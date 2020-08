Genias: La cofradía de emprendedoras

Punto de partida

En 2016 Jimena Zapata creó Genias, comunidad que asesora, orienta y conecta a mujeres en sus emprendimientos y desarrollo laboral. Hoy cientos de profesionales acuden a ella e importantes marcas se han sumado a su idea.

Todo partió en un playgroup. La ingeniera comercial, periodista y máster en marketing Jimena Zapata (36), conoció a la artista Olivia Allamand quien también llevaba a su hija a ese lugar. Se hicieron amigas y la pintora le pidió asesoría en la parte comercial de su emprendimiento. “Sentía que perdía tiempo y horas de trabajo artístico metiéndole cabeza a los números”, cuenta Zapata.

La dupla resultó eficiente y el emprendimiento de Allamand empezó a sacar cuentas alegres. A partir de esta asesoría otras mujeres se acercaron a Jimena para que las ayudara en el manejo de su negocio sin descuidar su talento. Así, en 2016 se dio cuenta que existía un grupo numeroso que requería ayuda en ese sentido. Gabriela Precht, fundadora de Editorial La Bonita, Josefina Santa María dueña del estudio de interiorismo Santa María y la productora de moda Natalie Hume fueron las primeras clientas que la ingeniera acompañó en su proceso de despegue.

“No se trataba de verles las planillas y proponerles y un plan de marketing solamente. Conversábamos y pimponéabamos ideas y experiencias”, relata. De manera orgánica se fue conformando una comunidad femenina que tenía las mismas inquietudes, compartían el interés por emprender y, en muchos casos la maternidad.

El 2016 Jimena descubrió que esta brecha no resuelta en el mundo laboral femenino se le abría como una oportunidad para emprender con algo propio y formalizar sus asesorías. “Hace cuatro años el tema de la sororidad todavía no pegaba tan fuerte como ahora, pero sin duda estaba presente”, relata. Esto y la proliferación de nuevas clientes fue el punto de partida. ¿Y cómo le ponemos a todo esto?, pensó entonces. “Genias”, no había mejor nombre,

Aquelarre de emprendedoras

Blogs de diseño y plataformas webs comunitarias norteamericanas como Create & Cultivate sirvieron de inspiración para el modelo de negocio que Jimena quería concretar. “Me di cuenta de que el estilo visual de la página web era muy relevante para las mujeres. Si es bonito, cercano y atractivo el enganche es más fluido”, señala. Puso sus fichas en el look de su propuesta comercial y el capital inicial lo obtuvo de la indemnización que le pagaron tras finiquitar su trabajo en una tienda de decoración online. Por el momento no ha requerido otra inyección de aportes.

“En Genias hay espacio para todas las mujeres que quieran aprender, conectarse e inspirarse”, dice su fundadora. La plataforma lleva más de 3 años potenciando su empoderamiento y desarrollo profesional a través de asesorías enfocadas en el desarrollo laboral, promoviendo contenidos y experiencias de buenas prácticas, y conectando personas, empresas e instituciones.

Para eso realizan coaching personalizados que consisten en un paquete de 4 sesiones de 8 horas de orientación que se materializa en un documento con toda la información trabajada para mejorar el negocio, concretar y gestionar el proyecto. Además, realizan talleres grupales de entre 5 a 10 mujeres donde se tratan temas sobre cómo potenciar una página web, postulación a fondos, estrategia de ventas y storytelling entre otros.

Las clientas fueron aumentando y con ello la necesidad de contratar más personas. Hoy 5 mujeres, entre ellas, una ingeniera comercial, dos periodistas y una diseñadora comandan el buque.

Con el equipo armado empezaron a organizar Genias Conectadas, eventos masivos de más de 50 mujeres en los que durante una mañana completa participan de paneles de conversación, networking y activaciones de marca. En uno de estos encuentros, marcas como HP, Misiones de Rengo y Kotex empezaron a mostrar interés en que Jimena y su equipo asesora a los departamentos de marketing y recursos humanos de sus empresas.

No más Zoom

Uno de los activos más importantes de esta comunidad es la actividad presencial, el networking y el compañerismo que se genera en los eventos y talleres. De ahí surgen experiencias, se comparten ideas y nuevos negocios. Por esta razón, la pandemia tiene en standby los encuentros masivos y han preferido no tentarse con hacerlo de manera virtual. “La gente está cansada de tanto Zoom, Meet, etc. No queremos perder esa mística que se da cuando un grupo de mujeres con los mismos intereses se reúne, afirma la CEO de Genias.

Pese a la coyuntura actual han sabido adaptarse y lanzaron una oferta web de Kit de Herramientas individuales, grupales y para marcas con archivos descargables sobre temas específicos como “cómo construir tu marca persona” y “cómo potenciar tu emprendimiento”, entre otros. Esto a un valor que no supera los 20 mil pesos.

Hasta la fecha han asesorado a más de 100 mujeres de manera individual y sobre 400 en formato grupal. Y Genias va por más.