Pandemia abre oportunidades a mujeres en el mundo TIC

Tecno

Aunque la participación femenina en el mercado laboral vinculado a las tecnologías aún es baja, cada vez más iniciativas buscan incentivar a las mujeres a entrar en esta área, cuya demanda se disparó este año.

La cifra es evidente. En los cargos tecnológicos la presencia de mujeres aún es baja. En el mundo profesional y técnico alcanza el 30%, mientras que en los cargos ejecutivos es apenas un 16%, según los datos del "VIII Estudio Público Sueldos TIC en Chile 2019-2020", de la consultora IT Hunter.

"Hay una brecha inmensa que cerrar", alerta Marisol Alarcón, co-fundadora de Laboratoria Chile, startup dedicada a la formación y colocación de talento femenino tech de América Latina. Afortunadamente, poco a poco, esto ha ido cambiando. "A través de los años hemos visto un mayor interés de las mujeres por entrar al mundo de la tecnología y en particular de la programación, lo que se refleja a través de los números de mujeres que postulan a nuestro bootcamp de desarrollo y diseño de software, por ejemplo", agrega.

Ximena Sibils, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, cuenta que, si bien aún la participación de mujeres en carreras TI es baja (en torno a un 13%), gracias al programa "Más Mujeres en las TICs" han podido atraer talentos, ayudar a la reconversión laboral de mujeres y promover vocaciones tecnológicas en las niñas.

"Hemos logrado un 45% de aumento en la cantidad de mujeres que ingresan a estudiar carreras TICs entre 2016 y 2020, pero aún está lejos de ser suficiente para la industria TIC de nuestro país", dice.

Pandemia y empleabilidad

Marisol Acuña es directora de Women Who Code (WWCode) Santiago, una organización internacional sin fines de lucro que busca potenciar y visibilizar a las mujeres en el mundo de la tecnología. Dice que, contrario a lo que se cree, el área TI es una de las más atractivas para las mujeres: se puede trabajar desde cualquier lugar, prestar servicios para clientes en cualquier parte del mundo y permite una gran flexibilidad horaria, entre otras ventajas.

Además, hoy el mercado está en alta. "La demanda de profesionales TI ha crecido en promedio un 40% desde abril en el país, producto de la pandemia", dice Benjamín Toselli, presidente ejecutivo de IT Hunter. Y añade que un dato no menor es que a nivel de sueldos, en el área tecnológica no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres para un mismo cargo y las posibilidades de capacitarse son variadas y rápidas, ya que se puede acceder a cursos en línea o los llamados bootcamps.

Ximena Sibils concuerda en que las oportunidades laborales, especialmente para las mujeres, son enormes, ya que las empresas han logrado tomar conciencia de la importancia de fortalecer sus equipos con más talento femenino. "Las tasas de empleabilidad están entre el 85% y 90% en el primer año después de titulados en las carreras profesionales, con ingresos promedio sobre $ 1,2 millones al cuarto año, y en las carreras técnicas la empleabilidad varía entre 65% y 75%", asegura.

Un tema cultural

La baja participación de las mujeres en el mercado TI se debe en gran parte a factores culturales y no a habilidades, asegura Marisol Alarcón, de Laboratoria. "Se nos ha hecho creer que las mujeres no somos buenas para las matemáticas ni las ciencias y sí lo somos para áreas humanistas o sociales. Esto es grave porque no es así", dice.

Marisol Acuña, de WWCode, agrega que históricamente se ha comunicado la tecnología como algo masculino. "La publicidad suele tener hombres, las tiendas tienen toda la tecnología en los pisos de hombres, todo esto llevó a generar una cultura tech bastante machista", explica. Y por eso sostiene que es importante crear instancias de encuentros entre mujeres TI para apoyarse y crear sinergias.