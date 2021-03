Houm, la startup chilena que es acelerada por Y Combinator

Punto de partida

Esta corredora de propiedades digital, que nació en 2018 y que ya está en Chile, Colombia y México, ingresó a la aceleradora más importante del mundo. Su fundador, Benjamín Labra, cuenta que es una “PropTech que usa inteligencia artificial para predecir correctamente cuál es el precio óptimo por el cual se debiese arrendar y vender un inmueble”.

Benjamín Labra (35) se enteró en la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana. Se despertó por un telefonazo de su socio Nicolás Knockaert (36): “Quedamos en Y Combinator”, escuchó al otro lado de la línea. Era inicios de diciembre de 2020 y unas horas antes los fundadores de Houm, una corredora de propiedades digital chilena nacida en 2018, habían pasado toda la tarde en entrevistas con ejecutivos y socios de la aceleradora más famosa del mundo.

“Tuvimos una reunión a las 16:00 con el presidente de YC que fue muy dura. A los 30 minutos nos llegó un correo para tener una segunda entrevista con otros partners. La volvimos a hacer y sentimos que nos fue bien, pero no terminó ahí. Siguieron los correos electrónicos y llamados. Finalmente me fui a dormir a las 00:00 y a las dos horas llamaron a mi socio y le dijeron ‘congrats, you are in’”.

La selección de esta startup chilena —que se suma a las anteriores de Fintual y Justo— no es menor. Y Combinator es considerada como la aceleradora más importante del mundo. Han sido responsables de lanzar más de 2 mil compañías, incluyendo Stripe, Airbnb, Rappi, DoorDash, Dropbox y Twitch. Tienen una tasa de aceptación menor a la Universidad de Harvard: anualmente postulan alrededor de 15.000 empresas de todo el mundo y solo 140 quedan seleccionadas. Houm fue una de ellas.

“Postulamos a YC por tres cosas: porque no hay nadie como ellos a la hora de hacer escalar una compañía, por las redes, y porque era la mejor forma de atraer al talento que estábamos buscando”, confiesa el cofundador de Houm.

A diferencia de sus ediciones anteriores, todas las actividades de Y Combinator son remotas. “Hoy es mucho más fácil tener reuniones. En Slack estamos todos conectados y se generan reuniones random entre compañías desconocidas y terminas conociendo a mucha más gente que antes, es bastante más intenso”, cuenta Labra desde Palo Alto, California. Y añade: “Acá uno está acostumbrado a hablar con compañías latinoamericanas y esto te saca de esa realidad. Conoces personas que hacen robots para llevarlos al espacio”.

Pagos asegurados y arriendos sin aval

Todo se remonta a 2014, en Nueva York, cuando Benjamín Labra y Nicolás Knockaer se conocieron en un magíster de desarrollo inmobiliario en la Universidad de Columbia. Una vez que terminaron sus estudios, se devolvieron a Chile y abrieron Antártica Private Equity, un administrador de negocios inmobiliarios que construyó edificios en Ciudad Empresarial y que todavía sigue activo. Con el tiempo, en 2018, abrieron el negocio tecnológico que los llevó a YC. Lo bautizaron como Arriendo Asegurado, pero al poco tiempo le cambiaron el nombre a Houm.

El negocio se resume así: la startup es la primera corredora de propiedades digital que soluciona problemas de burocracia y papeleo para arrendar o comprar una propiedad. Todo es 100% online, ya que el propietario no necesita hacerse cargo de mostrar el inmueble, sacarle fotos y luego administrarlo. Desde el punto de vista del arrendatario, esta PropTech ofrece alquilar sin ningún aval y todo a distancia. Usan inteligencia artificial “para predecir correctamente cuál es el precio óptimo por el cual se debiese arrendar y vender”.

“Nosotros le garantizamos a los propietarios que le vamos a pagar su arriendo todos los días 5 de cada mes, independientemente si el arrendatario paga o no paga”, cuenta Labra.

Cada servicio que ofrecen tiene una comisión. Por ejemplo, para arrendar un departamento, el dueño tiene la posibilidad de escoger dos planes: de 5,5% o de 7,5% del valor del arriendo mensual. Por este ítem se acumulan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

Además, esta plataforma cuenta con “houmers”, que sacan fotografías y videos profesionales de las propiedades, se las muestran a los interesados y llevan un registro de ellas. “Son muy similares a los shoppers de Cornershop”, señala Labra. “Cada 8 minutos hay un houmer mostrando un departamento”, añade. Con el contenido audiovisual listo, Houm lo publica en los portales inmobiliarios más visitados del país para asegurar un arriendo o venta rápida.

US$ 6 millones para 2021

En 2019 ganaron la convocatoria del Finance Forward Latam —una instancia de la aceleradora Village Capital, Paypal, Metlife Foundation y Moody’s— por tener un potencial de escalabilidad. Luego, concretaron un aumento de capital de US$ 1,3 millones de Fen Ventures (ligada a Ricardo Levy), Fondo Alerce y Magma Partners.

Esto les permitió concretar su proyecto de expansión. Partieron por Colombia y luego aterrizaron en México. Ambos son mercados que, según Labra, tienen potencial desde el punto de vista inmobiliario. Tan solo la industria azteca mueve más de 10 millones de unidades de arriendo. Actualmente tienen más de 120 trabajadores a lo largo de los tres países.

“Las necesidades de los tres países son relativamente similares. Son mercados muy atomizados, con muy poca información. Empezamos por Colombia porque tiene una industria muy atractiva. México, por otro lado, es un rubro gigantesco. Como estos tres países son tan grandes, en eso nos enfocaremos en los próximos 24 meses”.

Respecto a su presencia nacional, ya están en Santiago y Concepción. Ahora evalúan expandirse a Viña del Mar, Puerto Montt, Temuco y Valparaíso. “Este es un negocio de ciudades grandes, no de todo un país”, cuenta.

Y además de su proyecto de expansión y su selección en Y Combinator, los ejecutivos de la compañía sacan cuentas alegres desde las finanzas. En 2020 facturaron US$ 1,2 millones y este año aspiran a llegar a los US$ 6 millones, a través de un crecimiento mensual del 20%. Todavía, eso sí, no ganan dinero. Por ahora, cuenta Labra, están enfocados en “crecer fuerte en la región”.

“La pandemia nos pegó positivamente, porque nacimos en la tecnología y competimos con corredores tradicionales. Nosotros jugamos en nuestro hábitat natural”, confiesa.

El día clave: Demo Day

Toda la preparación que ofrece Y Combinator se pone a prueba en una jornada: el Demo Day. Se trata de la instancia donde todas las startups le “venden” su proyecto a más de 1.500 inversionistas. Es el evento cumbre que ofrece esta aceleradora, porque acá se concretan la mayoría de los aumentos de capital que requieren las compañías para escalar. “Eso genera una exposición tremenda. Tener a las mejores startups del mundo por un lado y por el otro relacionarse con los inversionistas más influyentes genera un ecosistema muy bueno”, cuenta el CEO de Houm.

Es por eso que ya están preparando su presentación, la cual será el 23 de marzo. Eso sí, afirma que no será el mismo “pitch” que presentaron en el proceso de postulación a Y Combinator. “Hemos cambiado y mejorado muchísimo en el camino. La empresa es otra, los últimos tres meses hemos crecido bastante, la compañía está más sólida”, señala el ejecutivo.

Su objetivo es claro: convertirse en la corredora de propiedades digital más importante de la región. Esto, según Labra, hará que se conviertan tarde o temprano en un unicornio (empresa valorada en más de US$ 1.000 millones). Sin embargo, confiesa que no se levanta todas las mañanas esperando lograr esa valorización. “Lo que nos mueve es cambiar la industria inmobiliaria facilitando un proceso que hoy es muy tedioso”.

“Yo me vine a Palo Alto por Y Combinator y para preparar la ronda de aumento de capital. De hecho ya me estoy juntando con los fondos de Venture Capital que están instalados acá. Todavía no sabemos, eso sí, de cuánto será, pero será mucho más grande que el anterior”, adelanta el cofundador de Houm.