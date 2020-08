Cuando el juego se hace millonario

Tecno

Este año la industria de los videojuegos cerrará con récord total de ventas. El primer semestre el número de descargas superó todas las marcas, debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus.

SuperData, empresa que se dedica a la investigación de este mercado, afirma en su último reporte que sólo durante junio se vendieron US$10.460 millones, el segundo mes de mejor demanda tras los US $10.540 millones de abril.

The Last of Us II y Ghost of Tsushima, son dos de los títulos que lideran la temporada.

El primero, rompió el récord de conseguir 2,8 millones de ventas digitales, convirtiéndose en el juego exclusivo de PS4 más vendido durante su mes de lanzamiento. Se trata de una aventura post-apocalíptica en que Ellie y Joel, los dos personajes principales, tienen que sobrevivir. Se trata de la segunda entrega de The Last of Us lanzado hace cinco años.

PlayStation, por su parte, anunció que ya ha vendido 2,4 millones de unidades a nivel global de Ghost of Tsushima de la empresa Sucker Punch, lo que lo posiciona como el juego más vendido durante su primera semana de lanzamiento en ambos formatos.

Porque a diferencia de las cifras de The Last of Us II, aquí se incluye la versión física y la descargable (u online). Ghost of Tsushima trata sobre el Imperio Mongol y su invasión a las tierras niponas. El objetivo es liberar Japón. A los tres días de ser lanzado, el juego ya estaba agotado ese país.