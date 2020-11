El camino a la nube está más cerca que nunca

Tecno

En medio del impulso a la digitalización de las empresas que trajo la pandemia, migrar al cloud parece el camino lógico. Y aunque todavía existen recelos, los expertos dicen que sus beneficios ya están más que probados.

El cloud computing es "el nuevo normal", dice Pablo Torija, gerente de Outsourcing de Tecnología (OTIC) en Adexus, haciendo honor a los tiempos.

"Hoy todas las compañías poseen servicios o soluciones que pueden migrarse a la nube. Y en mayor o menor volumen, con mayor o menor celeridad, todos vamos hacia esa nueva normalidad", asegura.

Así al parecer lo está entendiendo el mercado. Jonathan Namuncura, analista senior de Soluciones Empresariales de IDC Chile, cuenta que pese a lo desafiante del contexto social y la crisis sanitaria, se prevé que las soluciones cloud cierren este año con un crecimiento en torno al 18,9%.

"Si bien la incorporación de nube ha sido transversal al tipo de organización, durante este último año se ha observado un acelerado avance en el segmento corporativo del país, quienes han derribado algunos mitos al respecto", dice.

¿Cuáles eran esos mitos? Para Namuncura, algunos de los inhibidores más relevantes en cuanto a la adopción de cloud en Chile son el temor a la pérdida de control y personalización de servicio, la privacidad y seguridad de los datos, y las limitaciones en el uso de la red.

Pero Cristián López, CEO de VainaTEC, confía en que "a 14 años de existencia de esta tecnología, ya no debieran existir recelos".

"Está más que demostrado que la seguridad del cloud computing es la misma que puede proveer cualquier datacenter", dice a modo de ejemplo. Y también afirma que no tiene mayor complejidad que cualquier otra implementación tecnológica.

Diego González, gerente general de Defontana, sostiene que las soluciones cloud hoy son accesibles y asequibles a todo tipo de empresa, de cualquier rubro y de todos los tamaños.

"Son ciberseguras y capaces de integrarse de manera rápida y fácil con otros sistemas", dice. Lo importante aquí, añade, es quién está detrás de dicha solución y el respaldo que tiene en cuanto a tecnología, experiencia, ciberseguridad y credenciales.

Cómo elegir

Los especialistas dicen que, a la hora de escoger una solución cloud es fundamental preguntarse para qué es, y a partir de eso decidir.

Diego González aconseja que, independiente de la solución que se defina, se tomen en cuenta algunos elementos, como "fijarse en que sea multidispositivo y multiplataforma, que permita su uso desde computadores, celulares o tablets y desde cualquier navegador", dice. También que sea escalable, que se adapte a cualquier tipo de negocio y genere informes que posibiliten una toma decisiones informadas en base a indicadores al día. Al mismo tiempo, que se pueda integrar de forma rápida y sencilla con otros sistemas.

Así, una aplicación de reserva de habitaciones en un hotel o una de e-commerce deben poder integrarse fàcilmente con el sistema de contabilidad y facturación, incluso si están alojados en la nube.

"La adopción de tecnología cloud debe incluirse como parte de una transformación digital de la compañía, con el objetivo de ganar agilidad, flexibilidad en la generación de nuevas ofertas, conocimiento de sus clientes y por lo tanto mejorar su oferta de valor", asegura Pablo Torija, de Adexus.

Centrarse en el negocio

Para Andrés Cargill, director del G100 y presidente ejecutivo de Orión, el principal valor de este tipo de soluciones a los negocios es no tener que preocuparse de montar la infraestructura para tener disponible una aplicación. "Por ejemplo, si tengo una empresa de comida, lo que me interesa es vender, no tener que preocuparme de montar una aplicación, entonces lo que hago es incorporarme en una plataforma que me permitirá tener mayor agilidad, flexibilidad, cambios instantáneos con disponibilidad 24/7 y delegar la parte operativa", dice.