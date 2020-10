Minería: Un paso al futuro con IoT

Tecno

La incorporación de IoT ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia de las minas, y hace posible tomar decisiones más informadas.

Nicolás Jubera es CEO de TIMining, una empresa chilena de software que trabaja en el mundo de Internet de las Cosas, con foco en minería (en el rajo de la mina). Jubera cuenta que en la compañía, usando datos de sensores de instrumentos, equipos y personas, construyen gemelos digitales de diferentes procesos y los integran en un gran doble digital de la mina, que permite ejecutar analítica avanzada, algoritmos de inteligencia artificial y visualización avanzada en 3D.

“Así es posible detectar los riesgos y oportunidades de mejora en los procesos, avisar a expertos cuando existen anomalías y simular diferentes opciones de solución”, explica.

Es que, sin duda, uno de los mayores beneficios del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es su apoyo a la seguridad de las faenas pues permite monitorear, por ejemplo, la ventilación y capturar en tiempo real niveles tóxicos de gases en minas subterráneas. Y no sólo eso: “Al contar con información en tiempo real, las mineras pueden medir de qué forma están cumpliendo con sus objetivos y cambiar rápidamente los modelos operativos que no están dando los resultados deseados”, acota Ilich Pérez, líder de Industria X de Accenture Chile.

Información oportuna

En minería, tener información inmediata sobre los procesos de las faenas y el desempeño de los trabajadores es posible por sensores inteligentes que se instalan en las plantas y que se integran con los sistemas operacionales. O combinar drones más sensores y tecnología de transmisión de datos, unido con data analytics, permite monitorear activos en tiempo real y predecir riesgos y fallas.

“En la exploración geológica, integrar tecnologías facilita la captura de información en lugares de difícil acceso, reduciendo los costos y obteniendo data relevante oportunamente”, dice Enrique Molina, director ejecutivo de Expande, Programa de Innovación Abierta en Minería de Fundación Chile, cuyo “Estudio de caracterización de proveedores de la minería chilena” mostró que hoy, el 16% de las soluciones ofertadas por los proveedores se relaciona con tecnologías de sensorización e IoT.

En general, dice Molina, “esta tendencia se aborda transversalmente en toda la cadena de valor de la minería, con aplicaciones que van desde las etapas tempranas de exploración geológica hasta la comercialización de productos”.

Sin embargo, el gerente senior de Consultoría en Tecnología de EY, Rodrigo Dantes, estima que la industria aún no aprovecha todo el potencial del IoT. Y aunque existen esfuerzos de instalación de sensores para capturar datos en parte de la operación de las mineras, es común encontrar aparatos “que no están operando, que no transmiten información a una base de datos centralizada o que no están calibrados para capturar los datos correctamente”, detalla, y añade que hay dos focos importantes que atender para potenciar IoT: el capital humano y una infraestructura acorde, pues la conectividad limitada o inestable es un gran reto para la comunicación con los sensores inteligentes.

“Eso requiere gran y constante inversión de las mineras en infraestructura, en la medida que las minas se van haciendo más profundas”, subraya.