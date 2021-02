Qué hace tan especial a Clubhouse, la app del momento que hasta Facebook le quiere copiar

Tecno

Kanye West, Mark Zuckerberg, Serena Williams y su esposo Alexis Ohanian (cofundador de Reddit) y Elon Musk son algunos de los famosos que participan en este fenómeno que ya está avaluado en 1.000 millones de dólares. Este es el resumen tech de la semana.

¿Cómo una app que tiene "apenas" dos millones de usuarios y una plataforma cerrada puede estar avaluada en US$ 1.000 millones? La explosión de Clubhouse ha sido tan grande que en diciembre pasado su valor de mercado llegaba a US$ 100 millones. Ahora hasta Facebook se quiere "inspirar" en su idea, según informó el New York Times.

Esta plataforma exclusiva se centra solo en audio, y el acceso a la app por el momento es limitado solo a algunos usuarios de iPhone. Es una sala de chat donde la palabra hablada es la única herramienta. Para acceder se necesita una invitación, lo que hace que sea más deseada por quienes quieren ser parte del club.

Cada sala tiene un moderador y puede haber hasta 5 mil personas.

Fue lanzada en abril de 2020 por Paul Davison y el ex empleado de Google, Rohan Seth, y algunos de sus miembros vip son Kanye West, Mark Zuckerberg, Serena Williams y su esposo Alexis Ohanian (cofundador de Reddit) y Elon Musk, quien ha tuiteado sobre Clubhouse y usa su valioso tiempo en la plataforma.

"Su gran gracia es que fue hecho en Silicon Valley, para Silicon Valley, con el ego y las figuras de Silicon Valley. Elon Musk convertido en un gran entrevistador. De hecho, habló con el CEO de Robinhood (Vlad Tenev) a los días del escándalo de GameStop. Es Silicon Valley hablándose de ellos mismos, con puros hits", dice Andrés Azócar, estratega digital y CEO de Ubik, a DF MAS.

"Es una plataforma que te lleva a estar más cerca de los más importantes de la farándula empresarial mundial. Ya no tienes intermediario y vas directamente a las fuentes del poder", agrega Azócar.

Como ejemplo, la entrevista de Musk a Tenev comenzó con una conversación con un grupo de personas de distintos países, donde contó su pasión por los memes (¡durante cinco minutos!) y cómo funcionan algunas de sus empresas más exitosas, como Tesla y SpaceX. Fascinante para los curiosos.

Mi voz, mi vida

En una era donde la imagen impera, Clubhouse se parece a las viejas salas de chat, como IRC, donde solo se permitían letras y uno que otro símbolo. La única diferencia es el lenguaje.

Pero también marca una tendencia en el consumo de contenidos, donde la voz es el foco, como los podcasts. Twitter lanzó hace unos meses la posibilidad de publicar solo audios. Ni hablar de las notas de voz de WhatsApp.

¿Por qué el revival del audio? La respuesta posible la tiene Sebastián Esnaola, hombre de radio en Cooperativa y creador del podcast Amables oyentes.

"El audio tiene la particularidad que te permite escuchar y seguir haciendo múltiples otras cosas al mismo tiempo. Es muy práctico, dúctil y te entrega desde información hasta series de misterios, como Caso 63 y radioteatros, como están volviendo ahora. También puedes aprender a hacer recetas de cocina o reír con comediantes contando chistes", teoriza Esnaola a DF MAS.

"A diferencia de la radio, aquí vas escuchando lo que quieres, en base a tus áreas de interés. Le pones play y le puedes seguir haciendo tus labores. Es la receta con la cual la radio ha seguido existiendo, pero más segmentado. Todos estos formatos facilitan la comunicación, porque son más rápidos de generar y procesar, hasta en los mensajes de WhatsApp", remata.

Gigante tech da por muerta jornada laboral clásica

La gigante tecnológica Salesforce, de software corporativo en la nube, anunció un cambio sustancial en la forma en que trabajarán sus empleados en el futuro post-Covid. En su blog, Salesforce, que es dueña de Slack, informó que "la jornada laboral de 9 a 5 está muerta" y que permitirá a sus más de 50 mil empleados elegir una de las tres categorías de trabajo.



- Flex: cuando sea seguro regresar a la oficina, la mayoría de los empleados en todo el mundo trabajará de manera flexible. Esto significa que estarán en la oficina de máximo hasta tres días a la semana.

- Totalmente remoto: para los que no viven cerca de una oficina o tienen funciones que no requieren ir a una, trabajarán de forma remota a tiempo completo.

- En la oficina: la población más pequeña de su fuerza laboral trabajará desde una ubicación de oficina de 4 a 5 días a la semana, si sus funciones así lo requieren.

Nuevo iOS 14.5 limitará acceso de Google a datos personales

La lucha entre Apple contra Google y Facebook por los datos personales de los usuarios de iPhone suma una nueva batalla. En iOS 14.5, la nueva versión del sistema operativo del teléfono, el fabricante modificó una característica para evitar que se recopile más información.

Hasta ahora, la función de advertencia de sitios fraudulentos de Apple para proteger a los usuarios de Safari del phishing se basa en los datos de navegación segura de Google. Pero a partir de iOS 14.5, el software utilizará sus propios servidores para limitar la información que Google puede obtener de cada persona y evitar posibles filtraciones.

Otro cambio importante es la función de "transparencia de seguimiento de aplicaciones", que obligará a que las aplicaciones le pidan permiso explícito a los dueños de iPhone antes de poder rastrear su conducta en otras apps y sitios web.