Los futuristas hologramas presentados por Microsoft

Hace casi 44 años, la princesa Leia Organa apareció en un holograma en el increíble estreno de la saga Star Wars. En pleno 2021, Microsoft presentó un producto que promete revolucionar la manera de trabajar de manera remota, con una lógica similar.

Se trata de Mesh, una plataforma de realidad mixta que corre sobre Azure y que permite a personas que están en distintos lugares "holoportarse" a un mismo sitio de forma virtual. Mesh permite proyectar a un usuario como un avatar en un espacio real e interactuar con objetos virtuales.

"Las personas podrán sentir como si estuvieran en el mismo lugar con algún compañero de trabajo o amigo, incluso cuando no están juntos de manera física, de forma mucho más realista y cercana de lo que estamos acostumbrados", dice Marcelo Felman, director de Customer Success en Microsoft Chile, a DF MAS. No hay fecha de llegada al país.

Uno de los usos posibles es para diseñadores o ingenieros que trabajan con modelos físicos 3D, desde bicicletas a muebles de gama alta, motores a reacción y nuevos estadios, podrían aparecer como ellos mismos en un espacio no real compartido para colaborar e iterar.

Pedro Huichalaf, académico del Centro de Ciberseguridad de la U. Mayor, pone paños fríos. "Hay que entenderla como una tecnología incipiente porque requiere buena conectividad, necesariamente tener productos de Microsoft y lentes de la misma empresa. Viene todo paquetizado y hay que ver cómo se desarrolla", dice.

"La realidad aumentada se implementa más en temas de formación profesional, más de producción. No es algo casero. En Valparaíso, se enseña a controlar grúas del puerto con esta tecnología. En este caso, puede ser muy bonita la innovación, pero está más orientada a algunos sectores específicos. Es para aprender a hacer las cosas antes de ir a terreno", remata.

Square anunció la compra de una participación mayoritaria de TIDAL, una plataforma de música en streaming en alta fidelidad que compite con Spotify. Dos gigantes de distintas industrias llegaron a este acuerdo: la empresa de Jack Dorsey, fundador de Twitter y dueño de la empresa de servicios financieros y pagos móviles, pagará US$ 297 millones por la compañía de Jay-Z, que tiene como artistas-fundadores a Beyoncé, Chris Martin, Daft Punk, Kanye West y Rihanna, entre otros.

TIDAL seguirá operando de forma independiente. "Square está adquiriendo una participación mayoritaria en TIDAL a través de una nueva empresa conjunta, con los artistas originales convirtiéndose en el segundo grupo más grande de accionistas y Jay-Z uniéndose a la junta de Square", escribió Dorsey en Twitter, su red social.

El mismo ejecutivo elogió la visión, la sabiduría y el liderazgo del esposo de Beyoncé, quien compró en 2015 el servicio de audio HI-FI por apenas US$ 56 millones.

I’m grateful for Jay’s vision, wisdom, and leadership. I knew TIDAL was something special as soon as I experienced it, and I’m inspired to work with him. He'll now help lead our entire company, including Seller and the Cash App, as soon as the deal closes. https://t.co/YRfYjcWJQx pic.twitter.com/xBtq2xfwue