en fondos mutuos”, explican.

Planes de expansión

Cuando lanzaron Racional en febrero, partieron con 100 usuarios. Hoy están llegando a los 5 mil, quienes en un 80% son menores de 35 años y, en su mayoría, están invirtiendo por primera vez. En los últimos meses han crecido en un 300% y su idea es consolidarse en Chile antes de mirar el mundo. Eso sí, como primera escala, creen que Colombia es una buena alternativa y que en Latinoamérica hay un gran mercado.

“En Chile se invierte menos del 1%, cerca de 0,5% en ETFs, mientras que en EEUU esa cifra es del orden del 20% y creciendo. Aparte de tener bajos costos y seguir índices de mercado, tienen la gracia de que se pueden comprar y vender durante el mismo día. En un fondo mutuo eso no se puede hacer”, concluye.