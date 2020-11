Penélope, la App de belleza a domicilio que se expande por América Latina

Punto de partida

La colombiana María Fernanda Giraldo fundó su emprendimiento en Chile el 2016 y la semana pasada en su país natal inició la expansión internacional. Aquí, adelanta sus planes para conquistar la región.

Si puedes pedir comida, ropa o hacer todo sin moverte del sofá... ¿Por qué no comprar un corte de pelo o una manicure mientras terminas las cosas de la casa?. Eso fue lo que en 2016 se preguntó la colombiana María Fernanda Giraldo cuando creó Penélope, su emprendimiento de “belleza a domicilio” que la semana pasada comenzó a operar en Bogotá y que -según los planes que aqiuí adelanta- pronto estará en toda América Latina.

Basta abrir la App de Penélope para pedir a la casa o la oficina todos los servicios del salón de belleza, todos los días del año. El sistema opera casi igual que Uber, Airbnb y las ahora cientos de Apps de economía colaborativa en que un algoritmo hace match entre clientes y profesionales de la cosmética y peluquería.

“Para finales del 2020 estaremos atendiendo en Cali y Medellín. Para el 2021 tenemos proyectado abrir México e iniciar la planificación para la apertura de Centroamérica (Panamá y Costa Rica) y Miami. Esto es un plan de expansión hasta el 2023. Tenemos en mente también Perú y Brasil para los próximos años”, dice Giraldo muy entusiasmada.

La semana pasada cuando comenzaron a operar en Bogotá la revista Dinero de esa ciudad la presentó como “la colombiana que brilla en Chile”.

Una como todas

“Pensé en todas las mujeres que tienen una vida como la mía; que no tenemos tiempo para cuidarnos y por otro; el sector de la belleza seguía siendo tan tradicional, pedir citas, tiempos de espera, desplazarte, en fin; en un mundo que se transformaba a lo digital año tras año. Todos estos aspectos se juntan en un momento preciso: mi necesidad propia como mujer sin tiempo, mi desafío permanente de emprender, un mercado e-commerce creciendo, un sector que no daba aún el gran paso a transformarse y las aplicaciones móviles. La suma de todo esto me impulsó de nuevo a tomar la decisión de emprender”, afirma Giraldo sobre el origen de su negocio.

Actualmente, Penélope App ha levantado US$ 60 mil de capital de fondos propios y de los recursos de los programas “semilla” de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Actualmente, la firma se encuentra en la segunda parte de ese plan de la entidad estatal. Y Giraldo es por ahora la única socia.

“En emprendimientos anteriores parte de los fracasos se dieron por malas sociedades”, advierte. Pero tiene súper claro que si quiere seguir creciendo necesitará capital o socio.

Pero por ahora está segura con su plan. A la fecha, Penélope ha sido descargada más de 30 mil veces, tiene más de 6 mil usuarios activos (1.500 frecuentes) y un crecimiento en ventas “de más del 50% anual”, subraya la empresaria.

- ¿En qué fracasaste en tus anteriores emprendimientos? ¿Qué lecciones de esas caídas están en Penélope?

-Que los socios deben estar alineados con los proyectos; cuando no es así, los proyectos se estancan y cuando no se toman decisiones a tiempo pueden morir en el intento. Creo que lo más importante a la hora de conseguir un socio, no es la amistad, no es el tiempo de conocerse, es que los socios puedan entregar experiencias diversificadas al proyecto y se complementen entre si. Y que estén dispuestos a comprometerse no solo con dinero sino también con trabajo. Por otro lado rodearse de los mejores: no ahorrar en el equipo, obviamente manteniéndose siempre dentro de un presupuesto de mercado y de proyecto. Si bien los emprendimientos siempre contamos con pocos recursos de trabajo; aquí debemos hacer esfuerzos y no ahorrar; porque la perdida después es mayor.

“Lo más difícil sin duda es financiar el proyecto” dice Giraldo. “Pero siempre hay formas de lograrlo”, agrega. Por eso recomienda estar abierto a todo, a crear estructuras más flexibles: “no tienes por qué contratar personal para todo; puedes contar con proveedores estratégicos y por qué no, fuera del país donde estás emprendiendo. Esto a mi personalmente me ha dado muy buenos resultados y puedes hacer ahorros considerables".

Y por último: sí o sí debes tener una estrategia digital. “Facebook y Gmail hoy son herramientas que te permiten llegar a miles y millones de usuarios; es un error rotundo no invertir aquí”, sostiene.