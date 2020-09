Por qué el excursionismo es el deporte que más ayuda a la salud mental

Viajes

Los expertos recomiendan 120 minutos de caminata a la semana para mejorar la salud. Para eso basta con salir al parque. Y para aquellos que buscan aventuras mayores, Chile cuenta con 4 mil kilómetros de costa, un enorme desierto, islas, lagos, ríos, cordillera y senderos.

Es de conocimiento general que practicar deporte produce grandes beneficios para la salud mental. Sin embargo, hay algunos que destacan por sobre otros y el excursionismo es uno de ellos. Así lo consideran los estudios del The Journal of Environmental Science and Technology -que indicó que caminar más de cinco minutos al aire libre comienza a mejorar el autoestima- y la encuesta Monitor of Engagement with the Natural Environment Survey, que analizó a 20 mil personas y concluyó que 120 minutos de caminata a la semana es la dosis recomendada para mejorar la salud.

Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de clínica Meds, dice que si bien cualquier deporte puede ayudar a superar niveles de estrés, pasar tiempo en la naturaleza hace que las personas se desconecten más de la ansiedad generada por el trabajo o el encierro y más aún en tiempos de pandemia. "Al mantenerse inactivos mucha gente comienza a generar problemas de salud mental, es más fácil enojarse y aumenta la violencia intrafamiliar", dice el también presidente de la Sociedad Chilena de Psicología del Deporte. "Salir y conectarse con la naturaleza haciendo esfuerzo físico hace que la persona sienta que se está sanando, que tiene más fuerza, que está más despierto y vivo", agrega.

Para cualquier edad



Mauricio Carreño, gerente general de Tatoo, una de las tiendas de excursionismo más grandes y especializadas de Sudamérica, comenta que "por suerte no se necesita mucho equipo para caminar en paseos de un día", ya que "unas buenas zapatillas, un bastón, una mochila, agua y comida es suficiente". Diferente es si las personas buscan quedarse en lugares lejanos a la ciudad para desconectarse por más tiempo en la naturaleza. "Si quieres acampar tienes que agregar a tu equipo una carpa, saco de dormir, ropa abrigada para la noche, un sistema de cocina y una linterna", explica.

Mucha gente comienza a realizar esta actividad deportiva después de los 35 años, señala Aguayo, y "se van poniendo de a poco desafíos personales, como ir a lugares más lejanos o quedarse en sectores más alejados". Esto se condice con las cifras de Tatoo: en los últimos meses los clientes mayores de 45 años han aumentado fuertemente. Pero no son los únicos: las ventas -en general- de los 14 locales que tiene la empresa en Perú, Ecuador, Colombia y Chile han crecido 28% en pandemia.

Varios destinos en Chile



No es necesario salir a la montaña para mejorar la salud, ya que ir al parque de la ciudad también puede mejorar la salud mental. Pero para aquellas personas que buscan aventuras mayores, Chile posee más de 4 mil kilómetros de costa, un enorme desierto, islas, lagos, ríos, cordillera y senderos muy cotizados por viajeros de todo el mundo, lo que ha llevado al país a ser elegido en más de una ocasión en los World Travel Awards como el mejor destino para turismo aventura en Sudamérica. Algunos de los lugares más importantes y de mejor llegada son San Pedro de Atacama, Cajón del Maipo, Parque Huerquehue, Conguillio, Laguna San Rafael, la Carretera Austral y Torres del Paine. "Esa es la cereza del pastel", comenta Mauricio Carreño.

Cristian Ibarra, quien ha trabajado como asesor de guía de excursionismo en Torres del Paine lo resume: "una de las cosas que más te apasionan cuando sales es la conexión que se genera con la naturaleza porque en realidad todos los deportes son beneficiosos, pero ver los paisajes, estrellas, montañas o animales es maravilloso y regresas a casa con la mente en paz".