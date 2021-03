Qué tiene de especial Discord, la plataforma de videojuegos que desea Microsoft

Tecno

La plataforma es muy popular entre los fanáticos de la entretención digital, pero busca expandirse a otros negocios. Además, en el resumen tech tenemos la renuncia a Twitter de su "alcaldesa" y la la nueva función de Slack.

La plataforma Discord ha estado en conversaciones con potenciales compradores, y según publicó Bloomberg uno de ellos es Microsoft, que podría adquirir el servicio de salas de conversación por más de US$ 10.000 millones.

Todavía no hay un acuerdo y también está la posibilidad de que la plataforma de comunicación, que es muy usada por fanáticos de los videojuegos. prefiera abrirse a bolsa, en lugar de cerrar una venta.

¿Qué la hace tan especial y valiosa? Durante la pandemia, el sistema formado por salas virtuales también ha sido usado de forma creciente para otros fines, como grupos de estudio, clases de baile, clubes de lectura y otras reuniones virtuales. Cuenta con más de 100 millones de usuarios activos al mes y planifica cómo convertirse en un servicio más amplio que solo en entretención digital.

Andrea Vásquez, profesora del Departamento de Informática de la USM, sostiene que "la gracia que tiene es que hay mucha gente, porque tiene miniprogramas que permiten compartir la música que escuchas, controlar a los que entran a los canales. Da mucha flexibilidad y no tienes que ser programador para hacer cosas bien choras".

El interés de Microsoft va más allá. "Skype perdió valor durante la pandemia, porque se adaptó mal y tarde. Si hay dos herramientas de comunicación no tan masivas que ganaron en estos meses, una es Zoom y la otra es Discord", dice Axel Christiansen, analista y experto en videojuegos.

"A Discord lo puedes ver por dos lados: tiene una presencia muy marcada en el mundo gamer, en creación de comunidad, por lo cual se puede asociar de manera directa con Xbox. Por las cifras que se manejan, hace pensar que esta operación es mucho más importante que solo para el mundo gamer. Además, ha querido mostrarse, sobre todo en pandemia, como un servicio que se puede usar para crear comunidades para creadores de contenido, de trabajo. Es como una red social pero cerrada, bien controlada", remata Christiansen.

"Alcaldesa" de Twitter cerró su cuenta por acoso

La actriz y modelo Chrissy Teigen borró todas sus publicaciones de Twitter, red social que alguna vez la proclamó como su "alcaldesa no oficial". Sus 13,7 millones de seguidores no la verán más por esos lados, luego de que la joven renunciara a la plataforma, donde su apertura era tal que incluso contó la pérdida de un hijo.

"La plataforma ya no me sirve de forma positiva, por lo que me despido. Pero quiero decir que esto no es culpa de Twitter, creo que hacen todo lo posible para combatir el acoso insistente. No es la plataforma. No es el "acoso". Y no son los trolls. Odio decepcionar a las personas y siento que lo estoy haciendo una y otra vez. Una no puede leer que le falla todos los días a alguien, sin absorber físicamente esa energía", publicó en Instagram.

Desde mayo de 2009 en Twitter, la esposa del músico John Legend tuvo varios hitos: desde compartir la intimidad de su familia y logros de sus hijos hasta ser bloqueada por el ex presidente Trump y ser una de las pocas personas seguidas por la cuenta oficial de Joe Biden. El lado más ruin de su experiencia ocurrió el año pasado, cuando en julio borró miles de tuits y bloqueó a más de un millón de cuentas asociadas al grupo extremista QAnon que la acosaban.

En su último tuit, que posteriormente borró, Teigen dejó el siguiente mensaje: "Por más de 10 años, ustedes han sido mi mundo. Honestamente, les debo mucho por el mundo que hemos creado y considero a muchos de ustedes como amigos de verdad".

Slack permite enviar mensajes a usuarios de otras empresas

El sistema de chat para equipos de trabajo, Slack, lanzó una función para enviar mensajes directos a cualquier otro usuario de la plataforma, aun si este trabaja en otra empresa o en un grupo diferente. Para empezar a chatear en Slack Connect con otro usuario, se le debe enviar primero una invitación por mail.

Originalmente, en esa invitación se podía incluir un mensaje personalizado, sin embargo esto fue retirado a las pocas horas de estreno por no contar con sistemas de moderación.

Varios usuarios alertaron que el mensaje adjunto a la invitación podía ser usado para enviar comentarios abusivos y spam a cualquier persona. "Estamos tomando medidas para evitar este tipo de abuso, partiendo hoy con la eliminación de la posibilidad de personalizar el mensaje de invitación", dijo Jonathan Prince, vicepresidente de comunicaciones.