Los otros cerebros de Cornershop

Punto de partida

¿Quiénes integran la primera línea de Cornershop? Aquí te presentamos a 12 de ejecutivos de la empresa fundada por Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas que esta semana selló un estratégico acuerdo con Cencosud: todos son sub 40, varios chilenos, dos mexicanos, un indio y un holandés.

Paola (39): De su área dependen los grandes deals como el de Cencosud. "Las alianzas a largo plazo se realizan aquí. También las vemos con los founders y country managers de cada país”, explica la Chief Commercial Officer (CCO). Llegó hace 4 años como encargada de México y Chile y ahora supervisa los 8 países donde Cornershop opera. Es mexicana, su puesto es uno de los principales en cuanto al negocio de la firma y tiene 4 pilares: la relación con las grandes cadenas de supermercados; con los locales más pequeños (tiendas de mascotas, farmacias, pastelerías, etc.); con las empresas de consumo masivo; y todas las alianzas estratégicas relacionadas a métodos de pago (bancos y líneas áreas, por ejemplo). “Yo vendo el servicio para las tiendas que quieren estar en Cornershop y las relaciones comerciales con todas estas compañías”, explica la ejecutiva. Antes de aterrizar en un país, ella y su equipo –lo componen más de 100 personas– generan vínculos con posibles socios comerciales. “Por eso, una vez que ya estamos en un nuevo mercado, esa relación ya existe”, relata. Estudió Comercio Internacional en Ciudad de México y conoció a Oskar Hjertonsson mientras ella desarrollaba el canal de e-commerce de P&G. Entonces, él la invitó a unirse a la firma.

Félix (35): Trabajó con los fundadores en Groupon, donde pasó los 10 últimos años viviendo en distintos países de Latinoamérica. Por eso, cuando llegó el momento de llegar a nuevos mercados, hace poco mas de un año y medio, lo llamaron para hacerse cargo de la expansión de la firma. “Abrir un país es complicado: hay que constituir la empresa, contratar abogados, establecer un modelo de contratación de los shoppers, un modelo de operación. Y al mismo tiempo hay que contratar un equipo local, abrir la cuenta del banco, etc”, relata. Félix no había estado en Canadá, pero se instaló ahí de febrero a octubre del año pasado para la apertura de ese mercado. “Los otros países para mí fueron más fáciles porque yo ya había vivido ahí y tenía gente de confianza”, agrega. De Canadá se fue a Perú, de ahí Colombia y Brasil. En mayo se trasladaba a San Francisco, pero la pandemia lo dejó en Chile. “Un mercado nuevo es como si fuera una startup por si sola. Es como un bebé: no lo puedes dejar durmiendo solo. Hay que cuidarlo bien y actuar rápido”, dice. A él le reportan los country managers de cada país hasta que el mercado madura. Entonces, el holandés Marinus van Gestel se hace cargo.

Daniel (33): “Necesito pega”. Hace 12 años el entonces estudiante de Tecnología Informática del Duoc posteó un mensaje en Needish, el primer emprendimiento entre Oskar Hjertonsson y Daniel Undurraga. Este último lo citó a una entrevista y lo reclutó para informática. Le gustaba escribir y las redes sociales:, entonces se encargó de esa área. Cuando los socios crearon Clandescuento y luego se unieron a Groupon, Daniel armó el área social media para Latam. “Fue un accidente”, explica. En 2015 –mientras vivía en Londres– Cuevas le ofreció el puesto de costumer service de Cornershop por un tiempo acotado. En paralelo tomó las redes sociales. “Llegué a Chile y de a poco me fueron pidiendo más contenido: que redactara los mails, que escribiera los mensajes de la app, los tuits… y así levanté el área editorial”, agrega. Todo los mensajes y comunicación de la firma –como las frases de las bolsas, de los chats, correos– dependen de él. Por ejemplo, “Háblame de ti bella cebolla”, la creó él, y la que dice “I want to break cheese”, y que se reparte en EEUU, la elaboró en su equipo. Explica que en cada país hay un copywriter que tiene esa tarea. “La clave era muy local”, añade. “¿De dónde viene el humor que caracteriza a Cornershop? “De Oskar. Lo divertidos y raros que somos, es por él. Yo trato de llevar ese sello a otro nivel”, responde.

Prashant (28): “Nadie me tuvo que convencer. Cuando conocí Cornershop, quise trabajar ahí”, relata. Oriundo de Agra, India, llegó a la empresa en febrero desde Uber. “Estuve en Chile dos veces”, cuenta. Una en agosto y otra en febrero. Entonces trabajaba en el área de M&A de Uber y le tocó participar en el deal que se concretó en octubre pasado. Ahí conoció a Hjertonsson a quien suele frecuentar en California. Ahora como country manager de EEUU, es responsable de la operación de ese mercado, los shoppers, los clientes y de generar alianzas. “Estamos en Dallas y Miami, y acabamos de lanzar Jacksonville, Orlando y Tampa”, dice. ¿Por qué vive en SFO donde la app no está vigente? “Queremos levantar un team ejecutivo. Oskar y Daniel viven acá también y queremos que aterrice luego la empresa en esta ciudad”, relata.

Diego (29): Cornershop es su primer y único trabajo. Recién egresado de Ingeniería Civil industrial de la UC se fue a San Francisco por dos meses a hacer la practica en la startup del chileno Nicolás Brenner. Fue él quien le hizo el link meses más tarde para entrar a la app: Brenner había trabajado con Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas en Lemontech antes de que estos fundaran Needish. “Los primeros pedidos se hicieron en mayo de 2015 y yo llegué a la empresa en julio”, cuenta. Partió dando soporte a los shoppers y balanceando la oferta y demanda. “La tecnología para automatizar estos procesos eso la hemos construido en el tiempo”, dice. Desde febrero está a cargo de Central Ops, el área que desarrolla las tecnologías para que todos los mercados puedan funcionar, sus herramientas internas y el backoffice. Se divide en 3 áreas: Soporte, a cargo de Gabriela Sánchez; Shoppers, liderada por Rodrigo Cuevas; y Catálogos, comandada por José Miguel Barros. Diego es el hombre de las operaciones.

Andrea (34): Aterrizó en la empresa el 20 de julio. Es ingeniera civil de la UC con mención en Tecnologías de la Información y MBA de Kellogg. y una de las reclutaciones estratégicas de la compañía. Fue country manager de ComparaOnline durante 4 años y llevaba un año como gerente de FPay (el pago digital de Falabella) cuando la reclutaron. “No estaba buscando cambiarme, pero me ofrecieron ser country manager de Chile, y me interesó. Me gustan los cargos de generalista y soy fanática real de Cornershop hace años”, confiesa. Este es un puesto nuevo y consiste en vigilar toda la operación de Chile, que antes estaba en manos de los founders (así se habla internamente) del equipo. “Ellos veían todo el mercado, que en un principio era solo Chile y México, pero con toda la expansión –están en EEUU, Brasil, Canadá, Perú y Colombia) necesitaban un equipo regional que encabece cada país y ahí desarrollar nuevas estrategias”, explica. En cuanto a sus desafíos, cuenta que ella debe “mantener la calidad y seguir entregando un servicio muy bacán, llegar a más clientes e ir agregando nuevas tiendas”. “Se está desarrollando el market place y hay varios lugares para crecer”, dice. La idea, añade, es sumar más marcas y empujar nuevas alianzas con retail, como lo que se hizo recién con Cencosud. Debido a que llegó en plena pandemia, no conoce a nadie del equipo –de ella dependen 5 personas directamente– ni su oficina.