La apuesta televisiva de Jorge Atton con perspectiva de género: "Me tiene fascinado"

Punto de partida

Un nuevo emprendimiento tiene al exsubsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton de vuelta en el mundo privado y ligado a las comunicaciones. La madrugada del 15 de diciembre de 2020 comenzaron las transmisiones de WappTV, la nueva señal digital abierta que se adjudicó Gonzalo Feito y se fundó con la premisa de ser la primera estación televisiva con perspectiva de género. “No es el canal de la mujer”, aclaran.

A un costado de Canal 13, en la calle Alcalde Dávalos 79, aterrizó los primeros días de enero WappTV, el nuevo canal de señal digital abierta 21 HD. La casa que T13 Radio había remodelado para albergar sus producciones de podcasts, se transformó en la sede del proyecto televisivo que hoy encabeza el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton y que lo tienen en su salsa.

En octubre de 2018, el periodista Gonzalo Feito, junto a su productora Ratz, se adjudicó por medio de un concurso la concesión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para crear un de canal de televisión digital que se transmitiría en toda la Región Metropolitana y que empezaría sus transmisiones a principios de 2021.

La misión de la estación era que tuviera una mirada de mujer. Con esto en mente, el ex CQC se asoció con los empresarios Carlos Spoerer y Alejandro Valdés para empezar a echar a andar la máquina y darle forma al primer canal de televisión con perspectiva de género del país. A fines de 2020, con el proyecto andando, Jorge Atton recibió el llamado de Feito para que se sumara al equipo como socio y presidente del directorio de Wapp MediaGroup.

El exintendente de la Araucanía no lo dudó. Conocía el negocio, estuvo por más de 25 años en cargos en el área de telecomunicaciones del grupo Luksic, donde fue gerente general de Telsur, y en temas regulatorios había adquirido expertise en su paso como subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Este emprendimiento me tiene fascinado. A través de nuestros contenidos queremos recuperar el respeto por los demás, incluir los contenidos regionales y que los populistas vuelvan a sus rediles individualistas de donde nunca debieran haber salido”, dice Atton.

Agrega: “En mi paso como intendente de La Araucanía vi que la mayoría de las personas quiere desarrollarse y tener una mejor calidad de vida, y lamentablemente lo único que conoce Chile es el conflicto y la violencia de la región”. Eso, dice, es responsabilidad de quienes emiten los contenidos.

217 m² en la estación de Luksic

Cuando partió el proyecto en octubre de 2018 pensaron instalarse en unas oficinas en la calle El Gobernador en Providencia, muy cerca de Inés Matte Urrejola. Pero los planes cambiaron. Tras un par de meses ahí, decidieron buscar un lugar que reuniera las condiciones aptas para montar un estudio de televisión. Canal 13 al igual que otras señales, había apostado por el arriendo de sus instalaciones para paliar, de cierta forma, la crisis que venía azotando a la industria televisiva.

Fue así como en diciembre de 2020 tras una negociación que estuvo liderada por la directora ejecutiva de WappTV, Verónica Bustos, se firmó una alianza con la estación de Luksic para arrendarle “la casa de los podcasts”, donde se instaló el equipo administrativo, un estudio de televisión de aproximadamente 80 m² y una oficina en el primer piso de las dependencias del 13 donde se ubicaron 11 periodistas. En total 217 m² y con una inversión de $650 millones.

Bustos, quien hasta diciembre de 2020 fue parte del equipo de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, asumió además como gerenta general. Al mando de los periodistas quedó Ingrid Garcés, ex gerenta de Contenidos y Desarrollo de La Red, hoy directora de Contenidos del nuevo canal de televisión.

La madrugada del 15 de diciembre del 2020 se emitieron las primeras imágenes de WappTV.

Caras, no rostros

“No somos el canal de la mujer”, dice enfática Verónica Bustos mientras recorremos el estudio de televisión de WappTV donde se graban 5 de los 14 programas que emite la señal. “Nuestra línea editorial le habla a todo Chile, la perspectiva de género la incorporamos desde el momento que fundamos el canal a través de la asesoría de dos consultoras y de la experiencia que traía consigo el equipo” aclara Bustos.

Así le dieron forma a la misión, la línea editorial y la parrilla programática que se traduce en la información y contenidos que se entrega, en la forma de trabajar y por supuesto en la igualdad de condiciones. De hecho, no todos los programas están conducidos por mujeres y buscan diferenciarse con una “contra parrilla” programática. ¿Cómo? No tienen matinal, no tienen rostros conocidos en sus programas, salvo Julio Jung Duvauchelle, quien conduce Cuestionario -programa de conversación en horario prime y el que mayor audiencia tiene-, las noticias duran 30 minutos y todas las emisiones parten a las 7 de la mañana con un programa de yoga.

Como no están dentro del people meter, las mediciones las hacen a través de Google Analytics. Estos reflejaron que desde el lunes 15 de marzo cuando lanzaron la nueva parrila, los telespectadores han aumentado 3 veces y aunque no son el canal de la mujer, el 77% de su audiencia es femenina.

El 60% de los contenidos son de exclusiva creación de WappTV y el resto son realizados por productoras externas, como es el caso del programa Agente de Cambio, conducido por Macarena Salosny, presidenta de la fundación que tiene el mismo nombre y que entrevista a mujeres líderes de diferentes áreas con el fin de potenciar al género femenino en la toma de decisiones a nivel país. La primera en participar fue la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

Están contentos con lo logrado hasta el momento, pero todavía no es un medio conocido y hasta ahora tienen tres auspiciadores. El objetivo es que nuevas marcas se sumen al proyecto.

“Lo colaborativo de nuestra propuesta está en que se le da espacio a personas que no son conocidas y que tienen mucho que aportar. Muchos académicos han encontrado su espacio aquí”, señala Atton. El programa Tú Opinas -donde líderes de opinión y especialistas hablan sobre temas de actualidad- y Consumo Cuidado -programa de educación financiera- apuntan a ese objetivo colaborativo. Los imputs para desarrollar la línea editorial se obtuvieron de un trabajo interno y focus groups con personas del público objetivo al que apuntan: hombres y mujeres entre 25 y 55 años.

Tres “estelares” nuevos están por estrenarse, uno de ellos de entretención conducido por Feito. Como modelo de inspiración han tomado lo que hace Filo, portal de noticias argentino -propiedad de Mario Pergolini- que incluye el primer noticiero diario en Instagram.

Los contenidos se pueden ver a través de la señal abierta, en su sitio web y bajando la aplicación WappTV. “Queremos aportar en este momento tan desafiante. Y dar voz a los que no tienen”, concluye Atton antes de apagar los focos y cerrar la puerta del estudio de televisión.