Autoridades aplicaron la mayor multa contra las llamadas spam: Cómo evitarlas en Chile

Tecno

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU aplicó la multa más alta de su historia por llamadas indeseadas. Este es el resumen tech de la semana.

En un momento de tranquilidad, viendo una película, comiendo o conversando con seres queridos, suena el teléfono. Número desconocido. Con la pandemia, la preocupación de las personas crece: ¿Quién estará llamando a esta hora? En muchas ocasiones, se trata de una persona queriendo vender un servicio o un seguro. En otras ni siquiera es un humano al otro lado.

Es el infame spam telefónico. Esta semana, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU aplicó la multa más alta de su historia a dos empresas de telemarketing: US$ 225 millones por realizar unas 1.000 millones de llamadas robotizadas a todo el país.

Las compañías engañaban a otras para tratar de "vender" seguros de salud a corto plazo, haciéndose pasar por proveedores conocidos como Blue Cross Blue Shield y Cigna.

Chile es uno de los 10 países donde más llamadas spam se realizaron el año pasado, siendo un 27% de ellas efectuadas por una máquina. Otra cifra preocupante es que el 26% corresponden a estafas telefónicas. En promedio, cada chileno recibió 16,8 llamadas que no pidió al mes.

¿Cómo evitar estas molestias? Las opciones son dos: la más fácil y gratuita es instalar Truecaller en el teléfono, una app para Android y iPhone que identifica las llamadas indeseadas. Los mismos usuarios describen, a veces de manera poco cariñosa, a qué empresa corresponde ese número.

La otra alternativa es inscribirse en "No Molestar" del Sernac. En el sitio del servicio del consumidor, las personas que estén aburridas de ser importunadas pueden manifestar su voluntad de ser borrados de los listados de las empresas con el fin de no recibir promociones y publicidad que no desean, por mail o al teléfono. Para ello se necesita la Clave Única y cruzar los dedos.

¿Qué quieren los chilenos del futuro del teletrabajo?

Millones de personas en el mundo cumplieron un año de teletrabajo, el que ha permitido que muchas empresas sigan operando, de formas que no imaginaban a fines de 2019. El estudio "One Year On", de Citrix, reveló que al 66% de los chilenos le gustaría un modelo híbrido para el futuro.

"Mucho soñamos o nos ilusionamos con volver a la oficina, extrañamos, porque llevamos mucho tiempo en casa, pero cerca del 70% de las personas no quiere perder la flexibilidad que ganó, poder trabajar algunos días lejos de la oficina. En el bienestar digital, tenemos el aislamiento y el Zoom fatigue", dice María Celeste Garrós, de Citrix.

Hablando sobre la fatiga de las llamadas por video, un desarrollador creó Zoom Escaper, una herramienta que reproduce sonidos tan insoportables en la reunión que esta terminará abruptamente o el mismo usuario deberá salir "obligado". Ideal para las reuniones que "pudieron ser un mail".

"Mi esperanza con Zoom Escaper es que la gente lo use para escapar de las llamadas de Zoom y hacer menos trabajo. He estado pensando en cómo podría funcionar el sabotaje en un contexto digital, especialmente uno donde los medios de producción también son dispositivos personales", dijo Sam Lavigne, creador de la app, a The Guardian.