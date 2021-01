Apple lució sus millonarias ventas digitales en Navidad y Año Nuevo

Tecno

En el resumen tecnológico de la semana, también repasamos los 11 aviones que compró Amazon para mejorar sus despachos y la compra de un mall por parte de los creadores de Fortnite.

En Navidad, la venta de teléfonos en EE.UU. cayó un 23% en relación a 2019 por la crisis económica producida por la pandemia. Los regalos pasaron a ser más modestos, según indica Flurry Analytics. Pese a ello, de los 10 smartphones más vendidos en ese país, los 9 primeros son iPhones, liderados por SE, su modelo más "barato".

Lo que no se gastó en teléfonos, sí se usó en software. Apple publicó los números de su tienda de aplicaciones y juegos y son impresionantes. Durante la temporada navideña, los clientes de la App Store pagaron unos US$ 1.800 millones en bienes y servicios digitales entre Nochebuena y el Año Nuevo, impulsados principalmente por los juegos. En la misma semana de 2019, esa cifra "solo" fue de US$ 1.420 millones. El 1 de enero de 2021 ese monto alcanzó los US$ 540 millones, una nueva marca para un solo día.

Según los números de la firma, los desarrolladores que venden sus productos digitales han ganado más de US$ 200 mil millones desde que se lanzó la App Store, en el lejano 2008. Las aplicaciones más descargadas de 2020 fueron Zoom y Disney+, mientras que en juegos la compañía destacó el éxito de "Among Us" y a un clásico, como "Roblox".

Una de las críticas a Apple es que cobra el 30% de comisión a los creadores de las Apps, lo que ha sido duramente cuestionado por Facebook y Epic Games, creador de Fortnite, que demandó a la creadora del iPhone. Hace unos días, la marca de la manzana bajó su comisión a 15%, aunque sólo a las pymes que facturan menos de un millón de dólares al año.

Amazon adquirió 11 aviones

El gigante del comercio electrónico anunció la compra de 11 aviones para su flota de reparto Amazon Air. Son cuatro Boeing 767-300 de WestJet, que se se unirán a la red logística en 2021, y siete aviones de Delta que se sumarán en 2022, según informó Amazon en su sitio web.

La compra de sus propias naves permitirá a Amazon "seguir entregando a los clientes en todo EE.UU. de la forma que esperan", dijo Sarah Rhoads, vicepresidenta de Amazon Global Air. Esta división ahora tendrá aviones propios y arrendados para "administrar mejor nuestras operaciones".

En total, Amazon Air ya cuenta con 70 vehículos y esta expansión se produce en un momento en que las personas dependen cada vez más de las compras en línea debido a la pandemia.

Creador de Fortnite se compró un mall

¡Cómo cambian las cosas! La empresa de videojuegos Epic Games, que desarrolla el popular Fortnite, compró el centro comercial Cary Towne Center para construir sus nuevas oficinas, las que serán inauguradas en 2024. El enorme espacio, ubicado en Cary, Carolina del Norte, queda a menos de cinco kilómetros del actual edificio de la empresa fundada en 1991 y que ha creado clásicos como Epic Pinball, Infinity Blade y la serie Unreal Tournament.

El mall, de más de 350 mil metros cuadrados de espacio total, será en parte demolido para albergar las salas de reuniones, despachos y espacios recreativos del nuevo edificio corporativo. Si los centros de tiendas ya estaban a la baja antes de la pandemia en EE.UU., por "culpa" del comercio electrónico, el ícono de la cultura del consumismo vive horas muy bajas desde 2020.