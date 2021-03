Viajes

Aunque todo dependerá de cómo avance el proceso de vacunación en el mundo, el regreso de los viajes internacionales ya es una realidad. Países, aerolíneas, agencias y viajeros se preparan para la reapertura del turismo en la segunda mitad del año. ¿Con o sin pasaporte sanitario?

Las vacaciones fueron diferentes, algunos decidieron resguardarse en casa, moverse por el territorio nacional y otros viajaron fuera del país. Sin embargo, varias personas optaron por esperar al segundo semestre para tomar un descanso, cuando los procesos de vacunación estén más avanzados y reabran los lugares de destino.

Países, aerolíneas, agencias y operadores se preparan para la reapertura en la segunda mitad del año. Sobre todo en el hemisferio norte, donde la apuesta es aprovechar el verano para reactivar el sector de viajes y turismo, tan golpeado por la pandemia. El mercado prevé ofertas y promociones para volar y alojarse más barato. Las cadenas hoteleras y quienes arriendan espacios por las apps de alojamiento también se preparan para el retorno de los turistas.

Mario Vegas (25), estudiante universitario de Santiago, decidió volar en el segundo semestre. Irá a Cancún junto a sus amigos en julio. Sabe que en cualquier momento la situación puede cambiar y así cancelarse su vuelo. O que el país restrinja su ingreso. En todo caso, asegura haber sido cuidadoso con las políticas de flexibilidad que le ofrecía la aerolínea antes de comprar pasaje. "Tomé todos los resguardos que estaban a mi alcance", dice el joven.

Debido a la pandemia los vuelos de Chile al extranjero cayeron más de la mitad, según estiman las autoridades del rubro. Aún no hay cifras oficiales, en comparación al trimestre enero-marzo de 2020 cuando más de 1 millón de chilenos abandonaron el país para vacacionar.

Destinos y vuelos

Mario eligió a México como su destino, lugar que se ha transformado en la quinta nación predilecta para los chilenos, después de Perú, Argentina, Brasil y Colombia, según la Subsecretaría de Turismo.

Esto lo confirman en Viajes Falabella, dado que en estos últimos meses los clientes han cotizado frecuentemente por Playa del Carmen, Miami y Cancún. Una de las estrategias por parte de las empresas turísticas y aerolíneas ha sido poner en ofertas los tickets aéreos para los destinos más cotizados. Por ejemplo, Vegas desembolsó cerca de $ 350 mil en los pasajes, una baja de precio importante, según él, ya que tenía presupuestado pagar $ 500 mil.

A la hora de elegir algunos de estos destinos, agencias y aerolíneas llaman a chequear la política de flexibilidad de los pasajes para poder cambiarlos en caso de imprevisto. Pedro Escobedo, gerente de marketing de Viajes Falabella, explica que "al comprar, hay que poner atención en el rango de tiempo que permite un cambio de fecha sin multa o cancelación por parte de las aerolíneas".

En la aerolínea Sky los pasajeros pueden cambiar la fecha del vuelo o ruta por única vez, sin multa ni diferencia tarifaria, para volar hasta el 31 de diciembre de 2021. "En caso de que no desee reprogramar su vuelo, podrá solicitar la devolución del 100% del valor, a través de un voucher, que se podrá usar para volar hasta el 31 de diciembre del 2021", señala Carmen Gloria Serrat, directora comercial de la compañía.

Similar es lo que pasa en Latam. Según su sitio web, los clientes que tengan un vuelo desde el 1 de marzo y se les haya cancelado o reprogramado podrán dejarlo abierto y seleccionar la fecha que les acomode, teniendo 12 meses para la elección. En caso de cambiar el destino, los pasajeros deberán asumir la diferencia. Si los billetes aéreos fueron canjeados a través de millas o puntos, estos serán devueltos.

Producto de estos cambios, Camila García (22) podrá realizar el viaje que tenía planeado junto a su madre. En febrero del año pasado aprovechó y compró un pasaje para ir a Isla de Pascua en la última semana de marzo. Hasta ese momento todo marchaba bien, sin embargo, una semana antes del vuelo los contagios se multiplicaron en el territorio nacional y la isla cerró sus fronteras.

"En ese momento no daban una solución, ya que aún no desarrollaban las políticas por el tema del Covid. Meses después me reprogramaron para agosto, pero tampoco pudimos viajar", comenta la estudiante de periodismo. A finales de diciembre volvió a intentarlo y por sus estudios y a la espera de las vacunas decidió programar su vuelo para septiembre. No pagó ningún costo adicional.

¿Vacuna o basta un PCR?

Para preparar un viaje, lo que prima es la información. Por eso es recomendable revisar y tener claros los requisitos de ingreso en los países de destino. Puede ser muy útil visitar los sitios web de los ministerios de salud de cada nación antes de comprar el pasaje o en las vísperas del viaje.

En Europa, donde se preparan para el inminente periodo de viajes por el cambio de estación, se discute exigir un pasaporte o certificado de vacunación para transitar y/o hacer ingreso al Viejo Continente. Aún no se define, pero en los próximos días Bruselas definirá cómo la Unión Europea se reabre al turismo.

Lo que de momento sí se ha vuelto una exigencia para entrar a casi todos los países es un PCR negativo, seguro médico y/o documentación sanitaria, además de hacer cuarentena obligatoria.

Los seguros de viajes eran un producto que muchos pasajeros omitían, pero debido a la contingencia ahora son indispensables ya que ofrecen cobertura en caso de Covid. También cuentan con una garantía de cancelación e interrupción del viaje por contagio, reembolso de gastos de alojamiento y alimentación en caso de que la estadía se prolongue por un eventual contagio, además de la diferencia de tarifa o penalidad en el ticket de regreso del titular, ya sea por un retraso o anticipo generado por el virus. Los precios van desde los $ 50 mil hasta los $ 100 mil.