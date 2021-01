Recomendaciones para elegir un bootcamp

DF MAS

Sebastián Espinosa es el director de Coding Dojo para Latinoamérica, una de las principales escuelas de programación en el mundo, con sede en Silicon Valley. Este ingeniero comercial de la UC, quien se autodefine como un “apasionado de la innovación”, explica lo que hay que saber antes de elegir un “bootcamp”, o curso exprés de tecnología.

¿Qué es un bootcamp?

"Para quienes estén interesados en profundizar sus conocimientos en tecnología y decodificación es importante tener claro qué es un bootcamp. Se trata de un curso intensivo de aproximadamente tres meses en los que se enseñan los conocimientos fundamentales sobre un tema en concreto. Es por eso que los jóvenes -y no tanto- que buscan mejorar su currículum y profundizar sobre áreas específicas se deciden a realizar uno de ellos. La mayoría de estos cursos están pensados sobre todo para temas tecnológicos, como la programación, diseño, análisis de datos y resultan perfectos para no quedarse atrás en el ecosistema digital que no deja de crecer, cambiar y solicitar más formación".

"La Programación", en Netflix

"Primero que todo, para entender cómo nació la programación y cómo está impactando hoy al mundo, recomiendo el documental de Netflix En Pocas Palabras. Específicamente en el quinto capítulo de la segunda temporada La Programación se puede hacer una idea en sólo 24 minutos de lo que implica todo este mundo. Los lenguajes de programación controlan muchos aspectos de la vida actual, pero ¿cómo se desarrollaron? ¿Y cómo pueden usarse para mejorar el mundo?" ¿cómo están evaluados los cursos que me interesan?

"Para evaluar Academias de Programación y ver a cuál de todas las escuelas disponibles unirse, recomiendo revisar que esa institución tenga una buena evaluación en los rankings mundiales de bootcamps. Switchup es una plataforma de programación informática y codificación en línea que usan los estudiantes interesados en el tema para investigar cursos de programación en línea. Ahí se pueden leer reseñas de ex alumnos -todos ellos están verificados y certificados para dar sus opiniones-, conectándose con mentores por medio de un foro, respondiendo un cuestionario online y leyendo estudios de la industria".

Top 5:

1. CODING DOJO: Por la calidad de sus programas de desarrollo web y los resultados en empleabilidad de sus más de 6.000 graduados alrededor del mundo. Además, sus programas ya están en español.

2. GENERAL ASSEMBLY: Se recomienda a principiantes por su variedad de cursos y amplitud de oferta. Dado que GA colabora con empresas como PayPal y GE, los estudiantes y ex alumnos tienen una gran cantidad de oportunidades laborales. Las clases se imparten en varias ciudades de EE.UU., Hong Kong, Londres y

3. GALVANIZE: Si lo que buscas es un programa inmersivo full-time y presencial en Silicon Valley, puede ser una buena opción. Con sedes en Seattle, San Francisco, Boulder, Fort Collins y Denver este Bootcamp ofrece 4 programas específicos.

4. THINKFUL Si te inclinas por un aprendizaje de product management, Thinkful está bien rankeado y es una buena alternativa. Es totalmente en línea y ofrece 13 bootcamps diferentes. El valor individual a tiempo completo cuesta US $1,400 por mes, mientras que el aprendizaje individual a tiempo parcial cuesta entre US $300 y $ 500 por mes.

5. IRONHACK: De origen español, para los amantes de la ciberseguridad, Ironhack ofrece un programa que actualmente lidera los rankings en Estados Unidos.

Charla TED: Ali Partovi

"Para motivarse y comprender por qué todo profesional debiese aprender a programar, recomiendo la charla TED de Ali Partovi, fundador de Code.org. 'Aprender a programar no es solo para programadores', es su lema. Partovi, de origen iraní-estadounidense, fundó junto a su hermano gemelo Hadi, iLike (App similar a Spotify) y fue socio en LinkExchange (firma de publicidad y ofertas en internet) y uno de los primeros asesores de Dropbox.