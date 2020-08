Opinión | Transformación digital: comienza el segundo tiempo

Tecno

Esta crisis habría sido mucho más compleja sin la ayuda de la tecnología. Para una segunda etapa, será necesario incorporar los aprendizajes y generar alianzas, entre otras acciones.

La tecnología ha tenido un rol protagónico durante esta pandemia. No sólo ha sido una aliada para la entrega de información, la comunicación a distancia y el trabajo remoto, sino que ha permitido a miles de empresas continuar con sus operaciones en forma segura y a miles de emprendedores dar un giro a sus negocios gracias al e-commerce y el marketing digital

En esta etapa, que podríamos definir como un primer tiempo, la aceleración digital ha sido transversal: abarcó el ámbito público y el mundo privado, el campo y la ciudad. También captó a jóvenes y adultos mayores, y tocó a hombres y mujeres por igual. Prueba de ello es que el tráfico total de internet fijo y móvil creció cerca de 40% impulsado por la crisis sanitaria. Es una tendencia que contribuye a emparejar la cancha en muchos sentidos y que ahora, más allá de proyectos digitales inmediatos, debe alistarse para una segunda fase que le permita instalarse sin prejuicios ni brechas.

La crisis del Covid-19 todavía no termina, por lo que será un proceso paulatino. Sin embargo, los desafíos de la transformación digital ya se vislumbran y estarán asociados a la optimización de canales digitales, la automatización de procesos productivos y la consolidación de la teleducación, telemedicina y el trabajo a distancia. Se trata de un cambio que podría no sólo mejorar la experiencia a nivel de usuarios, sino que incluso podría llegar a potenciar el desarrollo local, aportando a la descentralización del país, con iniciativas que tengan como eje la innovación y por qué no abrir la puerta a esta gran vitrina mundial con la exportación de servicios que compartan este sello.

La clave está en seguir adaptándose y crear entornos eficientes y seguros para las personas; a eso apuntan tendencias como el "smart working" o incluso el diseño de hogares inteligentes. Y es que hoy el mercado cuenta con distintas herramientas, configurables y a bajo costo, que serán fundamentales en el segundo tiempo de la transformación digital, porque justamente cumplen con el objetivo de democratizar la tecnología. Es así como las soluciones cloud y de IoT, además de los sistemas de ciberseguridad, tendrán un rol relevante en este camino y serán requisitos en un futuro no muy lejano.

La transformación digital ya jugó sus primeros 45 minutos y ganó por goleada. Esta crisis habría sido mucho más compleja sin la ayuda de la tecnología. Para una segunda etapa, será necesario incorporar los aprendizajes, generar alianzas y desarrollar un trabajo colaborativo entre el ámbito público, el mundo privado y la sociedad civil, a fin de diseñar e implementar una cultura digital que nos invite a repensar la forma en que trabajamos, aprendemos, usamos nuestros recursos y vivimos. Cada actor debe estar conscientes de su rol, para aportar e impulsar la consolidación en este segundo tiempo.